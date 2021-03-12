Samsung обещала обновлять свои Android-смартфоны 4 года. А что по факту?

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Иван Кузнецов 0

В конце прошлого года Samsung объявила о намерении продлить сроки программной поддержки своих смартфонов. Согласно новым правилам, все аппараты бренда, вышедшие после 2019 года, получат не две, а три новых версии Android. Звучит здорово, учитывая, что даже Google ограничивает поддержку своих устройств всего лишь двумя годами. Но ведь Samsung не планировала ограничиваться только ежегодными обновлениями. В её планы входило продлить выпуск регулярных обновлений безопасности до 4 лет. Продлить-то продлила, но получилось как-то совсем уж странно. Разберём, что не так.

Galaxy

Samsung пообещала обновлять свои смартфоны 4 года, но по факту вышел конфуз

Почему выгружаются приложения на смартфонах Samsung

Прежде чем мы перейдём к разбору странностей новой политики поддержки Samsung, давайте вспомним, как обычные производители обновляют свои смартфоны:

  • Первые два года – это ежегодные обновления Android и ежемесячные обновления безопасности, которых должно получиться не меньше 12;
  • Третий год – это только ежеквартальные обновления безопасности, общее количество которых за год выходит не более 4.

Поддержка смартфонов Samsung

Поэтому, когда Samsung объявила о том, что обновления безопасности для её смартфонов, которым светило продление поддержки, будут выходить 4 года, у всех возник закономерный вопрос. Он заключался в сроках выхода регулярных патчей, направленных на исправление ошибок.

Обновление

В течение четвёртого года поддержки обновления безопасности для смартфонов Samsung выйдут только дважды

Само собой, никто не ждал, что Samsung будет выпускать их ежемесячно в течение всего срока поддержки. Однако очень многие надеялись, что в течение третьего года они будут выходить каждый месяц, а вот на четвёртом Samsung перейдёт на ежеквартальный цикл. Это выглядело логично и вполне оправданно. Однако у корейцев было своё мнение на этот счёт.

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Как оказалось, в течение третьего года Samsung будет выпускать обновления безопасности для своих смартфонов, как и раньше, раз в квартал, а на четвёртый – попробуйте угадать сами – раз в полгода. То есть в течение заключительного года программной поддержки фирменные аппараты корейской компании получат всего 2 обновления безопасности. Не так уж и много, согласитесь?

Обновления безопасности Samsung

Что же получается? А то, что Samsung очень лихо обвела нас всех вокруг пальца. Безусловно, компании нужно отдать должное за третье обновление Android, которым они собралась одарить своих пользователей. Это действительно дорогого стоит. Ну и заявляла бы три года поддержки, потому что четвёртый год выглядит как настоящая издёвка. Всего два патча? Серьёзно? Да кому они вообще нужны?

Патчи безопасности

Ценность обновлений безопасности заключается в их регулярности

Очевидно, что усилий на поддержку в течение четвёртого года Samsung приложит минимум. Но зато как красиво звучит цифра 4 по сравнению с 2 или хотя бы 3 годами, которые своим пользователям предлагают другие производители. Но если они бросают поддержку уже на втором году, это по крайней мере честно. А четыре года, из которых два оказываются какими-то обрезанными, — это уже не комильфо.

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Обновления безопасности хороши именно своей регулярностью. Они исправляют большое количество багов и уязвимостей в прошивках смартфонов, повышая уровень их защищённости. Но, если они выходят раз в квартал или раз в полгода, то их ценность теряется, просто потому что у Google есть так называемые системные обновления Google Play. Они содержат исправления критических брешей, исправляя то, что не исправили патчи безопасности. А раз есть они, то и смысла в четвёртом году поддержки практически не остаётся.

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