Вырез под фронтальную камеру на моём смартфоне теперь работает как кнопка: одно касание прокручивает страницу вверх, долгое делает скриншот. За это отвечает бесплатное приложение Action Notch из Google Play, на которое я наткнулся совершенно случайно. Оно работает на любом Андроиде с вырезом или «чёлкой» на экране, будь то Samsung или Xiaomi. Настройка занимает пару минут, зато после неё можно удивить окружающих почти так же, как после секретных функций датчика приближения на смартфоне.

Action Notch превращает вырез камеры в виртуальную кнопку

Почти у всех современных Android-смартфонов есть вырез на экране под фронтальную камеру. Action Notch следит за касаниями в этой зоне и воспринимает их как нажатия на кнопку: одиночный тап, двойной тап и долгое удержание. Каждому жесту назначается своё действие, например скриншот по одному касанию.

Скачать Action Notch

Действий в списке больше 50: от включения фонарика до запуска сценариев в MacroDroid. Это приложение для автоматизации, о котором можно узнать из отдельного материала. В бесплатной версии Action Notch доступны три жеста. Платная открывает дополнительные, а заодно позволяет создать правила: один и тот же тап в разных приложениях делает разное. Скажем, в браузере снимает скриншот, а на рабочем столе включает фонарик. Цену подписки источник не называет.

Три жеста, которых хватает в бесплатной версии

О приложении я узнал из материала издания Android Authority, чей автор Яш Уэйт пользуется Action Notch несколько лет и остановился на трёх жестах: одиночное касание, двойной тап и длинное нажатие. Все они доступны бесплатно, и я повторил его схему без изменений:

Одиночное касание назначено на «Прокрутить наверх». На iPhone тап по верхней части экрана возвращает к началу страницы, а на Android такой функции нет. Action Notch добавляет её в любое приложение: коснулся выреза и оказался наверху ленты или статьи.

Двойное касание вызывает «Прокрутить вниз». Это удобно в длинных переписках в мессенджерах, в ветках комментариев и на сайтах-простынях, где кнопки навигации спрятаны в подвале.

Долгое удержание делает скриншот. Одновременное нажатие кнопки питания и громкости требует ловкости пальцев, а тут достаточно подержать палец на вырезе. Если снимков экрана за день много, разница ощутимая.

Ярлыки приложений и автоматизации по касанию

Прокруткой и скриншотами список не ограничивается. В частности, есть действие, открывающее быстрые команды внутри других приложений: сканирование документа в Google Диске, поиск песни через приложение Google или переход к чату в мессенджере MAX — его я дополнительно прокачал клавиатурой, которая показывает возможный штраф за комментарий в национальной мессенджере.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Ещё одно полезное действие называется «Запуск автоматизации». Оно запускает сценарии MacroDroid, у которых нет собственного автоматического условия срабатывания: вместо того чтобы искать нужный макрос в приложении, его вызывают касанием по вырезу. Для тех, кто автоматизацией не пользуется, этот пункт можно просто пропустить.

Установка и настройка занимают пару минут

Настройка нужна один раз. Приложение скачивается из Google Play, а дальше остаётся выдать разрешения и назначить действия жестам:

Установите Action Notch из Google Play и откройте его. Следуя подсказкам на экране, выдайте запрошенные разрешения. В появившемся списке жестов нажмите «Одно касание». Пролистайте до раздела «Элементы управления устройством» и выберите в карточке «Включить фонарик», если хотите включать фонарик одним касанием. Тем же способом назначьте действия для двойного касания и удержания.

После этого приложение работает в фоне и ждёт жестов. Как только распознаёт настроенное касание, выполняет привязанное действие. Открывать само приложение в повседневном использовании больше не нужно.

Настройки против случайных срабатываний

В настройки ведёт иконка с ползунками в правом верхнем углу, дальше пункт «Настройки». Там можно расширить рабочую зону с выреза на всю строку состояния, сдвинуть положение выреза, если приложение определило его неточно, включить или выключить вибрацию при касании и отключить оптимизацию батареи, чтобы система не выгружала приложение из памяти.

Первое, что я включил, — «Отключить при вызове» и «Отключить на экране блокировки». Без них кнопка срабатывает от случайных касаний. Второе — чёрный список приложений, внутри которых Action Notch перестаёт реагировать на жесты. Туда стоит отправить игры и программы с меню в верхней части экрана.

Реклама — главный недостаток бесплатной версии

Action Notch не единственное приложение, которое делает из выреза кнопку. Про аналоги у нас есть отдельный текст. А главные преимущества Action Notch — три жеста без оплаты и длинный список действий, среди которых есть по-настоящему полезные.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Подвох в рекламе. Бесплатная версия показывает баннеры по всему интерфейсу, а полноэкранных объявлений, по словам автора Android Authority, в последнее время стало заметно больше. Они мешают перемещаться по меню и настраивать даже бесплатные жесты. Смириться с этим проще, чем кажется: настройка делается один раз, а потом приложение живёт в фоне, и с рекламой вы почти не пересекаетесь.