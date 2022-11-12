Как использовать смартфон в качестве весов

Смартфонам постоянно придумывают новое применение: не так давно мы рассказывали вам о том, как превратить телефон в динамик для компьютера. Оказывается, это еще не всё: смартфон можно превратить в весы! Это не просто глупый запрос в Google, а рабочий способ: может показаться, что это очередное хайповое приложение, но если это так, то его разработчики неплохо постарались, выпустив действительно полезный софт, который превращает смартфон в весы, но еще и выдает довольно точный результат. В этой статье мы расскажем о том, как сделать весы из смартфона и насколько точными получаются результаты.

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Как взвесить с помощью телефона

В 2022 году производители ПО делают приложения на любой вкус. Например, взять тот же Акинатор: чудесным приложение угадывает слово, которое вы загадали. Поначалу казалось, что программа просто подслушивает вас, но потом выясняется, что даже в полной тишине она угадывает название предмета или человека.

Все дело в том, что алгоритм выстраивает систему «вопрос-ответ», постепенно собирая ответы других пользователей. Не без ошибок, конечно, но все равно в 7 из 10 случаев Акинатор угадывает правильный ответ, задавая довольно общие вопросы.

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Намного сложнее смартфону измерять какие-то точные данные: например, высоту объекта, сканируя его камерой. Неточности есть да и телефон надо держать максимально ровно, чтобы получить близкий к правде результат. Примерно так же работают весы на смартфоне: при измерении используется гироскоп, который определяет ориентацию устройства в пространстве и выполняет какую-либо функцию. Например, меняет расположение экрана или встряхиванием отменяет ввод текста.

Но одного приложения мало: нужно создать подходящие условия. Смартфон нужно положить на упругий объект, который будет противовесом — некой пружиной. Для этого нам подойдут два листа бумаги, сложенных в несколько слоев. А еще понадобится предмет, вес которого нам известен.

Кладем листы друг на друга.

Сворачиваем их пополам по горизонтали.

Затем еще раз пополам по вертикали.

Потом сворачиваем получившийся лист по горизонтали в гармошку на три равных части, чуть сгибая их.

Скачиваем Weight Scale Estimator: в Google Play приложения больше нет, поэтому придется рискнуть, загрузив со стороннего источника.

После установки приложения в пункте Measurement Unit выбираем килограммы.

Затем заходим в пункт Calibration weight, чтобы сделать калибровку: устанавливаем груз 0,5 кг. Приложение просит сделать это дважды.

Чтобы предмет не скользил, можете подложить бумагу под него. Ни в коем случае не трогайте экран смартфона.

После того, как на экране появится надпись «Success», можете взвешивать разные предметы.

Безусловно, вес отображается неточно: иногда показатели разнятся от 3 грамм до 5-10, однако при увеличении массы предмета погрешность увеличивается. Естественно, таким методом ничего толком не взвесишь, так как это не очень удобно, приложения в Google Play нет да и бумагу еще предстоит найти: лично мне пришлось покопаться, чтобы найти пару листов А4 в доме.

Кроме того, взвешивать на экране смартфона груз свыше 500 г попросту не рекомендуется, поэтому способ сгодится для самых крайних случаев: скажем, чтобы не переборщить с приправами в супе.

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Как сделать весы из Айфона

К сожалению, возможность сделать из телефона весы есть только у Android-смартфонов. В свое время подобной лазейкой воспользовались разработчики для iOS, но Apple запретила размещать такие приложения в App Store, так как пользователи начали массово взвешивать предметы с помощью iPhone. Компания запретила это, вероятно, во избежание поломок и порчи смартфонов. Однако до сих пор существует сайт, который якобы позволяет использовать iPhone как весы.

К сожалению, на iPhone 13 весы не работают. Возможно, все дело в том, что старые модели поддерживали технологию 3D Touch, которая сильно разнится в принципе работы с нынешним Haptic Touch. Да и приложений-весов в App Store отыскать тоже не удалось: видимо, еще с тех пор их запрещают размещать.

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С другой стороны, приятен тот факт, что смартфон можно сделать весами. Пригодится это далеко не всегда, но сама идея интересная. Задумайтесь сами: как легко можно изменить назначение гаджета, который для это вообще не рассчитан!