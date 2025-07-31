realme не будет обновлять 20 популярных смартфонов. Они не получат Android 16 и realme UI 7.0

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Герман Вологжанин

Пока владельцам смартфонов realme обновление Android 16 и фирменной оболочки только снится. Только через несколько месяцев компания начнет его распространение, а некоторые пользователи и вовсе останутся ни с чем. Стало известно, кто не получит realme UI 7.0 на базе операционной системы Android 16. В списке находится 20 популярных и вместе с тем не самых старых смартфонов. Входит ли ваша модель в их число? Сейчас узнаем.

realme не будет обновлять 20 популярных смартфонов. Они не получат Android 16 и realme UI 7.0. realme отказалась обновлять 20 популярных смартфонов. Фото.

realme отказалась обновлять 20 популярных смартфонов

Кто не получит realme UI 7.0 на Android 16

Несмотря на то, что сама компания не публиковала список смартфонов, которых обновление realme UI 7.0 обойдет стороной, у производителя есть весьма прозрачная политика поддержки: 2 года больших апдейтов для недорогих моделей и 3 года для флагманов. Учитывая это, среди смартфонов realme Android 16 не получат:

  • realme GT 2 Pro;
  • realme GT 2;
  • realme GT 2 Explorer Master;
  • realme GT Neo 3;
  • realme GT Neo 3T;
  • realme 11 Pro+;
  • realme 11 Pro;
  • realme 11 5G;
  • realme 11;
  • realme 11x;
  • realme Narzo 60 Pro;
  • realme Narzo 60;
  • realme Narzo 60x;
  • realme Narzo N55;
  • realme Narzo N53;
  • realme C67;
  • realme C55;
  • realme C53;
  • realme C51;
  • realme C51s.

Это довольно точный, но в то же время неподтвержденный список смартфонов. Не исключено, что одна-две модели из него все-таки получат обновление realme UI 7.0. Правда, известно об этом будет только по факту.

Будет ли обновляться смартфон без Android 16

Список смартфонов realme, которые получат Android 16 и обновление фирменной оболочки, мы публиковали в рамках отдельного материала. Но даже если ваша модель не входит в их число, она продолжит получат небольшие апдейты.

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Согласно политике поддержки realme, после прекращения выпуска больших обновлений для смартфона он еще год продолжает получать патчи безопасности, устраняющие уязвимость системы. Поэтому, если ваша модель работает на realme UI 6.0, ее пока рано сбрасывать со счетов.

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