Правда ли, что Ватсап отключат в России с 1 апреля 2023. Все, что нужно знать

WhatsApp по-прежнему остается самым популярным мессенджером несмотря на распространение Телеграм — он есть, наверное, у каждого в телефоне. Однако в 2022 году многие сервисы ушли из нашей страны, поэтому пользователи до сих пор переживают из-за того, что приложение может перестать работать в России. На днях СМИ заявили о том, что WhatsApp отключат 1 апреля из-за нового правила, которое коснется россиян. Что же это на самом деле: это блокировка или же мессенджер уходит из России вслед за другими компаниями? А может это фейк? Давайте попытаемся разобраться.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ - БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Ватсап перестанет работать с 1 апреля?

Первое, что лично меня сразу же смутило в этой новости — то, что отключение Ватсапа запланировано на 1 апреля. Больше похоже на розыгрыш или фейк, так как об этом писали и раньше. Но когда новость об отключении Ватсапа массово начинают тиражировать СМИ, согласитесь, становится не до смеха. Так ряд сайтов в течение марта сообщал о том, что появилось некое правило WhatsApp для россиян, при этом об уходе мессенджера не было ни слова.

Все намного проще: оказалось, Ватсап отключит неактивные аккаунты пользователей, но это относится к пользователям по всему миру. В этом нет ничего нового, так как администрация мессенджера регулярно проводит подобную «чистку». Это же прописано в правилах: напомню, все аккаунты WhatsApp, которыми не пользовались в течение 120 дней, автоматически удаляются.

Делается это во избежание взлома, утечки данных, а также для защиты конфиденциальности. Согласно разделу на сайте WhatsApp, неактивным аккаунтом считается тот, в который не совершался вход в течение 120 дней. При этом, даже если владелец учетной записи пользовался смартфоном без интернета и заходил в Ватсап, то аккаунт будет считаться неактивным, так как для этого необходимо подключение к Сети.

Согласитесь, довольно редко встретишь подобное? На самом деле, такое иногда происходит, например, у людей в возрасте, у которых не получается зайти в Ватсап без помощи своих близких. Иногда они элементарно забывают о существовании мессенджера на телефоне. В первую очередь, стоит предупредить именно их, а заодно проверить их устройство на наличие обновления ПО и самого мессенджера.

Как устанавливать сервисы Google на Huawei прямо из AppGallery. Это самый простой способ в 2023 году

Отключат ли Ватсап в России

Так что, даже если у вас на телефоне перестал работать Ватсап, это вовсе не говорит о глобальной блокировке: скорее всего, у вас просто отключили аккаунт из-за неактивности. Тем не менее, данные вы не потеряете: если данные были сохранены в памяти смартфона, то с ними ничего не будет. Всего лишь нужно повторно зарегистрироваться в Ватсапе, чтобы продолжить им пользоваться. В крайнем случае, нужно написать в поддержку и объяснить ситуацию — скорее всего, вам помогут и проблема со входом в Ватсап разрешится быстро.

Однако новость о том, что WhatsApp отключат у некоторых пользователей частично все-таки правдива: дело в том, что разработчики мессенджера время от времени повышают системные требования приложения. Делается это не для того, чтобы вы поскорее сменили смартфон, а во избежание взлома и утери данных.

Подобная практика — норма, вот только речи о прекращении работы Ватсапа с 1 апреля не было — текущие системные требования вступили в силу намного раньше. Вот на каких смартфонах работает WhatsApp в 2023 году.

На смартфонах с Android 4.1 и новее.

На iPhone с iOS 12 и новее.

На кнопочных телефонах с KaiOS 2.5.0 и новее.

К сожалению, у некоторых пользователей Ватсап отключится, так как их смартфоны попросту нельзя обновить. Например, iPhone 5, на который уже не получится установить iOS 12. Впрочем, сильно тратиться не придется — есть несколько смартфонов до 10 000 рублей, на которых совершенно точно будет работать Ватсап в ближайшие несколько лет. А смартфон vivo Y35 вовсе стоит дешевле и может сполна заменить топовый iPhone — мы его даже успели протестировать.

Платежный стикер Тинькофф или Мир Пэй. Как удобнее платить смартфоном в 2023

Могут ли отключить Ватсап в России

Как видите, СМИ просто растиражировали вполне рядовую новость о том, что у российских пользователей отключится WhatsApp. В ней нет ничего сверхъестественного: ни о каких правилах для россиян нет упоминаний даже на профильном сайте WABetaInfo, который обычно публикует различные инсайды и информацию об обновлениях.

Даже если Ватсап уйдет из России, то предупредит пользователей заранее: вы точно этого не пропустите. А сейчас продолжайте пользоваться мессенджером как и раньше — с ним точно ничего не будет. Но если у вас на руках старенький смартфон вроде iPhone 6, то не забудьте предварительно обновить его до последней iOS 12.5.7, чтобы WhatsApp не перестал работать. Кроме того, если вы активный пользователь Телеграм и давно не заходили в Ватсап, рекомендуем заглянуть в мессенджер, чтобы не остаться без аккаунта.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТЕ

А вы знали, что в Ватсап может зайти другой человек, даже не взламывая его? Такая проблема действительно есть и ее признает даже администрация мессенджера! О том, почему это происходит, читайте в нашем материале.