Это самые дешевые планшеты на Android, которые не стыдно посоветовать в 2024 году. За 10 тысяч — настоящий сок

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Герман Вологжанин

Найти дешевый планшет на Андроид несложно. Однако подавляющее большинство моделей за 10 тысяч рублей совершенно не в состоянии обеспечить достаточный уровень комфорта, чтобы смотреть видео, работать с документами и запускать даже нетребовательные игры без лагов. Ситуация меняется в период распродаж, когда цена опускается, и некогда дорогие устройства дешевеют. Подобная ситуация произошла с несколькими моделями Teclast, которые в период с 6 по 16 февраля продают со скидками. Да такими, что мы получаем едва ли не лучшие планшеты за 10 тысяч рублей!

Это самые дешевые планшеты на Android, которые не стыдно посоветовать в 2024 году. За 10 тысяч — настоящий сок. При покупке планшетов Teclast с 6 по 16 февраля производитель дарит чехол. Фото.

При покупке планшетов Teclast с 6 по 16 февраля производитель дарит чехол

Легкий планшет Teclast M50HD

Teclast M50HD — модель для тех, кто ищет относительно компактный планшет. Имея экран диагональю 10.1 дюйма, устройство весит всего 430 граммов, а его толщина составляет 7.8 миллиметра. Сэкономили на материалах? Нет! Корпус недорогого планшета выполнен из алюминиевого сплава, поэтому никаких компромиссов.

Легкий планшет Teclast M50HD. Хорошая модель для тех, кто ищет легкий планшет. Фото.

Хорошая модель для тех, кто ищет легкий планшет

С точки зрения характеристик Teclast M50HD тоже может порадовать. Хотя перед нами планшет до 10000, его экран имеет полноценное разрешение FullHD, а работает модель на довольно мощном для своей цены процессоре Unisoc T606.

ХарактеристикиTeclast M50HD
Экран10,1 дюйма, IPS (1920х1080), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера5 МП
ПроцессорUnisoc T606
Операционная системаAndroid 13
Память8/128 ГБ
Аккумулятор6000 мАч
Зарядка10 Вт
Вес430 граммов

Купить Teclast M50HD

Конечно, Unisoc T606 нельзя назвать игровым процессором, но с ним планшет Teclast M50HD набирает более 200 тысяч баллов в AnTuTu, что является надежной гарантией высокого уровня стабильности. Добавим сюда 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с возможностью расширения еще на 8 ГБ через файл подкачки, и получим отличный планшет для работы.

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Кроме того, Teclast M50HDпланшет с поддержкой 4G. В его слот помимо карты памяти можно поставить симку, чтобы иметь доступ к интернету вдали Wi-Fi. Также на борту присутствует GPS для использования устройства в качестве навигатора.

Teclast T40HD — возможно, лучший планшет до 10 тысяч

Teclast T40HD — возможно, лучший планшет до 10 тысяч. Модель с улучшенной камерой для видеозвонков. Фото.

Модель с улучшенной камерой для видеозвонков

Следующая модель стоит на несколько сотен рублей больше, да и весит она уже 460 граммов, а работает на все том же процессоре Unisoc T606. Значит ли это, что Teclast T40HD — плохой планшет? Совсем нет! У него есть несколько преимуществ в сравнении с более доступной моделью.

ХарактеристикиTeclast T40HD
Экран10,4 дюйма, IPS (2000х1080), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорUnisoc T606
Операционная системаAndroid 13
Память8/128 ГБ
Аккумулятор7200 мАч
Зарядка10 Вт
Вес460 граммов

Купить Teclast T40HD

Планшет Teclast T40HD имеет слегка увеличенный экран, но главное — хорошую фронтальную камеру. Разрешения 8 МП достаточно, чтобы поддерживать высокое качество видео во время зум-конференций, поэтому для звонков он подходит лучше.

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Кроме того, Teclast T40HDпланшет с большим аккумулятором. Его емкость составляет 7200 мАч, и такого объема хватит на 9 часов просмотра онлайн-видео, 6.5 часов активного гейминга и 8.5 часов серфинга в интернете через браузер. 4G и GPS тоже на месте.

Недорогой планшет Teclast T40 Air

Недорогой планшет Teclast T40 Air. Продвинутая модель для тех, кому нужен планшет помощнее. Фото.

Продвинутая модель для тех, кому нужен планшет помощнее

Teclast T40 Air стоит примерно 12 тысяч рублей. Цена преодолевает психологическую отметку, но это как раз тот случай, когда есть смысл переплатить. Просто взгляните на характеристики Teclast T40 Air, и вы сразу все поймете.

ХарактеристикиTeclast T40 Air
Экран10,4 дюйма, IPS (2000х1080), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорUnisoc T616
Операционная системаAndroid 13
Память8/256 ГБ
Аккумулятор7200 мАч
Зарядка18 Вт
Вес460 граммов

Купить Teclast T40 Air

Планшет Teclast T40 Air имеет аж 256 ГБ памяти и поддержку относительно быстрой зарядки. Но его главное преимущество в сравнении в двумя другими моделями — процессор Unisoc T616.

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Unisoc T616 мощнее Unisoc T606 за счет увеличенной частоты производительных ядер и набирает больше 250 тысяч баллов в AnTuTu. То есть в лице Teclast T40 Air мы получаем планшет с запасом на будущее. Кроме того, продвинутая модель готова похвастать улучшенными стереодинамиками. Берем?

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