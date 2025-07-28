Большое обновление смартфонов OPPO: выходит июльская версия ColorOS 15 с полезными функциями

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Герман Вологжанин

Готовясь к выпуску Android 16 для своих смартфонов, компания OPPO не забывает про оболочку ColorOS 15. Она базируется на предыдущей версии операционной системы, но продолжает обновляться. В частности, в июле OPPO выпускает большой апдейт фирменной оболочки, который добавляет функции искусственного интеллекта и другие плюшки. Рассказываем, что появилось в ColorOS 15 и кто получит обновление.

Большое обновление смартфонов OPPO: выходит июльская версия ColorOS 15 с полезными функциями. Подгон для владельцев смартфонов OPPO уже готов. Изображение: mobiscrub. Фото.

Подгон для владельцев смартфонов OPPO уже готов. Изображение: mobiscrub

Что нового в ColorOS 15 в июле 2025 года

Во главе угла июльского обновления ColorOS 15 стоит искусственный интеллект. На сей раз OPPO внедрила 3 свежие функции:

  • AI Perfect Shot. Изменение выражения лиц людей на фотографиях.
  • AI Group Photo Composer. Добавление отсутствующих людей на общих фото.
  • AI Mind Space. Сохранение содержимого экрана в виде воспоминаний.

Также OPPO представляет функцию Fluency. Она должна помочь отсортировать виджеты на рабочем столе за счет объединения нескольких элементов одного размера в стопку при перетаскивании.

Что нового в ColorOS 15 в июле 2025 года. Новый способ сортировки виджетов. Изображение: OPPO. Фото.

Новый способ сортировки виджетов. Изображение: OPPO

Наконец, в обновлении ColorOS 15 от июля 2025 года пользователей ждут следующие возможности:

  • в приложении «Диктофон» появилась группировка «Записи личных встреч», а аудио, сделанные в режимах «Стандарт», «Интервью» и «Встреча» теперь сортируются автоматически;
  • экспорт видео в живые обои и конвертация видеороликов в фотографии высокого разрешения;
  • фильтр мягкого света в режимах камеры «Фото» и «Портрет»;
  • функция AI Recompose для автоматической настройки соотношения сторон и цветового тона фотографии;
  • постепенное увеличение громкости будильника;
  • временная блокировка уведомлений при их смахивании;
  • расширение языковой поддержки шрифтов OPPO Sans и One Sans;
  • возможность скрывать отдельные фотоальбомы;
  • перемещение мини-окон в нижнюю часть экрана.

Кроме того, OPPO заявляет об исправлении ошибок и других известных проблем, замеченных на первом этапе развертывания ColorOS 15. Осталось только выяснить, кто получит обновление.

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Кто и когда получит обновление ColorOS 15

OPPO обещает завершить развертывание апдейта до конца июля 2025 года. Обновление ColorOS 15 получат следующие устройства:

  • OPPO Find N3;
  • OPPO Find N3 Flip;
  • OPPO Find N2 Flip;
  • OPPO Find X5 Pro;
  • OPPO Find X5;
  • OPPO Reno12 Pro 5G;
  • OPPO Reno12 5G;
  • OPPO Reno12 FS 5G;
  • OPPO Reno12 FS;
  • OPPO Reno12 F 5G;
  • OPPO Reno12 F;
  • OPPO Reno11 Pro 5G;
  • OPPO Reno11 5G;
  • OPPO Reno11 FS;
  • OPPO Reno11 F 5G;
  • OPPO Reno11 A;
  • OPPO Reno10 Pro+ 5G;
  • OPPO Reno10 Pro 5G;
  • OPPO Reno10 5G;
  • OPPO Reno8 T 5G;
  • OPPO Reno8 T;
  • OPPO K12x 5G;
  • OPPO F27 Pro+ 5G;
  • OPPO F27 5G;
  • OPPO F25 Pro 5G;
  • OPPO F23 5G;
  • OPPO Pad 3 Pro;
  • OPPO Pad 2.

Все ли устройства получат заявленные функции ColorOS 15, в сообщении OPPO не сообщается. Но проверить наличие обновлений в настройках точно стоит — вдруг разработчики приготовили неанонсированный сюрприз.

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