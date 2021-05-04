Чем Google Chrome для Android лучше, чем для iOS

Несмотря на то что на Android больше браузеров, чем на iOS, Google Chrome всё равно является самым лучшим. Это подтверждает и доля в более чем 90%, которую он занимает на рынке, и интуитивно понятный интерфейс, и обилие функциональных возможностей. В общем, найти лучшую альтернативу Chrome сегодня довольно сложно, если не сказать, невозможно. Другое дело, что на разных платформах он неодинаково хорош, хотя многие об этом даже не догадываются. А, между тем, отличий, целая масса.

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Chrome для iOS – это не то же самое, что Chrome для Android. Об этом рассказал инженер-программист из команды разработки Google Chrome Алекс Рассел. Несмотря на то что многие думают, что это один и тот же браузер, на самом деле это не так. Если в классическом исполнении для Android он работает на базе движка Chromium, то в версии для iOS в его основе лежит WebKit. Это собственный движок Apple, который составляет основу всех браузеров, которые есть в App Store, в том числе Safari.

Проблемы Chrome для iOS

Очевидно, что Apple в своё время установила такое требование, чтобы обеспечить наилучший опыт использования браузеров на iOS. Просто компания привыкла контролировать всё и вся, и поначалу это давало свои плоды. Однако с течением времени стало понятно, что WebKit ограничивает развитие браузеров на iOS, делая их менее привлекательными с точки зрения производительности и функциональных возможностей, чем на Android. В результате даже Chrome, который вроде бы является самостоятельным решением, не может развиваться на iOS так, как хотела бы Google.

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Браузеры на iOS недостаточно производительны и функциональны именно из-за WebKit. Постоянные задержки в обновлении приводят к тому, что важные функции добираются до них с большой задержкой. Из-за этого интернет не может стать полноценной альтернативой App Store, как говорил Тим Кук. Вы только представьте, что было бы, если бы Apple своевременно внедрила в WebKit поддержку геймпадов. Вполне возможно, что тогда Amazon Luna, GeForce Now, Google Stadia и Microsoft xCloud могли появиться на iOS намного раньше, — заявил Рассел.

Чем Android лучше iOS

Вообще, если разобраться, то все браузеры на iOS, в отличие от Android, где таких проблем нет, не могут нормально работать с прогрессивными веб-приложениями, хотя Тим Кук утверждал, что пользователи могут использовать их в качестве альтернативы софту из App Store. Вот лишь ключевые проблемы, с которыми вы столкнётесь, если захотите попользоваться PWA на iOS:

WebKit не позволяет PWA нормально работать с уведомлениями;

Отсутствуют стандартные кнопки установки PWA (как на Android);

Проблемы с фоновой синхронизацией данных PWA;

Ограниченный доступ к таким компонентам, как Bluetooth, NFC, USB и т.д.;

Отсутствие поддержки бесплатного видеостандарта AV1;

Ограниченные возможности разработчиков для создания PWA.

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А ведь Рассел прав. Apple, в отличие от Google, никогда не стремилась объяснить пользователям, что у них есть возможность пользоваться прогрессивными веб-приложениями, которые обладают сопоставимой функциональностью и производительностью с нативными. Более того, Apple никогда не предлагала в iOS кнопку установки PWA, хотя реализовать это было бы проще простого. Взять хотя бы Google, которая добавила в свою ОС соответствующий механизм, показав всем, что PWA на Android – это такая же значимая часть, как и классический софт.