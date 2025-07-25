Обновление One UI 7 испоганило камеру Galaxy S23. Народ кидает жалобы на Samsung

Несмотря на то, что Samsung уже анонсировала One UI 8, пользователи продолжают страдать от предыдущего апдейта One UI 7. В частности, это касается владельцев смартфонов серии Galaxy S23. Наряду с новыми функциями они получили массу проблем, выходящих за рамки привычных нагрева и разрядки после установки апдейта. Люди жалуются, что камера Samsung стала хуже. Причем это не субъективное восприятие картинки, а появление реальных искажений на снимках.

Ухудшение камеры после установки One UI 7

На официальном форуме Samsung, да и в других источниках повсеместно встречаются жалобы относительно качества фото на Galaxy S23. Под ударом указываются все модели флагманской серии 2023 года.

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Например, пользователь vka12 пишет:

«Качество камеры моего Samsung S23 значительно ухудшилось после обновления. <…> Камера не может снимать объекты на большом расстоянии, и на фотографиях появляется что-то вроде размытия», — говорится в сообщении vka12.

Пост анонимного пользователя сопровождается лайками других людей, а на площадках вроде Reddit появляются подтверждения проблемы с фотографиями. Так, один из владельцев Galaxy S23 Ultra выкладывает пейзажный снимок, указывая на неестественное размытие заднего плана.

Официальных комментариев от Samsung не поступало, хотя проблема появилась еще несколько недель назад. Вместе с тем на форуме компании модераторы дают четкий план действий на случай, если камера снимает хуже после обновления.

Что делать, если камера стала хуже

Как советует модератор goodthings, при возникновении проблем с камерой необходимо отправить жалобу в службу поддержки через приложение Samsung Members в виде отчета об ошибке. К сообщению нужно приложить файлы журнала.

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Также модератор рекомендует дождаться выхода следующего обновления. И, если Samsung посчитает проблему массовой, она выпустит исправление вместе с апдейтом.