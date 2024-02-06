Это самые дешевые планшеты на Android, которые не стыдно посоветовать в 2024 году. За 10 тысяч — настоящий сок

Найти дешевый планшет на Андроид несложно. Однако подавляющее большинство моделей за 10 тысяч рублей совершенно не в состоянии обеспечить достаточный уровень комфорта, чтобы смотреть видео, работать с документами и запускать даже нетребовательные игры без лагов. Ситуация меняется в период распродаж, когда цена опускается, и некогда дорогие устройства дешевеют. Подобная ситуация произошла с несколькими моделями Teclast, которые в период с 6 по 16 февраля продают со скидками. Да такими, что мы получаем едва ли не лучшие планшеты за 10 тысяч рублей!

Легкий планшет Teclast M50HD

Teclast M50HD — модель для тех, кто ищет относительно компактный планшет. Имея экран диагональю 10.1 дюйма, устройство весит всего 430 граммов, а его толщина составляет 7.8 миллиметра. Сэкономили на материалах? Нет! Корпус недорогого планшета выполнен из алюминиевого сплава, поэтому никаких компромиссов.

С точки зрения характеристик Teclast M50HD тоже может порадовать. Хотя перед нами планшет до 10000, его экран имеет полноценное разрешение FullHD, а работает модель на довольно мощном для своей цены процессоре Unisoc T606.

Характеристики Teclast M50HD Экран 10,1 дюйма, IPS (1920х1080), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 5 МП Процессор Unisoc T606 Операционная система Android 13 Память 8/128 ГБ Аккумулятор 6000 мАч Зарядка 10 Вт Вес 430 граммов

Купить Teclast M50HD

Конечно, Unisoc T606 нельзя назвать игровым процессором, но с ним планшет Teclast M50HD набирает более 200 тысяч баллов в AnTuTu, что является надежной гарантией высокого уровня стабильности. Добавим сюда 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с возможностью расширения еще на 8 ГБ через файл подкачки, и получим отличный планшет для работы.

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Кроме того, Teclast M50HD — планшет с поддержкой 4G. В его слот помимо карты памяти можно поставить симку, чтобы иметь доступ к интернету вдали Wi-Fi. Также на борту присутствует GPS для использования устройства в качестве навигатора.

Teclast T40HD — возможно, лучший планшет до 10 тысяч

Следующая модель стоит на несколько сотен рублей больше, да и весит она уже 460 граммов, а работает на все том же процессоре Unisoc T606. Значит ли это, что Teclast T40HD — плохой планшет? Совсем нет! У него есть несколько преимуществ в сравнении с более доступной моделью.

Характеристики Teclast T40HD Экран 10,4 дюйма, IPS (2000х1080), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T606 Операционная система Android 13 Память 8/128 ГБ Аккумулятор 7200 мАч Зарядка 10 Вт Вес 460 граммов

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Планшет Teclast T40HD имеет слегка увеличенный экран, но главное — хорошую фронтальную камеру. Разрешения 8 МП достаточно, чтобы поддерживать высокое качество видео во время зум-конференций, поэтому для звонков он подходит лучше.

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Кроме того, Teclast T40HD — планшет с большим аккумулятором. Его емкость составляет 7200 мАч, и такого объема хватит на 9 часов просмотра онлайн-видео, 6.5 часов активного гейминга и 8.5 часов серфинга в интернете через браузер. 4G и GPS тоже на месте.

Недорогой планшет Teclast T40 Air

Teclast T40 Air стоит примерно 12 тысяч рублей. Цена преодолевает психологическую отметку, но это как раз тот случай, когда есть смысл переплатить. Просто взгляните на характеристики Teclast T40 Air, и вы сразу все поймете.

Характеристики Teclast T40 Air Экран 10,4 дюйма, IPS (2000х1080), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T616 Операционная система Android 13 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 7200 мАч Зарядка 18 Вт Вес 460 граммов

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Планшет Teclast T40 Air имеет аж 256 ГБ памяти и поддержку относительно быстрой зарядки. Но его главное преимущество в сравнении в двумя другими моделями — процессор Unisoc T616.

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Unisoc T616 мощнее Unisoc T606 за счет увеличенной частоты производительных ядер и набирает больше 250 тысяч баллов в AnTuTu. То есть в лице Teclast T40 Air мы получаем планшет с запасом на будущее. Кроме того, продвинутая модель готова похвастать улучшенными стереодинамиками. Берем?