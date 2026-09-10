Я поставил Solid Explorer вместо встроенного файлового менеджера ради эксперимента, а через пару недель заметил, что стандартный «Проводник» больше не открываю. Приложение бесплатное и лежит в Google Play наряду с другими полезными программами, о которых я рассказывал в недавней подборке. Если честно, ожидал, что забуду про Solid Explorer через два дня, как про большинство аналогов, а вышло наоборот.

Два окна вместо одного: перетаскивание файлов стало нормальным

В обычном «Проводнике» на Android перенос файла устроен неудобно: зажимаешь его пальцем, потом, не отпуская, ползёшь по папкам до нужного места и только там бросаешь. Работает, но одной рукой и с десятком файлов это мучение. В Solid Explorer достаточно повернуть телефон горизонтально, и экран делится на две панели: слева открываю папку-источник, справа папку назначения и просто перетаскиваю файлы между ними.

Для одного-двух файлов разница невелика. Но когда надо разобрать папку «Загрузки», где скопилось всё подряд, двухпанельный режим экономит кучу движений: «Загрузки» висят в одном окне, а во втором я прыгаю по папкам и раскидываю содержимое. Признаюсь, файловый менеджер в горизонтальной ориентации первое время ощущался странно, но привычка пришла быстро. На большом планшете вроде новинки Xiaomi Pad 9 Pro Max такой режим и вовсе напрашивается сам: по описанию в Google Play приложение поддерживает планшеты и Chromebook с мышью, клавиатурой и трекпадом.

Архивы, облака и анализ памяти остались на месте

Менять привычный менеджер имело смысл только при условии, что я ничего не потеряю. Проверка показала, что с базовыми задачами Solid Explorer справляется как минимум не хуже штатного. Архивы он создаёт и распаковывает, причём кроме ZIP понимает RAR и TAR. Есть анализ хранилища: приложение показывает, что именно съело память, находит старые файлы и дубликаты, чтобы их удалить.

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С облаками ситуация даже лучше, чем у большинства предустановленных «Проводников», которые обычно ограничиваются Google Диском и OneDrive. Solid Explorer умеет подключать ещё Dropbox и Box, а по официальному описанию в магазине в списке есть и Яндекс Диск, NextCloud, MediaFire и Mega. Все облака открываются как обычные папки, и файлы между ними и памятью телефона перекидываются тем же перетаскиванием.

Телефон превращается в FTP-сервер для компьютера

Эту функцию я раньше не использовал вовсе, потому что стандартному менеджеру она незнакома. Solid Explorer запускает на телефоне FTP-сервер: по сути, делает его сетевым диском в домашней Wi-Fi-сети. Приложение показывает адрес, я вбиваю его в адресную строку «Проводника» Windows на компьютере и вижу файлы телефона без кабеля, без «Связи с телефоном» от Microsoft и без сторонних утилит.

Вторая мелочь, которая экономит время, — это пакетное переименование. Раньше десяток скриншотов для статьи я переименовывал по одному, теперь выделяю все разом и задаю шаблон имени. Ни одна из этих возможностей не обязательна, но именно из-за них приложение ощущается как апгрейд, а не просто замена одного менеджера другим.

Где скачать Solid Explorer и кому он не нужен

Приложение называется Solid Explorer File Manager, разработчик NeatBytes, скачать его можно в Google Play. В магазине у него больше 10 миллионов установок и оценка 4,4 балла, установка бесплатная, реклама и встроенные покупки указаны в карточке честно. Дополнительные иконки и плагины продаются отдельно, но для повседневной работы они не нужны.

Скачать Solid Explorer

Честный совет: если вы открываете файловый менеджер раз в месяц, чтобы удалить пару скачанных PDF, оставайтесь на встроенном. Штатные «Проводники» бесплатны, без рекламы, и с простыми задачами справляются нормально. Solid Explorer нужен тем, кто регулярно разбирает загрузки, живёт в нескольких облаках сразу или хочет открывать память телефона с компьютера без проводов. Для таких сценариев он делает жизнь заметно проще, и именно поэтому обратно на стандартный менеджер я пока не собираюсь.