Сколько места стоит держать пустым про запас, чтобы телефон не тупил и не сыпал предупреждениями? Вопрос, внятный ответ на который вряд ли кто-то может дать. Речь не про спасение забитого под завязку смартфона, а про подушку на будущее, чтобы устройство работало корректно. Мы уже показывали всякие неочевидные фокусы — например, как превратить вырез фронтальной камеры в кнопку. Тут копнём в другую сторону: нужен ли этот запас вообще и почему все хором твердят про 10 процентов.

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Правило 10% приехало с эпохи жёстких дисков

Совет оставлять свободной десятую часть накопителя старше самих смартфонов. Придумали его для механических жёстких дисков — тех самых, с вращающимися пластинами. Там пустота действительно решала: файлы система размазывала по секторам, воевала с фрагментацией, а свободное пространство служило ей чем-то вроде верстака. Забил такой диск процентов на девяносто — и всё, головка наматывает круги по пластине, дефрагментация встаёт колом, а компьютер откровенно залипает.

Google запретила приложениям жрать память на Android — как это работает

Со временем ту же цифру машинально приклеили к телефонам, а зря — внутри Android всё устроено иначе. Здесь работает флеш-память UFS без движущихся частей, которой незнакома фрагментация, доводившая до белого каления владельцев старых винчестеров. Так что тащить «десять процентов от диска» на смартфон бессмысленно уже по одной этой причине. Да и арифметика рассыпается: десятая часть от 128 ГБ — это примерно 13 ГБ, а от терабайта — уже сотня. Столько запаса никому и никогда не понадобится, так что процент разом обделяет малышей и до абсурда раздувает аппетиты больших моделей.

Что происходит с Android, когда место заканчивается

Полностью без резерва телефону тоже несладко, только корень зла другой, не дисковый. Флеш-памяти капелька свободного места нужна для внутренней кухни: временных файлов, кэша приложений и выравнивания износа. Контроллер без устали гоняет данные из ячейки в ячейку, чтобы те изнашивались в одном темпе. А как только чистых блоков почти не остаётся, он вынужден перекладывать одно и то же по кругу — запись проседает, и система в спешке прикидывает, какой бы кэш пустить под нож.

Ровно в этот момент Android и начинает спотыкаться. Программы теряют кэш и качают всё по новой, ленты открываются с задержкой, а сверху прилетает «Недостаточно места в хранилище». Тормоза живут строго на самом краю — в последних процентах объёма. А всё, что выше здорового запаса, на скорость не влияет вообще: миф «чем пустее, тем шустрее» справедлив ровно до момента полной забитости, и ни граммом дальше. Уже поймали то самое уведомление? Проще всего стартовать со штатных «Файлов от Google» — как ими выгрести десяток гигабайт мусора за пару минут, мы разбирали в отдельном материале.

Сколько гигабайт держать про запас на самом деле

Ответ по делу такой: думайте в гигабайтах, а не в процентах. Основной едок вашего резерва — это обновления системы. Крупному апдейту место требуется на всё сразу: скачать, распаковать, проверить и установить. По факту система хочет несколько гигабайт, а на пике установки — ещё больше, ведь старый образ пока лежит, а новый уже развёрнут. Накиньте сюда обновления системных компонентов Google Play да раздувшийся кэш мессенджеров — и жалкие один-два гигабайта запаса испаряются на первом же апдейте.

Отсюда и здравый ориентир: постоянно держать в запасе 10-15 ГБ важнее любых процентов — неважно, 128 ГБ у аппарата или целый терабайт. Такого буфера хватит и на обновление с горкой, и на живой кэш, и на пару 4K-роликов, снятых под настроение. У бюджетников на 128 ГБ пресловутые десять процентов уже впритык, а на терабайтнике сотня замороженных гигабайт — деньги на ветер, там за глаза 15-20. Заодно стоит выяснить, кто вообще подъедает место: автор, к слову, откопал пару приложений-анализаторов, которые освободили ему 10 ГБ и вывели на чистую воду главных прожор.

Настроить один раз и больше не считать место

Чтобы не пересчитывать гигабайты по расписанию, телефон достаточно один раз привести в порядок — и жить дальше спокойно. Работает вот что: держите планку в 10-15 ГБ и ниже не проваливайтесь — это ваша подушка под апдейты и кэш. Включите оптимизацию фото, чтобы полноразмерные оригиналы уехали в облако, а на телефоне остались лёгкие копии. И раз в пару недель, без всякой паники, заглядывайте в «Настройки», «Хранилище» — просто посмотреть, кто разъелся. С Android это дело нехитрое: сбросил кэш у программы — и забыл о ней на месяц-другой.

Особняком стоят прожорливые приложения, которые пухнут сами по себе. Порой лечится это одним-единственным тумблером: тот же MAX тормозил и жрал батарею, пока автор не поменял один параметр в настройках. С остальным принцип похожий: не выгребайте место ради самого места, а вычистите то, что копится втихую, — вложения в переписках, скачанные треки и офлайн-видео из стримингов.

На новом телефоне запас закладывают сразу

Со свежим аппаратом о запасе думают ещё до того, как он обрастёт фотками и приложениями. Из коробки телефон почти сразу запросит увесистое заводское обновление, и если хранилище уже под завязку набито перенесённым бэкапом, апдейт попросту не влезет. Логика простая: сначала первое обновление на пустом смартфоне, и только потом — переезд данных со старого.

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Раз уж всё равно копаетесь в новом телефоне, самое время навести порядок и в остальных настройках. У нас на этот счёт есть отдельный разбор, какие настройки стоит включить на новом Android до первого выхода в сеть — там запас под обновления идёт бок о бок с безопасностью и приватностью. Никакого волшебного процента не бывает, и цепляться к объёму накопителя не нужно: держите честные 10-15 ГБ — и телефон перестанет и подтормаживать у края, и донимать вас нытьём о нехватке места.