Лучшие Android-планшеты в начале 2020 года

Планшеты уже не так популярны, как раньше, однако это не повод считать, что они все еще никому не интересны. Напротив, на мой взгляд, этот рынок сегодня недооценен, ведь планшеты — это отличная альтернатива полноценным компьютерам. К тому же последнее поколение предлагает десктопный режим работы, что ставит их на один уровень с привычными ноутбуками. Итак, предлагаем рассмотреть самые лучше Android-планшеты на начало 2020 года.

Samsung Galaxy Tab S6

Это самый современный и лучший Android-планшет на рынке на данный момент. Он оснащён флагманским процессором Snapdragon 855, 10,5-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с разрешением 1600 на 2560 точек, 13-Мп камерой, 6/8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 7040 мАч. Поддерживаются microSD-карты до 1 ТБ, встроенной памяти в устройстве на 256 ГБ. Спереди расположилась 8-Мп камера.

Имеются 4 динамика AKG с технологией Dolby Atmos. Кроме того, под дисплеем планшета встроен сканер отпечатков пальцев, а за подключения отвечает порт Type-C 3.1. В России Galaxy Tab S6 с LTE можно приобрести за 60 тысяч рублей, что довольно неплохо за такое привлекательное железо. К тому же в комплекте с устройством вы найдете стилус.

Его особенностью можно назвать возможность переключения в десктопный режим, при котором интерфейс становится похожим на Windows. Все приложения запускаются в окнах. К планшету дополнительно можно докупить чехол со встроенной клавиатурой.

Google Pixel Slate

Его сложно назвать Android-планшетом, так как он работает на операционной системе Chrome OS. Однако она поддерживает Android-приложения, поэтому по факту перед нами некая версия Android, адаптированная под десктопы. Как и Galaxy Tab S6, устройство имеет десктопный интерфейс и предлагает пользователям настоящий опыт использования ноутбука. Pixel Slate имеет несколько версий, начиная с процессора Intel Celeron, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ SSD, заканчивая Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Самая дешёвая модификация обойдется в 599 долларов, а вот за самый дорогой вариант придется заплатить внушительные 1599 долларов. Назвать такое решение оправданным сложно. Как пользователь на Chrome OS сможет выжать из Core i7 все соки?

Экран планшета имеет диагональ 12,3 дюйма и разрешение 3000 на 2000 точек. Как фронтальная, так и основная камеры здесь на 8 Мп, однако первая имеет более широкий угол обзора. Pixel Slate наравне с планшетом от Samsung можно назвать неплохим решением. И, вероятно, для многих это самый лучший планшет на рынке с Android-подобной операционной системой.

Samsung Galaxy Tab S5e

Конечно, 60 тысяч за Galaxy Tab S6 — это хорошо, но если вам не хватает денег, можно присмотреться к Galaxy Tab S5e LTE, который стоит 39,990 рублей на официальном сайте Samsung. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, 10,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1600 точек и технологией SuperAMOLED, 13-Мп основной камерой, 8-Мп фронтальной, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, имеется поддержка microSD-карт до 512 ГБ. Весит планшет 400 грамм.

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Как можно заметить, список получился достаточно короткий просто потому, что рынок Android-планшетов нормально поддерживают лишь Samsung и Huawei. Последняя не предлагает настолько же качественные решения как корейцы, поэтому мы и не стали предлагать вам их продукцию. Какой планшет показался вам наиболее интересным? Мнением делитесь в комментариях и не забывайте про наш чат Телеграм.

По материалам phonearena