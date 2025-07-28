Большое обновление смартфонов OPPO: выходит июльская версия ColorOS 15 с полезными функциями

Готовясь к выпуску Android 16 для своих смартфонов, компания OPPO не забывает про оболочку ColorOS 15. Она базируется на предыдущей версии операционной системы, но продолжает обновляться. В частности, в июле OPPO выпускает большой апдейт фирменной оболочки, который добавляет функции искусственного интеллекта и другие плюшки. Рассказываем, что появилось в ColorOS 15 и кто получит обновление.
Что нового в ColorOS 15 в июле 2025 года
Во главе угла июльского обновления ColorOS 15 стоит искусственный интеллект. На сей раз OPPO внедрила 3 свежие функции:
- AI Perfect Shot. Изменение выражения лиц людей на фотографиях.
- AI Group Photo Composer. Добавление отсутствующих людей на общих фото.
- AI Mind Space. Сохранение содержимого экрана в виде воспоминаний.
Также OPPO представляет функцию Fluency. Она должна помочь отсортировать виджеты на рабочем столе за счет объединения нескольких элементов одного размера в стопку при перетаскивании.
Наконец, в обновлении ColorOS 15 от июля 2025 года пользователей ждут следующие возможности:
- в приложении «Диктофон» появилась группировка «Записи личных встреч», а аудио, сделанные в режимах «Стандарт», «Интервью» и «Встреча» теперь сортируются автоматически;
- экспорт видео в живые обои и конвертация видеороликов в фотографии высокого разрешения;
- фильтр мягкого света в режимах камеры «Фото» и «Портрет»;
- функция AI Recompose для автоматической настройки соотношения сторон и цветового тона фотографии;
- постепенное увеличение громкости будильника;
- временная блокировка уведомлений при их смахивании;
- расширение языковой поддержки шрифтов OPPO Sans и One Sans;
- возможность скрывать отдельные фотоальбомы;
- перемещение мини-окон в нижнюю часть экрана.
Кроме того, OPPO заявляет об исправлении ошибок и других известных проблем, замеченных на первом этапе развертывания ColorOS 15. Осталось только выяснить, кто получит обновление.
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Кто и когда получит обновление ColorOS 15
OPPO обещает завершить развертывание апдейта до конца июля 2025 года. Обновление ColorOS 15 получат следующие устройства:
- OPPO Find N3;
- OPPO Find N3 Flip;
- OPPO Find N2 Flip;
- OPPO Find X5 Pro;
- OPPO Find X5;
- OPPO Reno12 Pro 5G;
- OPPO Reno12 5G;
- OPPO Reno12 FS 5G;
- OPPO Reno12 FS;
- OPPO Reno12 F 5G;
- OPPO Reno12 F;
- OPPO Reno11 Pro 5G;
- OPPO Reno11 5G;
- OPPO Reno11 FS;
- OPPO Reno11 F 5G;
- OPPO Reno11 A;
- OPPO Reno10 Pro+ 5G;
- OPPO Reno10 Pro 5G;
- OPPO Reno10 5G;
- OPPO Reno8 T 5G;
- OPPO Reno8 T;
- OPPO K12x 5G;
- OPPO F27 Pro+ 5G;
- OPPO F27 5G;
- OPPO F25 Pro 5G;
- OPPO F23 5G;
- OPPO Pad 3 Pro;
- OPPO Pad 2.
Все ли устройства получат заявленные функции ColorOS 15, в сообщении OPPO не сообщается. Но проверить наличие обновлений в настройках точно стоит — вдруг разработчики приготовили неанонсированный сюрприз.