Большое обновление смартфонов OPPO: выходит июльская версия ColorOS 15 с полезными функциями

Готовясь к выпуску Android 16 для своих смартфонов, компания OPPO не забывает про оболочку ColorOS 15. Она базируется на предыдущей версии операционной системы, но продолжает обновляться. В частности, в июле OPPO выпускает большой апдейт фирменной оболочки, который добавляет функции искусственного интеллекта и другие плюшки. Рассказываем, что появилось в ColorOS 15 и кто получит обновление.

Что нового в ColorOS 15 в июле 2025 года

Во главе угла июльского обновления ColorOS 15 стоит искусственный интеллект. На сей раз OPPO внедрила 3 свежие функции:

AI Perfect Shot. Изменение выражения лиц людей на фотографиях.

Изменение выражения лиц людей на фотографиях. AI Group Photo Composer. Добавление отсутствующих людей на общих фото.

Добавление отсутствующих людей на общих фото. AI Mind Space. Сохранение содержимого экрана в виде воспоминаний.

Также OPPO представляет функцию Fluency. Она должна помочь отсортировать виджеты на рабочем столе за счет объединения нескольких элементов одного размера в стопку при перетаскивании.

Наконец, в обновлении ColorOS 15 от июля 2025 года пользователей ждут следующие возможности:

в приложении «Диктофон» появилась группировка «Записи личных встреч», а аудио, сделанные в режимах «Стандарт», «Интервью» и «Встреча» теперь сортируются автоматически;

экспорт видео в живые обои и конвертация видеороликов в фотографии высокого разрешения;

фильтр мягкого света в режимах камеры «Фото» и «Портрет»;

функция AI Recompose для автоматической настройки соотношения сторон и цветового тона фотографии;

постепенное увеличение громкости будильника;

временная блокировка уведомлений при их смахивании;

расширение языковой поддержки шрифтов OPPO Sans и One Sans;

возможность скрывать отдельные фотоальбомы;

перемещение мини-окон в нижнюю часть экрана.

Кроме того, OPPO заявляет об исправлении ошибок и других известных проблем, замеченных на первом этапе развертывания ColorOS 15. Осталось только выяснить, кто получит обновление.

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Кто и когда получит обновление ColorOS 15

OPPO обещает завершить развертывание апдейта до конца июля 2025 года. Обновление ColorOS 15 получат следующие устройства:

OPPO Find N3;

OPPO Find N3 Flip;

OPPO Find N2 Flip;

OPPO Find X5 Pro;

OPPO Find X5;

OPPO Reno12 Pro 5G;

OPPO Reno12 5G;

OPPO Reno12 FS 5G;

OPPO Reno12 FS;

OPPO Reno12 F 5G;

OPPO Reno12 F;

OPPO Reno11 Pro 5G;

OPPO Reno11 5G;

OPPO Reno11 FS;

OPPO Reno11 F 5G;

OPPO Reno11 A;

OPPO Reno10 Pro+ 5G;

OPPO Reno10 Pro 5G;

OPPO Reno10 5G;

OPPO Reno8 T 5G;

OPPO Reno8 T;

OPPO K12x 5G;

OPPO F27 Pro+ 5G;

OPPO F27 5G;

OPPO F25 Pro 5G;

OPPO F23 5G;

OPPO Pad 3 Pro;

OPPO Pad 2.

Все ли устройства получат заявленные функции ColorOS 15, в сообщении OPPO не сообщается. Но проверить наличие обновлений в настройках точно стоит — вдруг разработчики приготовили неанонсированный сюрприз.