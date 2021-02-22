Какой мессенджер выбрать вместо WhatsApp

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Артем Сутягин 0

Для WhatsApp наступили трудные времена. Владелец мессенджера — компания Facebook — решила сделать так, чтобы ресурс такой базы не растрачивался впустую и собирал данные. Естественно, они потом будут использоваться в корыстных интересах основного бизнеса компании. На основании этой информации будет составляться модель поведения пользователей, их привычки, интересы и, возможно, что-то еще. Никто толком не говорит для чего это нужно, но в целом вариантов не так много. При этом никому не надо следить за одним условным ”Васей”. Компании нужна именно большая база данных, чтобы понимать, как предлагать им более персонифицированный продукт в рамках своей социальной сети. Сейчас поговорим о том, что именно затеял WhatsApp и какие мессенджеры можно выбрать в качестве его альтернативы.

Многие думают, что надо что-то менять. А давайте попробуем!

Новые условия WhatsApp

Изначально новые условия использования популярного мессенджера должны были начать действовать еще в начале года, но так получилось, что волна всеобщего недовольства отсрочила неизбежное. Теперь введение новых плавил использования намечено на 15 мая.

Многие не стали дожидаться вступления изменений в силу и оскорбленные таким к себе отношением начали переходить в другие мессенджеры. Таким образом только Telegram за месяц увеличил аудиторию больше, чем на 100 миллионов пользователей, а никому не известный до этого Signal и вовсе увеличил свою аудиторию в десятки раз.

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Изменения в политике WhatsApp

В списке изменений, которые надо принять, черным по белому (или наоборот, если у вас темная тема) написано, что они включают в себя то, как компания обрабатывает ваши данные, как компания может пользоваться средствами Facebook для обработки сообщений и еще пару слов о том, как компания сотрудничает с Facebook для обеспечения интеграции в ее продукты.

Facebook

WhatsApp теперь будет работать в пользу Facebook.

Если вы не готовы принимать эти условия и не собираетесь делиться своей информацией, то вы можете игнорировать новые условия, но исход в этом случае будет печальным.

Удаление аккаунта WhatsApp

Ваш аккаунт просто удалят, если вы не примете новые правила использования. Многие уже не стали дожидаться этого и демонстративно удалились сами. Если вам интересно, как это можно сделать, почитайте этот материал, в котором я рассказывал, как перенести WhatsApp-чаты в Telegram.

Такой шаг для WhatsApp может быть очень смелым. Есть вероятность того, что 20-30 и более процентов пользователей не захотят принимать новые условия. В этом случае надо будет удалить несколько сотен миллионов пользователей. Сейчас у WhatsApp их больше миллиарда. Может показаться, что этого мало, но такого удара мессенджер может не выдержать и начнется цепная реакция. Например, если все ваши друзья, которые до этого пользовались WhatsApp, перейдут в Telegram и больше не будут пользоваться старым мессенджером, вы тоже от него откажетесь. Именно поэтому сила WhatsApp в его аудитории и терять ее не стоит.

Удалить WhatsApp это хорошо, но куда лучше купить что-то хорошее на Aliexpress. Мы рассказываем о таких вещах в Telegram-канале «Сундук Али-Бабы». Например это:

Не исключено, что руководство мессенджера посмотрит на развитие событий, увидит, насколько мало пользователей приняли новые правила, и либо отменит их, либо сделает действующими только для принявших их, либо опять отложит крайний срок, а потом снова и снова будет это делать.

Что выбрать вместо WhatsApp

Мессенджер Signal

К основным преимуществам этого, ставшего внезапно популярным мессенджера, можно отнести применение надежного шифрования и работу на мобильных платформах. Такие преимущества есть и у других сервисов для обмена сообщениями. Но именно Signal пока еще является простым и понятным. Со временем он может стать сложнее, но пока пользоваться им легко и приятно.

Signal

Опять спасибо Илону Маску и его Twitter за непонятный взлет неизвестного приложения.

Пусть вы и не найдете там всех своих коллег по работе или друзей, но зато там есть аудио- и видеозвонки. Тоже ничего уникального, но приятно. Но если анимированные стикеры для вас все, то этот вариант точно не для вас.

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Мессенджер Telegram

Кто его не знает? Наверное, сейчас таких уже нет. Telegram медленно, но верно набирал свою популярность в последние годы. Во многом упор был сделан на приватность, защиту и эпатажную фигуру Павла Дурова.

Тем не менее, для простого пользователя этот мессенджер, наверное, является самым хорошим после WhatsApp. В нем все довольно просто, хотя привыкнуть все равно надо, есть возможность отправки файлов, нормальные клиенты для ПК и планшетов и анимированные стикеры.

WhatsApp

Так Telegram показал, что теперь можно переносить в него чаты из WhatsApp. Это делается вот так.

Лично мне больше всего нравится то, что Telegram хранит все на сервере, а значит, есть возможность редактировать сообщения и хранить файлы внутри папки ”Избранное”. Доступ ко всему этому можно получить с любого компьютера или смартфона без необходимости перелогиниваться.

Мессенджер Wire

Этот мессенджер попадает под защиту европейских законов о хранении данных пользователей. В нем используется сквозное шифрование и разные тарифы использования. Самому можно пользоваться бесплатно, а если нужны дополнительные функции для корпоративного использования, то можно оформить подписку и ни в чем себе (и команде) не отказывать.

Wire

Wire — детище основателя Skype.

Текст в переписке можно выделять жирным или курсивом. Можно отправлять самоудаляющиеся сообщения и создавать списки чатов для себя, друзей и коллег по работе.

Мессенджер WeChat

Одно время большую популярность набирал мессенджер WeChat. Он имеет свои плюсы, но больше всего его любят в Китае, где он заменил людям очень многое. В нем есть функции оплаты, социальных сетей и некоторые другие вещи.

WeChat

WeChat своеобразен, но интересен.

К минусам я бы отнес то, что сообщения сразу отображаются, когда ты их печатаешь. То есть, нельзя просто написать кому-то и, решив, что это слишком грубо, стереть. Если человек online, он это увидит. В остальном мессенджер неплох, но ваших друзей вы там вряд ли встретите.

На что сменить WhatsApp

Примеры можно приводить долго. Но на самом деле, если вас не смущает новая политика конфиденциальности, продолжайте пользоваться WhatsApp. Если не хотите делиться данными с Facebook, то переходите на другой мессенджер. Идеального нет и это надо запомнить. Просто установите несколько, в том числе и из списка выше, попробуйте, посмотрите, кто там уже есть, и делайте свои выводы. В конце концов вариантов очень много: Viber, Slack, Facebook Messenger, iMessage (если у вас iPhone) и другие.

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