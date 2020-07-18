Google запретит бьюти-режимы камер в Android 11

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Иван Кузнецов 0

Программные алгоритмы постобработки давно стали нормой для камер современных смартфонов. Они осветляют ночные кадры, стабилизируют картинку без специальных стабилизаторов и делают нас красивее, чем мы есть на самом деле. Честно ли это? Конечно, нет. Но большинство из нас такой подход устраивает, поскольку таким образом достигается результат, о которым мы мечтали, за куда более вменяемые деньги. Ведь для этого производителям достаточно просто специальным образом настроить ПО своих смартфонов, вместо того чтобы снабжать продвинутой оптикой и процессорами для обработки изображений. Но с выходом Android 11 ситуация немного изменится.

Кажется, Android 11 будет катастрофическим обновлением для модников

На какие смартфоны можно установить Android 11

Google решила ограничить сферу применения алгоритмов улучшения фотографий людей в Android. С выходом следующей версии ОС компания планирует запретить производителям смартфонов использовать алгоритмы, которые приукрашивают лица фотографируемых в реальном времени. Такое решение в Google приняли под давлением общественности, которая обвинила компанию в том, что она потворствует созданию и продвижению ложных идеалов человеческого тела. В свою очередь это заставляет молодых людей подстраиваться под навязанные стандарты, нередко подвергая свою жизнь и здоровье опасности.

Что плохого в бьюти-режимах

Слева — фото без фильтра, справа — с бьюти-фильтром

Проще говоря, Google объявила войну бьюти-режиму. Из-за этого встроенные алгоритмы камер современных смартфонов больше не смогут автоматически приукрашивать лица. То есть сами пользователи при желании смогут подкрутить параметры своего лица, а вот их смартфоны по умолчанию делать этого не смогут. Очевидно, незамеченным этот шаг не пройдёт, потому что бьюти-режимы являются нормой для большинства современных смартфонов, которые стали частью их прошивок из-за высокой популярности среди пользователей.

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Если Google вынудит производителей отказаться от бьюти-режимов, это может стать причиной негативных отзывов от пользователей. Ведь логично, что те, кто привык благодаря специальным алгоритмам выглядеть чуть более красивым, чем в жизни, заметят, что они стали получаться на селфи хуже. В результате это может обернуться даже масштабной протестной акцией, в которой примут участие не только владельцы китайских смартфонов, для которых бьюти-режимы являются нормой, но и многих других.

Камера с фотошопом

Тех, кто будет недоволен исчезновением бьюти-режимов, будет очень много

Есть ли что-то плохое в том, чтобы использовать бьюти-режим, делающий фотографируемого красивее, чем в жизни? Я считаю, что нет. Ведь если мы считаем нормой осветление ночных кадров для придания им более светлых оттенков и не протестуем против искусственного размытия фона на портретных снимках, так почему мы должны быть против того, чтобы камера автоматически приукрашивала селфи и фотографии других людей, которые мы делаем? В конце концов, если люди хотят выглядеть лучше, ни в коем случае нельзя им в этом препятствовать. Не зря же Adobe выпустила камеру с Фотошопом для Android.

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На мой взгляд, Google ступила на очень опасную дорожку. Ведь в таком случае нужно определить, где мы остановимся? Давайте запретим женщинам краситься, а мужчинам – надевать приталенные пиджаки, чтобы их торс выглядел более стройным. В общем говоря, таким образом можно докатиться до настоящих тоталитарных запретов, которые станут причиной масштабных даунгрейдов технологий, развивавшихся в течение многих лет ради нашего же блага. Поэтому искренне надеюсь, что Google одумается и откажется от этой порочной практики, которую планирует воплотить в жизнь.

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