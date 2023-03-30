Как устанавливать сервисы Google на Huawei прямо из AppGallery. Это самый простой способ в 2023 году

Американские санкции, действующие в отношении Huawei с 2019 года, серьёзно подорвали популярность смартфонов бренда. Компании даже пришлось продать подразделение, отвечающее за разработку устройств линейки Honor, чтобы вывести из-под ограничений хотя бы их. Ключевой проблемой, которая подтолкнула Huawei к такому шагу, стало очень существенное сокращение продаж. Пользователи просто не хотели покупать аппараты без сервисов Google. Несмотря на то что энтузиасты довольно быстро придумали, как обойти это ограничение и установить Google Play на смартфоны Huawei, многие отказывались от этого из-за сложности процедуры. Но теперь всё стало донельзя просто.

Приложения Гугл для смартфонов Хуавей

Долгое время игнорировавшая такой подход, Huawei наконец-то добавила в AppGallery приложения Google. Теперь в каталоге китайской компании доступны все основные программы и утилиты поискового гиганта:

Google

YouTube

YouTube Music

Google Maps

Google Фото

Google Диск

Google One

Google Earth

Google Class

Google Документы

Google Таблицы

Google Презентации

Да, по факту приложений у Google намного больше этого списка. Но пока для загрузки доступны только эти. Не исключено, что в обозримом будущем их ассортимент станет ещё более широким. Однако на этом этапе успокаивает то, что все самые востребованные программы на месте. Так что скучно вам точно не будет. Тут есть и софт для развлечений, и для работы, и для личного развития. Поэтому наслаждайтесь.

Что такое GBox для Huawei

Но, постойте, как можно установить приложения Google на Huawei, если смартфоны бренда в принципе не поддерживают GMS? Это же та самая платформа, от которой в принципе зависит, запустится программа или нет. При отсутствии Google Mobile Services софт просто не загрузится дальше стартового экрана, выдавая ошибку и требуя запустить его в совместимой среде.

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Перед тем, как загрузить любое приложение Гугл на Хуавей, AppGallery предложит вам установить GBox. Это специальная утилита, которая имитирует среду GMS. Из-за неё приложения начинают думать, что их запускают на смартфоне с поддержкой сервисов Google. Такой подход, возможно, не совсем честен, но пользователей, желающие получить доступ к Ютубу и другому софту, к которому они привыкли, это скорее всего мало волнует.

Как установить Ютуб на Хуавей

Поэтому перейдём непосредственно к установке. Я буду показывать, как всё работает, на примере YouTube, но не сомневайтесь: для остальных приложений методика не отличается.

Перейдите по этой ссылке на страницу YouTube в AppGallery и нажмите «Установить»;

Во всплывающем окне вам будет предложено установить GBox для правильной работы приложения — соглашайтесь;

Дождитесь окончания загрузки GBox и загрузите приложение YouTube;

Запустите YouTube и авторизуйтесь в своём аккаунте Google (это позволит остальным приложениям «подтягивать» учётные данные автоматически).

После этого YouTube и другие приложения Google, которые вы установите, будут запускаться и работать на вашем смартфоне Huawei без каких-либо заметных ограничений. Таким образом можно установить даже Google Play и скачивать софт оттуда напрямую, избегая AppGallery. Правда, без GBox этого сделать всё равно не получится. Поэтому не удаляйте его ни в коем случае.

Сервисы Google Play на Huawei

Единственное неудобство, о котором стоит знать, заключается в эффекте переадресации, который иногда бывает заметен. В момент запуска приложения вы можете видеть «шлейф переадресации», как если бы смартфон за долю секунды перебрасывал вас из одного приложения в другое. Так случается из-за того, что все сервисы Google запускаются на базе GBox, а иконки приложений, которые вы видите на рабочем столе, являются его ярлыками.

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Некоторые пользователи жалуются на то, что софт, скачанный таким образом, может зависать и подглючивать. Но практика показывает, что чаще всего это решается путём обновления приложения. Вы просто ставите новую версию из AppGallery, и всё начинает работать как нужно. В этом смысле GBox удобнее GSpace, который требовал запускать приложения Google исключительно через свой клиент: вам пришлось бы запустить сначала его, а уже потом нужную программу.

Как скачивать приложения на Huawei

Кроме того, GBox предназначен не только для обеспечения работы сервисов Google, но и других приложений, которым для запуска требуется GMS. Таким образом можно установить WhatsApp, SoundCloud, Dropbox, Spotify и многие другие программы. Откуда вы их скачаете, не так важно. Главное, что после установки они будут думать, что работают на смартфоне с поддержкой Google Mobile Services и не потребуют от вас их установки при первом запуске.

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Безопасно ли это, спросите вы? В принципе да. Несмотря на то что утилита GBox создана независимым разработчиком, Huawei пропустила её в AppGallery, а значит, скорее всего, проверила на предмет вредоносной активности. Поэтому вы тоже можете ставить и GBox, и приложения Google, которые сочтёте нужным. Разве что для работы некоторых программ может потребоваться VPN. О том, какой сервис для обхода блокировок выбрать, мы уже рассказывали — обязательно почитайте.