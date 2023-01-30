Как разблокировать Samsung, если забыл пароль. Лучший способ

Нет ничего сложнее, чем забыть пароль от смартфона. На самом же деле, комбинации цифр легко вылетают из памяти, особенно, если ими долго не пользоваться. Лет 10 назад мы спокойно пользовались обычными паролями, но потом в смартфонах и других устройствах начали активно появляться сканеры распознавания отпечатков пальцев и лица, которые по сути стали дублировать цифровой код. Так что, сейчас он пригодится только в некоторых случаях: например, когда биометрия не срабатывает, смартфон перезагружен или приложение его не поддерживает. Вот тут-то и начинаются проблемы: как разблокировать Samsung, если не помнишь пароль? Решение есть!

Сегодня расскажем вам о классной программе iToolab UnlockGo, которая позволяет разблокировать телефон без пароля. Утилита не ограничена лишь одной функцией — в ней есть сразу несколько инструментов, которые пригодятся владельцам Андроид-смартфонов.

Как разблокировать Самсунг без пароля

Ситуации, когда пользователь забывает пароль от смартфона, достаточно редки, но они вполне реальны. Допустим, вы купили смартфон в подарок и активировали его для проверки, установив код. Или же вы нашли у себя в столе свой старый Samsung, а ни одна из пришедших на память комбинаций цифр не подошла. В крайнем случае, кто-то из ваших родственников в возрасте наверняка столкнется с этой проблемой и озадачит вас. Впрочем, для ее решения вам понадобится лишь USB-кабель и компьютер.

Вы сможете разблокировать смартфон с помощью утилиты iToolab UnlockGo for Android. Программа проста в использовании и позволяет быстро вернуть телефон в рабочее состояние. При этом она работает с самыми разными моделями смартфонов, включая Samsung, Huawei, Xiaomi и Google Pixel — всего более 2000 моделей телефонов и планшетов. Давайте посмотрим, как пользоваться утилитой.

Скачайте программу по этой ссылке.

Установите ее и откройте на своем ПК.

Подключите смартфон к компьютеру.

Выберите на главном экране «Unlock Screen Lock», затем — марку смартфона из списка.

Введите смартфон в режим восстановления. Как правило, для этого нужно зажать все имеющиеся кнопки на корпусе, но способ может отличаться на разных моделях.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить пароль на смартфоне, после чего перезагрузите его.

После включения, вам потребуется установить новый пароль на смартфон. Если у вас остались вопросы, то прочтите инструкцию по сбросу пароля или посмотрите видео — здесь подробно описан каждый шаг.

Кстати, можно снять любую блокировку смартфона будь то цифровой или графический пароль, отпечаток пальца, распознавание лица и даже PIN-код. При этом сделать это сможет любой за счет простого интерфейса iToolab UnlockGo и подсказок в системе.

Скачать iToolab Unlock Go

С помощью этого приложения можно даже снять блокировку без потери данных: недаром выше я говорил про старый смартфон, который вы могли найти в своем столе. Дело в том, что iToolab UnlockGo может отключить блокировку на телефоне без потери данных — эта возможность есть на Samsung Galaxy S7 и старше. Так что, ваши фотографии, чаты и приложения будут в целости и сохранности!

Программа для разблокировки телефона

iToolab UnlockGo может не только отключить пароль, но еще обойти блокировку FRP на смартфоне Samsung. Например, у вас оказался смартфон, на котором предыдущий владелец не вышел из своего аккаунта. Удалить учетную запись вручную невозможно, но при помощи утилиты это можно сделать в несколько кликов.

Зайдите в iToolab UnlockGo.

Выберите «Remove Google Lock» и подключите смартфон.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить Google-аккаунт со смартфона.

На всякий случай, разработчики описали весь процесс в собственной инструкции — можете ознакомиться с ней по этой ссылке, если у вас вдруг остались вопросы.

Скачать iToolab Unlock Go

В отличие от других аналогичных программ, iToolab UnlockGo не требует OTG-кабеля, APK-файлов и драйверов, что заметно экономит вам время и деньги. Сам процесс сброса FRP на Android занимает буквально несколько минут, тогда как с другими утилитами приходится повозиться в пределах часа, чтобы разобраться в принципе работы. Но самое главное — приложение регулярно обновляется, поэтому поддерживает смартфоны и на старых операционных системах, начиная с Android 5, и на последних версиях Android 12 и 13.

Как сбросить Самсунг до заводских настроек

Если по каким-то причинам вы не можете сделать сброс на Самсунге, то в этом вам поможет iToolab UnlockGo. Может показаться, что ситуация необычная — ну в самом деле, сделать сброс до заводских настроек ведь не так сложно? Но представьте, что телефон завис или не включается после обновления.

Достаточно подключить Samsung Galaxy к ПК, запустить программу и следовать подсказкам системы. Сброс до заводских настроек займет около 10 секунд и делается в пару кликов. Естественно, утилита работает с любыми версиями Android, что позволяет возвращать к жизни даже старые смартфоны.

Как видите, утилита действительно полезна в использовании. Ее можно использовать не только на Windows, но и на macOS — одни и те же функции будут доступны на разных операционных системах. При этом iToolab UnlockGo можно пользоваться бесплатно, но если приобрести утилиту, то будет доступен весь арсенал функций для управления смартфоном. При необходимости можно даже обратиться в круглосуточную поддержку, если возникнут вопросы.

Попробовать iToolab Unlock Go

Программа iToolab UnlockGo и без того стоит дешево, учитывая ее функциональность, но разработчик временно предлагает купить утилиту с огромной скидкой. Для этого всего лишь нужно воспользоваться промокодом PLAB30S, чтобы получить выгоду. Так что, не стоит полагаться только на свою память: чтобы не остаться с заблокированным смартфоном, держите под рукой многофункциональную программу iToolab UnlockGo.