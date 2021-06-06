Сколько стоит самый мощный Android-смартфон? Спойлер: вдвое дешевле, чем iPhone

Несмотря на то что сегодня флагманские смартфоны в первую очередь определяет топовая камера, для многих пользователей наибольшее значение играет всё-таки производительность. А её, как ни крути, определяет именно топовый процессор. Поэтому, даже если аппарат будет снимать на уровне профессиональной зеркалки, но при этом будет оснащён чипом средней руки, большинство просто не обратит на него никакого внимания. Отличный тому пример – Google Pixel 5, который вроде и хорош собой, но недостаточно продвинут. Но наш сегодняшний герой – полная противоположность «пикселю».

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Однако, самый мощный смартфон – не равно самый дорогой, хоть это и не кажется логичным постулатом. То есть, если вы ищете аппарат, который будет превосходить другие по показателю вычислительной мощности, вам необязательно выкладывать за него 2-3, а то и 4 зарплаты. Не верите? Black Shark 4 Pro от Xiaomi доказывает это своим собственным примером.

Какой смартфон самый мощный

Согласно рейтингу, который регулярно формируют создатели бенчмарка AnTuTu, Black Shark 4 Pro от Xiaomi (купить) на сегодня является самым мощным смартфоном на рынке. Он выдаёт невероятные 830 тысяч баллов в синтетическом тесте. Это абсолютный рекорд для отрасли, потому что ближайший конкурент Black Shark 4 Pro – OnePlus 9 Pro – набирает всего 828 тысяч очков.

Такой уровень производительности Black Shark 4 Pro достигает благодаря самому топовому сочетанию ключевых аппаратных компонентов. В его основе лежит процессор Snapdragon 888, мощнее которого на рынке Android-смартфонов просто нет, а объём оперативной памяти составляет 16 ГБ.

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Больше пока нет ни у кого. Ну, а для связки такого сочетания используется продвинутое ПО на базе нейросетей, которое разгоняет смартфон в играх, активируя игровой режим, эффективно распределяющим вычислительный его потенциал.

Купить Black Shark 4 Pro

Стоит самая топовая версия Black Shark 4 Pro с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти 55 тысяч рублей. Безусловно, это не 3 копейки. Но не спешите закрывать эту статью, потому что у меня есть чем подсластить пилюлю. Во-первых, это ровно в два раза дешевле, чем Apple просит за iPhone 12 Pro Max, а ведь это устройства одного и того же сегмента. А, во-вторых, у Black Shark 4 Pro есть упрощённая версия, которая лишь немного уступает ему в мощности, но стоит ещё в два раза дешевле.

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Я говорю о классической версии Black Shark 4 за 28-30 тысяч рублей (купить можно тут). Только не берите самую дешёвую – у неё всего 6 ГБ оперативки, а на перспективу это не так уж и много. Поэтому от себя я рекомендую обращать внимание на вторую модель снизу. Она имеет сбалансированное железо, которое не оставит вас недовольным:

Дисплей – 6,7 дюйма, AMOLED, 144 Гц

Память – 8/128 либо 256 ГБ

Процессор – Snapdragon 870

Аккумулятор – 4500 мА*ч, зарядка за 15 минут

Камера – 48/8/5 Мп

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В целом, как по мне, классическая модель выглядит даже более привлекательным вариантом для покупки, чем топовая. Несмотря на то что топовая не имеет альтернатив по производительности, проблемой является её цена, особенно на фоне базовой версии. Ну, подумайте сами, что лучше: смартфон за 30 тысяч рублей или за 55? Логично, что за 55 тысяч вы получите большую производительность и дополнительную камеру.

Купить Black Shark 4

Но стоит ли игра свеч? На мой взгляд, нет. Всё-таки нужно понимать, что почти что двукратная разница – это ощутимая разница. Не факт, что вы сможете оправдать переплату в своём сценарии использования. Тем более, что и задач на Android, способных нагрузить SD888 с 16 ГБ ОЗУ, попросту нет. Так что берите обычный Black Shark 4 на Али – там банально дешевле – и не парьтесь, потому что на 3 года вам его точно хватит, а потом смените на что-то более производительное и современное.