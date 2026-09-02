Каждый месяц выходит масса новых приложений. Так, месяц назад мы рассказывали о самых интересных программах августа. В сентябрьской подборке собрались 4 новых приложения, которые решают конкретные и порой неожиданные задачи: от возвращения синих пузырей iMessage на Android до контроля над спорной фишкой Pixel 11 Pro. Разбираем, что это и кому реально пригодится.

Notability: цифровой блокнот для студентов и рабочих встреч

Бывший эксклюзив для iOS добрался до Android, и теперь стало ещё меньше поводов переходить с Android на iPhone. Notability — это цифровой блокнот, который позволяет записывать мысли от руки или печатать текст. Приложение работает на Pixel, Samsung и других устройствах.

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Несколько месяцев Notability жил на Android в статусе беты, а недавно вышла стабильная версия. Приложение в первую очередь рассчитано на студентов: внутри есть создание карточек для запоминания и инструмент для тестов. Но благодаря функции расшифровки речи оно пригодится и для рабочих встреч — можно превратить голос в текст.

Скачать Notability

Notability не бесплатное. Чтобы им пользоваться, нужно создать аккаунт, а полный набор функций открывается по подписке от 4,99 доллара в месяц. Впрочем, можно обойтись и без неё, чтобы получить доступ к базовым возможностям.

HiLight Studio раскрывает светодиод Pixel 11 Pro

У Pixel 11 Pro есть фишка HiLight, про которую мы говорили в отдельном материале. Это светодиод на стеклянной панели над камерой, чьи аналоги есть и на других смартфонах вроде realme P4. Проблема в том, что из коробки этот светодиод почти ничего не умеет, хотя потенциал у него большой. За дело взялись сторонние разработчики.

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HiLight Studio даёт владельцам Pixel 11 Pro куда больше контроля над этим светодиодом. Приложение умеет брать цвета с обоев, применять разные эффекты, регулировать длительность подсветки, создавать пресеты и многое другое. По сути, оно показывает, как мало сил Google вложила в саму функцию HiLight.

Скачать HiLight Studio

Важный нюанс: приложения нет в Play Store — его придётся качать с GitHub. Плюс для работы нужен Shizuku — вспомогательная утилита, которая открывает приложению доступ к нужным системным разрешениям без прав суперпользователя. Настройка не самая простая, но после неё главная фишка Pixel 11 Pro наконец начинает приносить пользу.

Bare Browser: настольный Chromium без сервисов Google

Сейчас удачное время искать новый основной браузер для Android и пополнить нашу недавнюю подборку ещё одним приложением. Bare Browser (бывший Chromium Extend) — это полноценный настольный Chromium без сервисов Google, работающий прямо на телефоне.

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Казалось бы, это должно тормозить, но нет. Главное — браузер поддерживает расширения, что важно для многих. Также он умеет добавлять свои поисковики, работать со сторонним менеджером загрузок и полностью лишён Gemini и других надстроек Google.

Скачать Bare Browser

Есть два серьёзных предупреждения. После смены названия приложение снова в стадии альфы, так что делать его основным или рабочим браузером пока не стоит. И весит оно внушительные 464 МБ — это ведь переупакованный настольный браузер. Но если места на телефоне хватает, попробовать однозначно стоит.

Sea Temperature: прогноз для моря и пляжа

Завершает подборку необычная находка. Sea Temperature — это как приложение погоды из нашей отдельной подборки, только для моря. Выбираете точку на побережье, и приложение показывает температуру воды, условия для купания и других занятий на воде, короткий обзор погоды и показания температуры поблизости.

Скачать Sea Temperature

Штука полезная, если вы ищете лучший пляж для купания и плохо знаете местность. Приложение бесплатное и живёт за счёт рекламы, но за отдельную плату добавляет полезные детали: виджеты, исторические данные и данные в реальном времени, а также сведения о состоянии пляжей.