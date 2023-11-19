5 причин, почему лучше купить телевизор Яндекс ТВ вместо Андроид ТВ в 2023

При покупке телевизора пользователи все чаще делают выбор в пользу Андроид ТВ вместо операционок от Самсунг или LG. Однако стоит признать, что платформа от Гугл — очень неповоротлива в отличие от мобильной системы: лично я не знаю ни одной ТВ-приставки или телевизора, железо которых бы без проблем справлялось с ней. У некоторых читателей нашего Телеграм-чата устройства перестают включаться чуть ли не через месяц после покупки, из-за чего встает вопрос: а чем заменить Андроид на телевизоре? Ответ прост — это Яндекс ТВ. Я протестировал российскую оболочку и нашел несколько причин, почему стоит выбрать именно ее.

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Почему тормозит Андроид ТВ

Android TV выбирают как производители дорогих телевизоров, так и доступных, но их объединяет одно — отсутствие оптимизации. На первых порах система работает быстро, но уже через полгода-год начинают появляться серьезные глюки: медленно открываются приложения, начинает отключаться Wi-Fi, заикается звук, в результате чего аудиодорожка отстает от изображения. Не помогает ничего, кроме полного сброса.

В то же время, Яндекс ТВ работает быстро как на бюджетных телевизорах, так и на дорогих фирменных моделях, хотя операционка работает на основе того же Android Open Source Project. В ней нет лишних приложений и очень простой лаунчер, которому не нужно регулярно обновлять эскизы изображений и подгружать дополнительные данные. Судя по всему, компания выставляет высокие требования производителям, поэтому для быстрой работы хватает даже 1 Гб оперативной памяти в телевизоре.

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По умолчанию в Андроид ТВ включен Гугл Ассистент, от которого нет вообще никакой пользы: он долго соображает, полностью ломает работу системы на время запуска и плохо распознает русский язык. Одно случайное нажатие кнопки на пульте и все моментально перестает работать, а отключить Google Assistant на Андроид ТВ нельзя.

В то же время, Алиса на телевизоре работает очень быстро и справляется с любым запросом в пределах системы. Например, быстро ищет клип, канал или открывает приложения. Пульт вам определенно не понадобится для таких простейших задач.

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Как обновить Андроид на телевизоре

Если у вас включено автообновление на Андроид ТВ, то телевизор будет незаметно подгружать апдейт и установит его в режиме ожидания или же при перезагрузке. Скорее всего, после этого система будет работать еще медленнее или же вы увидите новое непривычное оформление главного экрана. А вот новых функций не будет, так как даже дорогие телевизоры не получают большое обновление Андроид ТВ. Как итог — через год-полтора все работает намного хуже, чем после первого включения.

В Яндекс ТВ нет возможности отключить автообновление, зато оно не устанавливается без вашего согласия. Загрузка происходит в режиме ожидания, а после включения вы увидите предложение установить апдейт на телевизор или сделать это позднее. Кроме того, у Яндекс ТВ нет больших обновлений — система работает в едином цикле в отличие от Android, поэтому нет путаницы.

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Приложения для Яндекс ТВ

Главный недостаток Яндекс ТВ — отсутствие магазина приложений, однако по умолчанию в систему вшиты некоторые программы вроде ОККО, YouTube и даже Яндекс Браузер, через который можно смотреть фильмы! А вот другие программы приходится скачивать вручную, что быстро решается установкой стороннего магазина вроде Aptoide TV. Зато нет никакого встроенного софта, который работают в фоновом режиме и занимают место на диске.

Андроид ТВ, как правило, не имеет Гугл Хрома на системном уровне, поэтому приходится скачивать сторонние браузеры. Правда, можно поискать их во встроенном Гугл Плей, который сильно отличается от мобильного и постоянно обновляет приложения в неподходящий момент. Вдобавок каждый производитель предустанавливает в телевизор свой набор приложений — они появляются на главном экране, даже если их отключить!

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Яндекс ТВ или Андроид ТВ — что лучше

Телевизоры с Яндексом и Андроидом, имеющие одну и ту же диагональ, стоят почти одинаково. Например, TCL и фирменный Яндекс Телевизор на 50 дюймов обойдутся примерно в 30 тысяч рублей. Китайская модель наверняка будет иметь больше оперативки и слегка улучшенный процессор, но в долгосрочной перспективе это вам никак не поможет. Да и Андроид ТВ, при всем уважении к его возможностям — не так уж практичен по сравнению с Яндекс ТВ в России.

Российская операционка для телевизоров практически ни в чем не ограничивает покупателя, а пользоваться ею можно при помощи аккаунта Яндекса, что очень удобно. Вдобавок за покупку, как и при приобретении новой колонки с Алисой, дается 3 месяца Яндекс Плюса бесплатно, а телевизор отлично вписывается в экосистему Умного дома. Если для вас это важно, смело выбирайте его — точно не пожалеете.

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