Google представила 7 новых функций, которые появятся в Android

Когда мы говорим о безопасности смартфонов, чаще всего нам на ум приходят различные механизмы защиты от цифровых угроз вроде троянов, вирусов и критических уязвимостей. Google борется с ними, регулярно выпуская патчи с исправлениями. Но защитить наши устройства от внешних опасностей они чаще всего неспособны. Ведь что противопоставить вору, который выхватил ваш аппарат из рук и скрылся в толпе? Поэтому, чтобы подобных случаев было меньше, Google решила расширить защитные возможности Android, которые помогут избежать вполне себе реальных, а не виртуальных угроз.

Запрет настройки Android без Google-аккаунта

Обычно целью злоумышленников является быстрый сброс настроек украденного устройства и его последующая продажа. Однако с обновлением Android если вор попытается принудительно выполнить ресет устройства, он столкнется с блокирующим препятствием на системном уровне.

Теперь для того, чтобы настроить устройство заново, потребуется использование аккаунта Google. Без учетных данных злоумышленник не сможет авторизоваться, выполнить полный сброс и подготовить украденный телефон к продаже. Такая мера значительно снижает мотивацию для кражи, так как это становится практически бесполезным для вора и не сулит ему заработка.

Личное пространство на Android

Личное пространство — это новая функция, которая позволяет пользователям создать отдельную защищенную область в памяти своего смартфона. Она может быть скрыта и заблокирована с помощью отдельного PIN-кода. Там можно хранить любые данные и приложения, которые вы хотите спрятать от посторонних, и никто не узнает, что у вас там, до тех пор, пока вы сами не введете пароль доступа.

Даже если устройство окажется в руках злоумышленника, личное пространство останется защищенным. Это вселяет определенную уверенность в том, что конфиденциальные данные останутся в безопасности, независимо от того, кто овладел вашим устройством. Даже странно, что такой простой и эффективный способ защиты появился только сейчас, а не 5-10 лет назад.

Отключение Find My Device на Android

Долгое время для отключения функции Find My Device не требовался код безопасности. Поэтому в теории человек, который овладел вашим устройством, мог деактивировать поисковый механизм и не дать вам его найти в случае кражи или утери. Теперь сделать этого без пароля доступа не получится.

Эта мера, так же, как и блокировка настройки после сброса, должна если не предотвратить кражи, то по крайней мере сделать их менее рациональными. После обновления, даже если телефон попадет в чужие руки, никто не сможет сделать его «невидимым». Вы по-прежнему сможете управлять им удаленно, стирая данные или блокируя его.

Изменение настроек Google по биометрии

Как ни странно, но многие злоумышленники заранее подсматривают пароль, которым будущая жертва кражи разблокирует свой смартфон. Новая функция Android предусматривает дополнительный уровень защиты биометрией. Теперь для изменения критических настроек Google-аккаунта и самого устройства потребуется отсканировать палец, лицо или радужную оболочку глаза.

Таким образом, даже если вор будет знать пароль, он не сможет получить полный контроль над устройством и вашей учетной записью. Откровенно говоря, это очень логичное и правильное нововведение, которое напрашивалось давным-давно. Пароли уже давно доказали, что не являются панацеей. А вот подделать биометрию — и в особенности отпечатки пальцев — может быть довольно проблематично. А значит, такой способ защиты повышает безопасность устройства и всей системы целиком.

Автоматическая блокировка на Android при краже

Для России это нехарактерно, но во многих странах мира распространены кражи смартфонов буквально из рук. Вы можете идти по площади в Венеции, а какой-нибудь хитрец на бегу может выхватить ваш аппарат, когда вы залипаете в экран. Во избежание таких случаев в Android появилась функция Theft Detection Lock, которая определяет выхватывание из рук на основе внешних признаков.

Например, если смартфон долгое время был в состоянии покоя, а потом встроенные датчики обнаружили тряску, характерную для выхватывания, и ускорение, означающее бег, он заблокирует экран в автоматическом режиме, предотвращая таким образом доступ к данным пользователя. Эта проактивная мера безопасности обеспечивает быструю защиту в критический момент, минимизируя риск несанкционированного доступа к устройству и его содержимому.

Блокировка, если смартфон не в сети

Функция Offline Device Lock обеспечивает защиту данных пользователя даже в ситуации, если злоумышленник хочет скрыться от инструмента Find My Device, отключив сотовые данные на продолжительное время. Нововведение автоматически заблокирует экран устройства, если обнаруживает длительное отсутствие сигнала. Снять блокировку можно только при помощи пароля.

Благодаря этому данные пользователя остаются в безопасности, даже если устройство находится вне зоны действия сети или злоумышленник намеренно отключает его для обхода других мер безопасности. Новая функция гарантирует, что доступ к устройству будет защищен в любых обстоятельствах, обеспечивая спокойствие пользователя.

Удаленная блокировка смартфона

Кроме того, теперь Android предлагает функцию удаленной блокировки, которая позволяет пользователю заблокировать экран потерянного или украденного телефона, используя только номер телефона с любого другого устройства. Так вы сможете выиграть время для восстановления данных своего аккаунта и получения доступа к сервису Find My Device.

Удаленная блокировка обеспечивает быстрый и удобный способ защиты устройства в стрессовой ситуации потери или кражи. Раньше у вас не было возможности предпринять меры для защиты смартфона, если вы вдруг забыли заблокировать аппарат. Для этого даже не нужен доступ к учетной записи Google. Это дает драгоценное время для восстановления данных и в ряде случаев позволит вернуть над ним полный контроль.