Как добавить скидочные карты в Сбербанк Онлайн на Андроиде и перестать носить с собой пластик

Многие очень скептически относятся к Сбербанку за низкие ставки по вкладам, высокие проценты по кредитам и странный кэшбэк в виде бонусов Спасибо, которые мало где можно потратить. Однако чего точно у Сбера не отнять, так это того, что Сбербанк Онлайн можно смело назвать одним из лучших банковских приложений в мире. В нем есть огромное количество функций, которые мало того что позволяют выполнять операции без обращения в отделение, так еще и делают жизнь действительно удобнее. Одна из таких фишек как раз появилась в последнем обновлении.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

После того как вы обновите Сбербанк Онлайн на своем Андроиде, у вас появится возможность добавить в приложение скидочные или бонусные карты, которые до этого были у вас в виде пластика. Больше не придется переживать, что вы их можете забыть, когда отправляетесь за покупками. А пользователи SberPay оценят тот факт, что предъявить скидочную карту и оплатить покупку теперь можно из одного места.

Как обновить Сбербанк на Андроиде

Чтобы перейти к добавлению скидочных и бонусных карт в приложение Сбербанк Онлайн на Андроиде, необходимо его обновить до версии 15.2.0 или новее. Как вы наверняка знаете, в Google Play этой программы давно нет, поэтому придется воспользоваться альтернативными способами. Можно скачать установочный файл с сайта Сбера, но я рекомендую задействовать для этого российский магазин приложений RuStore. Тогда точно не придется задумываться о том, точно ли вы загружаете программу с сайта банка и не потеряете ли вы после ее установки свои деньги:

Скачайте RuStore на свой смартфон на Андроиде и установите его;

и установите его; Откройте настройки и перейдите в раздел “Приложения”;

Выберите “Все приложения” и в списке найдите RuStore;

Разрешите магазину установку приложений и запустите его ярлыком с рабочего стола;

Найдите в поиске Сбербанк Онлайн или перейдите по этой ссылке;

Нажмите кнопку “Скачать обновление”, дождитесь, пока оно загрузится, и установите его.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Теперь Сбербанк Онлайн на вашем смартфоне обновлен, а значит, можно переходить к добавлению скидочных и бонусных карт в приложение. Рекомендую сразу вам их все подготовить, чтобы потом не тратить на это время.

Приложение для скидочных карт на Андроиде

Самое главное удобство хранения карт лояльности в Сбербанк Онлайне заключается в том, что вам не только не придется больше носить с собой пластик, но и можно будет избавиться от отдельных программ каждого магазина и прилично освободить память на вашем смартфоне. Например, я держу на своем устройстве приложение “Лента”, чтобы просто раз в неделю предъявить карту на кассе, если по какой-то причине вышел в магазин без пластика. При этом занимает оно без малого 200 МБ. И это только один магазин. После появления этой функции в Сбербанк Онлайне я спокойно удалю его со смартфона и буду показывать карту именно через банковское приложение. Вот как ее туда можно добавить:

Откройте приложение Сбербанк Онлайн на Андроиде ;

; В верхней части экрана нажмите на “Кошелек”;

Под количеством бонусов Спасибо вы увидите плитки с разными функциями приложения. Пролистайте их до конца и нажмите на “Бонусные карты магазинов”;

вы увидите плитки с разными функциями приложения. Пролистайте их до конца и нажмите на “Бонусные карты магазинов”; Поставьте галочку, что вы соглашаетесь с условиями хранения карт лояльности, и нажмите кнопку “Добавить карту”;

В списке найдите магазин, карту которого вы хотите добавить в приложение. В моем случае это была Лента;

Разрешите Сбербанк Онлайну доступ к камере, если ранее его не было и наведите ее на штрихкод на самой карте;

Практически мгновенно на дисплее смартфона появится абсолютно такой же штрихкод;

Нажмите кнопку “Сохранить”.

Сразу после сохранения карты приложение предложит вам добавить ярлык на рабочий стол. Для большего удобства я рекомендую вам это сделать. Тогда карты будут запускаться буквально в одно касание: разблокировали смартфон, тыкнули на иконку — и карта сразу перед вами.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТУ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ

Таким образом, вы можете добавить в Сбербанк Онлайн все скидочные и бонусные карты, которые у вас есть. Получить к ним быстрый доступ можно с помощью ярлыка SberPay на рабочем столе. Если вы не пользуетесь оффлайн оплатой с помощью этого сервиса и ни одной банковской карты у вас там нет, то сразу после нажатия на ярлык вы просто увидите список ваших карт лояльности, из которого надо будет выбрать нужную.

А вот пользователям SberPay, наоборот, будет удобнее. Когда вы запустите сервис иконкой на рабочем столе, то для оплаты сразу будет готова банковская карта, выбранная по умолчанию, а над ней отобразятся все добавленные в приложение дисконтные карты. Вам надо выбрать нужную, и в небольшом всплывающем окошке появится ее штрихкод или QR-код. Сразу после предъявления достаточно смахнуть окошко вниз и без каких-то дополнительных нажатий или касаний оплатить покупку на терминале. Обязательно попробуйте эту фишку, и вы гарантированно оцените ее удобство.