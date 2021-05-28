Google начала подгонять свои Android-приложения под дизайн Android 12

Несмотря на то что Android является одной из самых популярных операционных систем в мире, у неё нет своего лица. Её сложно узнать по оформлению интерфейса, иконкам приложений и другим внешним элементам. Просто производители смартфонов предпочитают не использовать стоковый интерфейс, заменяя его на собственный, который они считают более удобным и интуитивно понятным. Это вполне объяснимо, учитывая, что стоковый Android никогда не блистал внешней красотой. Но Android 12 стал исключением из правил. Поэтому нет ничего удивительного, что Google решила подстроить под него все свои приложения.

Google начала медленный переход от концепции Material Design 2.0 к концепции Material You, представленной на презентации Android 12. Новый интерфейс в большей степени ориентирован на персонализацию, однако имеет свой неповторимый внешний вид.

Новые функции Android 12, ради которых стоит обновиться

Это и новые формы в оформлении интерфейса, и новая компоновка функциональных элементов, и новые анимации, и автоподстройка визуальных компонентов ОС под рисунок рабочего стола. Короче, вышло реально круто, поэтому отказаться от Material You в приложениях было бы настоящим преступлением.

Разница между Material Design и Material You

Переход, который начала Google, пока проходит очень медленно. Чтобы не шокироdать лишний раз пользователей, было решено вносить изменения в интерфейсное оформление приложений постепенно.

Например, если мы посмотрим на приложение-клавиатуру Gboard, то при первом взгляде можем даже не заметить каких-либо изменений. Но, если присмотреться к отдельным элементам, начинаешь понимать, что к чему. Суть Material You состоит в том, чтобы сделать дизайн более дружелюбным и приветливым, а для этого, по мнению дизайнеров, нужно придать интерфейсным компонентам более мягкие формы.

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Поэтому было решено начать постепенно менять все квадраты и прямоугольники на круги и овалы. Пока это выглядит немного странно, потому что многие элементы не сочетаются друг с другом. Но, во-первых, это только начало, а, во-вторых, Google явно не оставит всё как есть, а переведёт на новый дизайн не только отдельные элементы приложения, но и все их целиком.

Как в Chrome включить новый дизайн

Похожая ситуация наблюдается в Google Chrome. С выходом Chrome 91 в браузере появилась специальная надстройка, которая позволяет включить дизайн из Android 12. Правда, меняется не весь интерфейс, а только один его компонент, но и это уже что-то. Как говорится, Москва не сразу строилась.

Чтобы включить в Chrome дизайн из Android 12, вам потребуется перейти в экспериментальное меню браузера:

Запустите Chrome и в адресной строке вбейте chrome://flags;

В поисковой строке найдите параметр Theme refactor Android;

В выпадающем окне напротив выберите пункт Enabled;

Нажмите на синюю кнопку Relaunch для перезагрузки браузера.

На какие телефоны можно установить Android 12 уже сейчас

К сожалению, даже если вы активируете этот параметр, нет никакой гарантии, что дизайн из Android 12 включится. Во всяком случае, практика показывает, что у некоторых пользователей включение этого флага почему-то не срабатывает. Причём это не зависит от устройства, которое используется, или от кэша. Я сам попробовал очистить кэш, а потом даже переустановил Chrome, но ничего не вышло. Но вы пробуйте – вдруг получится.

Очевидно, что Google не остановится на этом. Компании предстоит ещё провести большую работу по редизайну своих приложений. Это может занять и год, и даже два. Если помните, Google несколько лет обновляла весь фирменный софт в соответствии с концепцией Material Design. Тут, вероятно, будет то же самое, поэтому быстрого апгрейда ждать не стоит. Но результат явно будет того стоить.