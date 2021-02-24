Huawei объявила, когда Harmony OS выйдет официально. Что здесь не так

В 2019 году, почти сразу после введения американских санкций и запрета на сотрудничество с Google, Huawei объявила о существовании своей собственной операционной системы под названием Harmony OS. Несмотря на то что китайцы предпочли особенно не распространяться о её происхождении, из отраслевых источников стало известно, что Huawei разрабатывала эту платформу для обеспечения работы серверов, но потом решила, что может сделать на её основе полноценную операционку для смартфонов. И вот, спустя почти два года, она выходит в релиз.

Какие смартфоны Huawei получат Harmony OS. Полный список

Harmony OS поступит в релиз в апреле 2021 года. Об этом Huawei объявила на этой неделе. Запуск финальной версии пройдёт постепенно, а первым смартфоном, который получит новую операционную систему, будет складной Huawei Mate X2. Новинка будет работать на базе Harmony OS из коробки, тогда как владельцам всех остальных устройств придётся обновляться самостоятельно.

Когда выйдет Harmony OS

Несмотря на то что первоначально планировалось начать распространять Harmony OS только среди пользователей из Китая, в конечном итоге Huawei пришла к выводу, что нет смысла устанавливать территориальные ограничения.

Поэтому начиная с апреля скачать новую операционку смогут пользователи из разных стран мира. Правда, для этого будет необходимо обладать совместимым устройством. Сначала Harmony OS получат флагманские модели, а потом она доберётся и до остальных. Ознакомиться с точным списком можно по этой ссылке.

Сказать по совести, апрельский релиз Harmony OS – это довольно неожиданная новость по одной простой причине, и это сроки. В Китае бета-тест платформы начался только в конце декабря, а общемировых испытаний не было вообще, но это не помешало Huawei назначить выпуск совершенно новой ОС на апрель.

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei

Получается, что у Huawei на испытания новейшей операционной системы ушло столько же времени, сколько у Apple уходит на тестирование ежегодных обновлений для стабильной операционной системы, которую компания развивает более десяти лет и знает все её особенности досконально.

Harmony OS — это Android?

Этому может быть только два объяснения: либо Harmony OS настолько идеальна и беспроблемна, что её запуск стал возможен всего через 3 месяца после запуска тестовой версии, либо Harmony OS – это переделанный Android. Причём в пользу второй версии говорит куда больше фактов:

У Huawei ушло слишком мало времени на разработку Harmony OS;

Harmony OS внешне совершенно не отличается от EMUI;

Huawei уверяла, что к релизу изменит дизайн Harmony OS;

Приложения определяют Harmony OS как Android;

В Harmony OS есть инструмент отладки из Android – ADB;

Huawei так прямо и не опровергла, что Harmony OS – это Android.

Что не так с Harmony OS

Что же получается? Huawei с помпой планирует запустить операционную систему, которая по сути ей не принадлежит. Нет, я не ханжа и прекрасно понимаю, что даже Android разрабатывался на основе Linux. Но ведь Huawei изначально утверждала, что в основе Harmony OS лежит собственное ядро.

Правда, в какой-то момент китайцы перестали это утверждать и предпочли сосредоточиться на других аспектах новой операционки. Например, на её универсальности. Но только в теории, потому что на практике нет ни одного устройства, которое бы доказывало, что Harmony OS работает на чём-то, кроме смартфонов и телевизоров.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Поймите меня правильно, я не собираюсь отговаривать вас от обновления на Harmony OS, когда она выйдет для вашего смартфона. В конце концов, другого выхода у вас всё равно не будет, если вы захотите поддерживать свой аппарат в актуальном состоянии. Более того, сегодня любая оболочка будет предпочтительнее чистого Android хоть с точки зрения функциональности, хоть с точки зрения быстродействия и безопасности.

Другое дело, что Huawei могла бы сразу сказать, что делает Harmony OS на базе Linux, и не очень бы соврала, даже если бы заложила в основу своей операционки старый добрый Android. Но она, скорее всего, соврала, наобещав пользователям с три короба, а по факту не исполнив из этого практически ничего.