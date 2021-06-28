Когда Android 12 выйдет для смартфонов Samsung

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что официально Android 12 ещё не вышла даже для смартфонов Pixel, многие пользователи уже задаются вопросом, когда же обновление ждать их смартфону. Этот вопрос действительно актуален, потому что ответ на него зависит от нескольких непостоянных факторов: авторитетности производителя, новизны устройства, специфичности аппаратного обеспечения и страны проживания пользователя. Попробуем разобраться, когда пользователям Samsung можно ждать Android 12.

Android 12

Android 12 для смартфонов Samsung выйдет несколько раньше, чем в прошлом году

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Традиционно Samsung довольно долго адаптировала новые версии Android для своих устройств. Если Google выпускала обновление в сентябре-октябре, то корейцы подготавливали его к релизу не раньше декабря-января. И это для флагманских смартфонов, тогда как бюджетные обновлялись и через полгода, и через год после релиза.

Обновление для смартфонов Samsung

One UI 4.0

Samsung уже зарегистрировала One UI 4.0. Это произошло на месяц раньше, чем обычно

То есть многие китайские вендоры уже успевали выпустить апдейт даже для недорогих смартфонов, а Samsung всё ещё корпела над новой сборкой для флагманов. Но, судя по всему, в этом году южнокорейская компания будет вести себя куда более расторопно и выпустит Android 12 раньше обычного.

Samsung уже ведёт разработку One UI 4.0 на базе Android 12. Но, если верить слухам, компания приступила к этому на целый месяц раньше, чем в случае с Android 11. Таким образом обновление должно выйти на тот же месяц быстрее или даже раньше.

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То есть, если годом ранее оно вышло в ноябре, то в этом его стоит ждать уже в октябре. А именно в октябре до новых версий Android, как правило, обновляются «пиксели», а также смартфоны других более расторопных производителей: OnePlus, Nokia и Xiaomi.

Понятное дело, что в октябре Android 12 стоит ждать только для флагманской линейки. В первую очередь обновление получат следующие устройства:

  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra

Когда обновится мой смартфон Samsung

Galaxy S21

В первую очередь Android 12 получат флагманские смартфоны, а уже потом все остальные

Через месяц-полтора апдейт доберётся до флагманов прошлого года, ассортимент которых был намного шире, чем в этом, а примерно в декабре-январе обновиться до Android 12 смогут владельцы Galaxy A72 и A52, которые считаются первыми после флагманов по приоритетности поддержки со стороны Samsung.

Далее сетка обновления остаётся несколько размытой. Очевидно, что после топовых моделей A-линейки должны будут обновляться флагманы позапрошлого года. Но поскольку прежде Samsung не поддерживала их так долго (практика трёхлетней поддержки заявлена только в конце прошлого года), никто не знает, когда Galaxy S10 и остальные представители модельного ряда получат Android 12.

Новые функции Android 12, ради которых стоит обновиться

Что касается нововведений One UI 4.0 на базе Android 12, то тут нет как таковой определённости. Вообще, любые обновления проприетарных оболочек – это всегда сюрприз. Дело в том, что их возможности расширяются намного быстрее стоковой версии ОС. Поэтому никогда не знаешь, в каком направлении на этот раз решат развивать свою оболочку.

Но, если раньше хотя бы были какие-то представления о том, что может быть на этот раз, то теперь – нет. Смартфоны и их оболочки уже достигли такого уровня развития, когда банально не осталось функций, которыми можно было бы их улучшить. Поэтому, как мне кажется, Samsung и остальные пойдут по пути Apple и возьмутся за повышение уровня индивидуализации оболочки и повышения удобства интерфейса.

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