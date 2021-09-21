Как изменится MIUI 13 и когда выйдет

В этом году Xiaomi сделала то, чего до неё себе делать не позволял ни один другой производитель. Она отменила выпуск планового обновления MIUI и перевыпустила старую версию заново. Этот шаг был обусловлен большим количеством багов и недоработок в прошивке, с которыми сталкивались пользователи. Поэтому китайцы решили не испытывать судьбу и просто провести работу над ошибками, назвав её MIUI 12.5 Enhanced. Но ведь это не значит, что MIUI 13 не выйдет никогда? Конечно, не значит, и Xiaomi уже давно ведёт работы по её созданию.

Новая функция MIUI защитит пользователей Xiaomi от плохих приложений

Несмотря на то что Xiaomi немного подорвала свои позиции выпуском MIUI 12.5 Enhanced вместо MIUI 13, у неё есть отличный шанс сработать максимально хорошо, проведя отладку новой версии прошивки, и выпустить её в релиз без страха за её стабильность. А переживать там явно есть за что, учитывая общее количество изменений по сравнению с предыдущей сборкой.

Что нового в MIUI 13

Ключевым изменением MIUI 13 по сравнению с предыдущей версией прошивки должен стать редизайн. Пока сложно сказать, затронет ли он вообще весь интерфейс, но по крайней мере уже сейчас видно, что изменения затронут Пункт управления и рабочий стол, которые благодаря новым элементам будут выглядеть совершенно не так, как в старых версиях MIUI.

Какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced

Первое, что бросается в глаза, — это виджеты. Дизайнеры Xiaomi, видимо, решили не отказываться от этого компонента интерфейса, как планировали первоначально, а всё-таки довести его до ума. В новой итерации виджеты стали выглядеть более уникально, чем в прошлый раз, когда мы увидели их впервые. Тогда они были полностью скопированы с iOS, но сейчас им добавили самобытности.

Обновление MIUI 13

Невзирая на изменение отрисовки виджетов, их формат остался ровно таким же, как и был. Это квадратные или прямоугольные блоки, занимающие пространство двух, четырёх, шести или восьми иконок приложений – совсем как на iOS. Не сказать, что это плохо. В конце концов, чёткая форма виджетов способствует единообразию всего рабочего стола. Однако меня лично не покидает ощущение, что MIUI – это наполовину iOS.

В Пункте управления тоже появились своего рода виджеты. Во всяком случае, многие элементы контроля за операционной системой превратились из небольших кнопочек во вполне заметные блоки с выпадающими меню дополнительной настройки. Пока сложно сказать, насколько это оправданно практически, но визуально Пункт стал выглядеть более громоздко, заполняя своим содержимым почти весь экран.

Xiaomi выпустила новую версию MIUI. Она снижает износ смартфонов

С другой стороны, как видно на скриншотах, Пункт управления можно настроить по своему усмотрению, меняя как расположение элементов, так и их форму. Это видно по сводке данных по левому краю экрана. На левом скриншоте сводка включает в себя курс валют, пройденное расстояние, свободное пространство на диске, — а справа всего этого нет. За такое исполнение однозначно плюс.

MIUI 13 — дата выхода

Поскольку Xiaomi ещё даже не успела выпустить обновление MIUI 12.5 Enhanced для всех смартфонов, которым оно вообще светит, говорить о релиза MIUI 13 ещё рано. Впрочем, нет ни единого шанса, что китайцы будут тянуть с запуском новой итерации прошивки до следующего года. Учитывая, что MIUI – это их главный бренд, нет сомнений в том, что релиз состоится совсем-совсем скоро.

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

Когда именно, сказать сложно. Слишком много работы предстоит разработчикам Xiaomi, чтобы довести MIUI 13 до ума. Однако я бы сделал ставку на то, что «настоящее» обновление прошивки представят уже зимой, а потом отдадут на тестирование и отладку, которые продлятся ещё несколько месяцев. Таким образом, фактический выход обновления состоится ориентировочно ближе к весне. По крайней мере, ждать апдейт раньше я бы не стал.