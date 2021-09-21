Как изменится MIUI 13 и когда выйдет

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Иван Кузнецов 0

В этом году Xiaomi сделала то, чего до неё себе делать не позволял ни один другой производитель. Она отменила выпуск планового обновления MIUI и перевыпустила старую версию заново. Этот шаг был обусловлен большим количеством багов и недоработок в прошивке, с которыми сталкивались пользователи. Поэтому китайцы решили не испытывать судьбу и просто провести работу над ошибками, назвав её MIUI 12.5 Enhanced. Но ведь это не значит, что MIUI 13 не выйдет никогда? Конечно, не значит, и Xiaomi уже давно ведёт работы по её созданию.

Xiaomi

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Несмотря на то что Xiaomi немного подорвала свои позиции выпуском MIUI 12.5 Enhanced вместо MIUI 13, у неё есть отличный шанс сработать максимально хорошо, проведя отладку новой версии прошивки, и выпустить её в релиз без страха за её стабильность. А переживать там явно есть за что, учитывая общее количество изменений по сравнению с предыдущей сборкой.

Что нового в MIUI 13

MIUI

MIUI 13 будет выглядеть несколько иначе, чем прошлые версии

Ключевым изменением MIUI 13 по сравнению с предыдущей версией прошивки должен стать редизайн. Пока сложно сказать, затронет ли он вообще весь интерфейс, но по крайней мере уже сейчас видно, что изменения затронут Пункт управления и рабочий стол, которые благодаря новым элементам будут выглядеть совершенно не так, как в старых версиях MIUI.

Какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced

Первое, что бросается в глаза, — это виджеты. Дизайнеры Xiaomi, видимо, решили не отказываться от этого компонента интерфейса, как планировали первоначально, а всё-таки довести его до ума. В новой итерации виджеты стали выглядеть более уникально, чем в прошлый раз, когда мы увидели их впервые. Тогда они были полностью скопированы с iOS, но сейчас им добавили самобытности.

Обновление MIUI 13

Виджеты

Видно, что с прошлого раза Google немного изменила отрисовку виджетов

Невзирая на изменение отрисовки виджетов, их формат остался ровно таким же, как и был. Это квадратные или прямоугольные блоки, занимающие пространство двух, четырёх, шести или восьми иконок приложений – совсем как на iOS. Не сказать, что это плохо. В конце концов, чёткая форма виджетов способствует единообразию всего рабочего стола. Однако меня лично не покидает ощущение, что MIUI – это наполовину iOS.

Пункт управления

Xiaomi переделала Пункт управления в MIUI 13

В Пункте управления тоже появились своего рода виджеты. Во всяком случае, многие элементы контроля за операционной системой превратились из небольших кнопочек во вполне заметные блоки с выпадающими меню дополнительной настройки. Пока сложно сказать, насколько это оправданно практически, но визуально Пункт стал выглядеть более громоздко, заполняя своим содержимым почти весь экран.

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С другой стороны, как видно на скриншотах, Пункт управления можно настроить по своему усмотрению, меняя как расположение элементов, так и их форму. Это видно по сводке данных по левому краю экрана. На левом скриншоте сводка включает в себя курс валют, пройденное расстояние, свободное пространство на диске, — а справа всего этого нет. За такое исполнение однозначно плюс.

MIUI 13 — дата выхода

miui13

MIUI 13 явно выйдет не раньше весны

Поскольку Xiaomi ещё даже не успела выпустить обновление MIUI 12.5 Enhanced для всех смартфонов, которым оно вообще светит, говорить о релиза MIUI 13 ещё рано. Впрочем, нет ни единого шанса, что китайцы будут тянуть с запуском новой итерации прошивки до следующего года. Учитывая, что MIUI – это их главный бренд, нет сомнений в том, что релиз состоится совсем-совсем скоро.

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Когда именно, сказать сложно. Слишком много работы предстоит разработчикам Xiaomi, чтобы довести MIUI 13 до ума. Однако я бы сделал ставку на то, что «настоящее» обновление прошивки представят уже зимой, а потом отдадут на тестирование и отладку, которые продлятся ещё несколько месяцев. Таким образом, фактический выход обновления состоится ориентировочно ближе к весне. По крайней мере, ждать апдейт раньше я бы не стал.

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