Исповедь фаната Xiaomi: почему я люблю MIUI и не перейду на чистый Android

Читая обзоры смартфонов Xiaomi, можно наткнуться на мнение, что устройство, вроде, и неплохое, но оболочка MIUI портит впечатление: то она глючит, то там полно рекламы, то вообще «хочу iOS и все». Частично я согласен с подобным мнением и могу подтвердить, что прошивка Xiaomi имеет ряд объективных недостатков. Но мне она нравится, и я ни за что не променяю ее на чистый Android. Почему? Ну, давайте по порядку…

Прошивка Xiaomi — ощущения

После первого включения нового смартфона Xiaomi сразу же становится ясно, на кого ориентировались китайцы. В свежих версиях MIUI отчетливо прослеживается заимствование некоторых элементов дизайна у iOS. В этом нет ничего плохого. Напротив, квадратные иконки я считал и продолжаю считать более удобной реализацией ярлыков, чем кружки на POCO и других китайских смартфонах.

Форма иконок — дело вкуса, но анимации MIUI вряд ли кому-то не понравятся. Они плавные и разнообразные. Например, ярлык приложения реагирует на все касания, а после удаления буквально растворяется с характерным спецэффектом. На слабых устройствах вроде Redmi 9A толку от этих анимаций мало: они заставляют устройство сильно тормозить и выглядят не так презентабельно. Но, если вы решили купить Xiaomi хотя бы среднебюджетного уровня, то точно не прогадаете. Особенно, при наличии частоты обновления экрана 90 Гц или 120 Гц, раскрывающей всю красоту эффектов.

Немаловажную роль в MIUI играют и тактильные ощущения. Xiaomi одной из первых стала внедрять в недорогие устройства флагманский вибромотор, работающий по оси X. Ощущения схожи с лучшими версиями Taptic Engine, а фирменная оболочка позволяет раскрыть весь потенциал механизма. Например, когда вы настраиваете будильник или выбираете режим камеры, вибромотор отстукивает каждое переключение. А еще, в отличие от конкурирующих устройств с похожим X-осевым вибромотором, только на Xiaomi есть около сотни эффектов для разных сценариев.

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Настройки MIUI

В целом, богатством настроек может похвастать любой смартфон на Андроид. Но в случае с Xiaomi кастомизация возведена в абсолют. Когда вы в первый раз откроете меню, то вряд ли с первого раза найдете нужный элемент, просто из-за того, что здесь очень много самых разных параметров. Хотите настроить цветовую схему — пожалуйста, хотите скрыть полноэкранный навигатор при управлении жестами — будьте любезны, хотите создать отдельное меню приложений — вам никто не мешает.

Фраза «а я Xiaomi купил и сам под себя настроил» ушла в народ и сейчас вызывает не столько смех, сколько понимание, что сяомист может адаптировать китайский смартфон под персональные нужды, убрав лишние элементы интерфейса. Даже такая мелочь, как отображение количества занятой оперативной памяти в списке запущенных приложений, здесь поддается деактивации. Ну и кодек для своих беспроводных наушников вы тоже при необходимости поменяете.

Приложения Xiaomi

Главным достоинством Android является то, что владелец смартфона может установить на него любое приложение. Но порой люди впадают в ступор, когда нужно найти жизненно важную программу, а набор ПО из Google Play вызывает тихий ужас. Или, например, когда стандартный софт с функциональной точки зрения сильно уступает сторонним аналогам, и вам приходится тратить время, что скачать и настроить очередной менеджер файлов. В MIUI не так. Здесь есть много классных приложений, включая:

Безопасность (антивирус и продвинутый инструмент очистки);

(антивирус и продвинутый инструмент очистки); Проводник (с интеграцией Google Drive и FTP-сервера);

(с интеграцией Google Drive и FTP-сервера); Галерея (со встроенным редактором фото и видео);

(со встроенным редактором фото и видео); Game Turbo (утилита для оптимизации игр);

(утилита для оптимизации игр); Погода (с красивыми анимациями и звуковыми эффектами).

Конечно, наличие некоторых приложений кому-то покажется спорным. Но большинство из них можно удалить. Так, с обновлением до MIUI 12.5 остается лишь 6 неудаляемых программ. Для сравнения: в OneUI (Samsung) их 10, а в iOS (Apple iPhone) — 11.

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Функции Xiaomi

Вторым главным преимуществом MIUI наряду с так называемым User Experience я считаю ее функциональность. И речь здесь идет не о настройках, а именно о возможностях, которые предоставляет система и ее стандартные приложения. К примеру, на флагманах Xiaomi можно активировать MEMC — функцию, автоматически делающую видео более плавным (30 fps превращаются в 60 fps), независимо от параметров исходного файла.

На всех Xiaomi без исключения в стандартном приложении Галерея есть встроенный редактор видео и фото. Последний, к слову, умеет даже менять небо на фотографиях или устанавливать водяной знак. Но больше всего вас может впечатлить приложение Камера. В новых версиях MIUI есть режим одновременной записи видео на основную и фронтальную камеру, а также целый ряд киноэффектов: клонирование, остановка времени, магический зум таймлапс и другие.

Обновление MIUI — когда выйдет

Существует мнение, что телефоны Андроид быстро прекращают поддерживаться производителем. Говоря простым языком, уже через год владельцы перестают получать обновления. Но это точно не касается Xiaomi. Например, вышедший в конце 2021 года Xiaomi 11 Lite 5G NE будет получать системные обновления Android и MIUI на протяжении трех лет с момента выпуска, а свежие патчи — на протяжении четырех.

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Если речь идет о бюджетных устройствах серии Redmi, то мы получаем 2 и 3 года поддержки соответственно. Тоже неплохо, но Xiaomi частенько затягивает выход обновлений. То есть апдейт может прилететь через год, а то и полтора после анонса, поэтому китайцам есть, куда расти. Кстати, совсем скоро у Xiaomi выйдет новая прошивка MIUI 14, а мы собрали все, что вы должны о ней знать.