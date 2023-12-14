Как добавить скидочные карты в Сбербанк Онлайн на Андроиде и перестать носить с собой пластик

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Кирилл Пироженко

Многие очень скептически относятся к Сбербанку за низкие ставки по вкладам, высокие проценты по кредитам и странный кэшбэк в виде бонусов Спасибо, которые мало где можно потратить. Однако чего точно у Сбера не отнять, так это того, что Сбербанк Онлайн можно смело назвать одним из лучших банковских приложений в мире. В нем есть огромное количество функций, которые мало того что позволяют выполнять операции без обращения в отделение, так еще и делают жизнь действительно удобнее. Одна из таких фишек как раз появилась в последнем обновлении.

Как добавить скидочные карты в Сбербанк Онлайн на Андроиде и перестать носить с собой пластик. Сбербанк Онлайн для Андроида получил очередное обновление с полезными функциями. Изображение: banki.ru. Фото.

Сбербанк Онлайн для Андроида получил очередное обновление с полезными функциями. Изображение: banki.ru

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После того как вы обновите Сбербанк Онлайн на своем Андроиде, у вас появится возможность добавить в приложение скидочные или бонусные карты, которые до этого были у вас в виде пластика. Больше не придется переживать, что вы их можете забыть, когда отправляетесь за покупками. А пользователи SberPay оценят тот факт, что предъявить скидочную карту и оплатить покупку теперь можно из одного места.

Как обновить Сбербанк на Андроиде

Чтобы перейти к добавлению скидочных и бонусных карт в приложение Сбербанк Онлайн на Андроиде, необходимо его обновить до версии 15.2.0 или новее. Как вы наверняка знаете, в Google Play этой программы давно нет, поэтому придется воспользоваться альтернативными способами. Можно скачать установочный файл с сайта Сбера, но я рекомендую задействовать для этого российский магазин приложений RuStore. Тогда точно не придется задумываться о том, точно ли вы загружаете программу с сайта банка и не потеряете ли вы после ее установки свои деньги:

  • Скачайте RuStore на свой смартфон на Андроиде и установите его;
  • Откройте настройки и перейдите в раздел “Приложения”;
  • Выберите “Все приложения” и в списке найдите RuStore;
    • Как обновить Сбербанк на Андроиде. Разрешите РуСтору устанавливать приложения на ваш смартфон. Фото.

    Разрешите РуСтору устанавливать приложения на ваш смартфон

  • Разрешите магазину установку приложений и запустите его ярлыком с рабочего стола;
    • Как обновить Сбербанк на Андроиде. Обновите Сбербанк Онлайн на вашем смартфоне. Фото.

    Обновите Сбербанк Онлайн на вашем смартфоне

  • Найдите в поиске Сбербанк Онлайн или перейдите по этой ссылке;
  • Нажмите кнопку “Скачать обновление”, дождитесь, пока оно загрузится, и установите его.

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Теперь Сбербанк Онлайн на вашем смартфоне обновлен, а значит, можно переходить к добавлению скидочных и бонусных карт в приложение. Рекомендую сразу вам их все подготовить, чтобы потом не тратить на это время.

Приложение для скидочных карт на Андроиде

Самое главное удобство хранения карт лояльности в Сбербанк Онлайне заключается в том, что вам не только не придется больше носить с собой пластик, но и можно будет избавиться от отдельных программ каждого магазина и прилично освободить память на вашем смартфоне. Например, я держу на своем устройстве приложение “Лента”, чтобы просто раз в неделю предъявить карту на кассе, если по какой-то причине вышел в магазин без пластика. При этом занимает оно без малого 200 МБ. И это только один магазин. После появления этой функции в Сбербанк Онлайне я спокойно удалю его со смартфона и буду показывать карту именно через банковское приложение. Вот как ее туда можно добавить:

  • Откройте приложение Сбербанк Онлайн на Андроиде;
  • В верхней части экрана нажмите на “Кошелек”;
    • Приложение для скидочных карт на Андроиде. Перед началом использования придется принять условия. Фото.

    Перед началом использования придется принять условия

  • Под количеством бонусов Спасибо вы увидите плитки с разными функциями приложения. Пролистайте их до конца и нажмите на “Бонусные карты магазинов”;
  • Поставьте галочку, что вы соглашаетесь с условиями хранения карт лояльности, и нажмите кнопку “Добавить карту”;
    • Приложение для скидочных карт на Андроиде. Сканер распознает QR-коды и штрихкоды очень быстро. Фото.

    Сканер распознает QR-коды и штрихкоды очень быстро

  • В списке найдите магазин, карту которого вы хотите добавить в приложение. В моем случае это была Лента;
    • Приложение для скидочных карт на Андроиде. Теперь карту необходимо сохранить и при желании добавить ярлык на рабочий стол. Фото.

    Теперь карту необходимо сохранить и при желании добавить ярлык на рабочий стол

  • Разрешите Сбербанк Онлайну доступ к камере, если ранее его не было и наведите ее на штрихкод на самой карте;
  • Практически мгновенно на дисплее смартфона появится абсолютно такой же штрихкод;
  • Нажмите кнопку “Сохранить”.

Сразу после сохранения карты приложение предложит вам добавить ярлык на рабочий стол. Для большего удобства я рекомендую вам это сделать. Тогда карты будут запускаться буквально в одно касание: разблокировали смартфон, тыкнули на иконку — и карта сразу перед вами.

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Приложение для скидочных карт на Андроиде. Те, у кого в SberPay нет карт для оплаты, увидят вот такой интерфейс выбора карт лояльности. Фото.

Те, у кого в SberPay нет карт для оплаты, увидят вот такой интерфейс выбора карт лояльности

Таким образом, вы можете добавить в Сбербанк Онлайн все скидочные и бонусные карты, которые у вас есть. Получить к ним быстрый доступ можно с помощью ярлыка SberPay на рабочем столе. Если вы не пользуетесь оффлайн оплатой с помощью этого сервиса и ни одной банковской карты у вас там нет, то сразу после нажатия на ярлык вы просто увидите список ваших карт лояльности, из которого надо будет выбрать нужную.

Приложение для скидочных карт на Андроиде. Если же вы платите в магазинах через SberPay, то скидочные карты будут представлены в виде небольших миниатюр. Фото.

Если же вы платите в магазинах через SberPay, то скидочные карты будут представлены в виде небольших миниатюр

А вот пользователям SberPay, наоборот, будет удобнее. Когда вы запустите сервис иконкой на рабочем столе, то для оплаты сразу будет готова банковская карта, выбранная по умолчанию, а над ней отобразятся все добавленные в приложение дисконтные карты. Вам надо выбрать нужную, и в небольшом всплывающем окошке появится ее штрихкод или QR-код. Сразу после предъявления достаточно смахнуть окошко вниз и без каких-то дополнительных нажатий или касаний оплатить покупку на терминале. Обязательно попробуйте эту фишку, и вы гарантированно оцените ее удобство.

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