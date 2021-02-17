Характеристики и цены Samsung Galaxy A52

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Артем Сутягин 0

Samsung Galaxy A51 заслуженно получил звание лучшего смартфона прошлого года. Звание, конечно, неофициальное, но оно говорит о самом главном — интересе аудитории. Он побеждал во многих рейтингах, голосованиях и даже рублем за него голосовали чаще, чем за другие модели. Даже у нас в редакции к нему почти единогласно сложилось хорошее отношение. Все отлично, но это прошлогодний смартфон, который уже постепенно устаревает, но на смену ему идет новый Samsung Galaxy A52, о котором мы теперь знаем чуть больше, чем раньше. Этого достаточно, чтобы обсудить новинку, взвесить ее плюсы и минусы, а заодно понять, надо ли будет ее покупать, когда она выйдет.

Samsung

Galaxy A51 был хитом. Посмотрим, что будет с Galaxy A52

Когда выйдет Samsung Galaxy A52

Похоже, что встреча с новинкой нас ждет уже в ближайшие несколько недель. Samsung готовит к выпуску не только обновление Galaxy A51, но и другие, не менее долгожданные устройства A-серии следующего поколения. Наряду с Samsung Galaxy A72 нам покажут его маленького родственника — Galaxy A52. Информация появилась благодаря утечке от ребят из WinFuture. Давайте посмотрим, что такое Samsung Galaxy A52.

Стоит ли покупать Galaxy A51 в 2021 или подождать Galaxy A52.

Не прошло и 24 часов после того, как Сеть встряхнула информация о грядущем Galaxy A72, в WinFuture были опубликованы изображения Galaxy A52. Этот смартфон среднего класса является ”младшим братом” Galaxy A72 и занимает тот же сегмент, который у него был и раньше. В отчете также добавляется, что Galaxy A52 также будет поставляться в двух отдельных вариантах с поддержкой 4G и 5G.

Каким будет Galaxy A52

Уместно отметить, что варианты 4G и 5G Galaxy A52 будут использовать разные процессоры. Согласно списку Geekbench, опубликованному ранее в этом году, есть вероятность, что версия 4G будет использовать чип Snapdragon 720G, а вариант 5G получит Snapdragon 750G. Оба смартфона будут работать под управлением Android 11 с OneUI уже из коробки. Максимальный объем оперативной памяти составит 8 ГБ, но будет еще и версия на 6 ГБ. Постоянной памяти у них будет соотвественно 256 ГБ и 128 ГБ. В отличии от некоторых других моделей, расширение памяти возможно за счет карт памяти microSD.

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Если вы думали, купить ли Galaxy A51, то сейчас у вас появится еще больше поводов задуматься.

 Также стало известно, что Galaxy A52 получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. Вопреки ожиданиям многих, отказа от адаптера питания не будет, но и на максимум рассчитывать не приходится. В комплекте будет зарядка только на 15 Вт. Мне кажется, что это тот самый случай, когда лучше отказаться от адаптера вовсе и сделать устройство на 1500-2000 рублей дешевле. Если пользователю будет надо, он докупит адаптер сам за эту разницу, но если у него уже есть зарядка, то он просто получит выгоду и скорее купит именно этот смартфон.

Наш Иван Кузнецов нашёл смартфон на замену Galaxy A51 за 11 тысяч рублей

Samsung с защитой от воды

Не забыли в Galaxy A52 и о защите от воды по стандарту IP67. Конечно, она не будет такой внушительной, как у флагманского Galaxy S21, но все равно позволит погружать смартфон в воду.

Камера и экран Galaxy A52

Оба варианта Galaxy A52 (4G и 5G) будут оснащены 6,5-дюймовой панелью Super AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев и отверстием, в котором будет размещаться 32-мегапиксельная селфи-камера. Экран будет поддерживать частоту обновления 90 ГЦ, что больше, чем у многих конкурентов. Это касается модели 4G. 5G-версия и вовсе должна получить экран с частотой 120 Гц.

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Экран Galaxy A51 был крутым, но в Galaxy A52 он будет еще лучше.

Зато отличий по камере в обеих версиях смартфонов не будет. Они получат основной сенсор на 64 Мп. Помимо этого, в телефоны установят сверхширокую камеру на 8 Мп, макрокамеру на 5 Мп и датчик глубины со смешным, но достаточным разрешением в 2 Мп.

Сколько будет стоить Galaxy A52

Интереснее всего то, сколько будет стоить новинка, ведь именно цена привлекала в предыдущем поколении этого смартфона. WinFuture утверждает, что цена Galaxy A52 4G в Европе будет составлять 349 евро (примерно 31 000 рублей по текущему курсу). Galaxy A52 5G будет дороже и его цена составит около 429 евро (примерно 38 000 рублей).

Не исключено, что дизайн Galaxy A52 будет выполнен в стиле Samsung Galaxy S21. Он не будет таким же, но может быть в его духе.

Пока такой ценник не радует, но во-первых, он может немного снизиться, ведь пока это только слухи, а во-вторых, для России цена может быть ниже. Хоть ситуация с Galaxy S21 показала обратную тенденцию. Новый аппарат стоил в рублях намного дороже, чем в долларах. Более того, в долларах новинка стала дешевле прошлогодней модели, а в рублях, наоборот, дороже. Впрочем, на рынке более дешевых устройств правила совсем другие и цена может оказаться более приятной.

Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году

Мы до сих пор не знаем, когда Samsung планирует запустить эти устройства на международном рынке. Однако мы можем быть уверены, что это произойдет уже довольно скоро. Мы в редакции ждем этого с нетерпением. Особенно наш автор Иван Кузнецов, который часто говорит о Galaxy A51 и пишет статьи на эту тему.

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