Нужен планшет до 20 000 рублей? Похоже, это лучший вариант: экран 12″, 12/256 ГБ и 450 тысяч в AnTuTu

Несмотря на подорожание планшетов и другой техники, ценовой сегмент до 20 000 рублей продолжает оставаться самым популярным. Но изменение курса валют сильно сказалось на возможностях устройств, представленных в этой категории. В большинстве случаев нам приходится идти на компромиссы, однако всегда есть место исключениям. Blackview Tab 18 — тот редкий планшет до 20 000 рублей, сохранивший возможности прошлогодних моделей и даже преумноживший их.

Купить Blackview Tab 18 можно начиная с 11 ноября. В этот же день стартует главная распродажа года на AliExpress. До 17 ноября планшет будет продаваться по специальной цене, которая выгодно отличает его от конкурентов со схожими характеристиками. Давайте разбираться, что же в нем такого особенного.

Купить Blackview Tab 18

Blackview Tab 18 — планшет с большим экраном

Планшет оснащен большим 12-дюймовым экраном. С учетом того, что устройство можно приобрести в комплекте с клавиатурой, Blackview Tab 18 кажется неплохой альтернативой ноутбуку. Тем более за 20 тысяч рублей.

Чтобы изображение на планшете с большим экраном выглядело четким, для Blackview Tab 18 была выбрана матрица с хорошей плотностью пикселей. С разрешением 2.4К ни о какой зернистости не может быть и речи, ну а поддержка Widevine L1 вкупе с четырьмя стереодинамиками Harman/Kardon должна сделать просмотр фильмов и сериалов просто незабываемым.

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Характеристики Blackview Tab 18

Экран Blackview Tab 18 является не единственным достоинством планшета. У этой модели сбалансированные характеристики, позволяющие использовать устройство для решения самых разных задач. Судите сами.

Характеристики Blackview Tab 18 Экран 12 дюймов, IPS (2000х1200), 60 Гц Основная камера 16 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Helio G99 Операционная система Android 13 Память 12/256 ГБ Аккумулятор 8800 мАч Зарядка 33 Вт

Купить Blackview Tab 18

Процессор Helio G99 в реализации Blackview набирает 457 641 балл в AnTuTu. Это превосходный результат, который доказывает, что на планшете можно не только смотреть видео, но и играть. На средних настройках Blackview Tab 18 потянет любую игру, а 12 ГБ оперативной памяти позволят работать одновременно в нескольких ресурсоемких приложениях.

Кроме высокого уровня производительности чипсет Helio G99, построенный на 6-нм техпроцессе, предлагает хорошую энергоэффективность. С аккумулятором на 8800 мАч планшет Blackview Tab 18 работает 12 часов под нагрузками, а 33-ваттная зарядка восстанавливает его энергию на 50% всего за 1 час.

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Что умеет планшет Blackview Tab 18

Blackview Tab 18 работает на операционной системе Android 13 в обрамлении фирменной оболочки DokeOS_P 4.0. Разработчики оснастили ее целым рядом полезных функций, включая:

режим ПК для комфортного редактирования текстов и других документов;

фирменный блокнот с широкими возможностями рисования;

улучшенный режим разделения экрана;

изменяемые папки и виджеты на рабочем столе;

субтитры в режиме реального времени;

приложение EasyShare с передачей данных на скорости 7,7 Мбит/сек.

Аппаратная часть планшета Blackview Tab 18 тоже содержит много всего интересного. Устройство оснащено сканером отпечатков, который совмещен с кнопкой питания, а еще поддерживает установку SIM-карт для 4G-интернета и MicroSD-карт для расширения памяти еще на 1 ТБ.

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Подарки при покупке планшета Blackview Tab 18

В период распродажи вы можете купить Blackview Tab 18 примерно за 20 000 рублей. Акционное предложение будет действовать начиная с 11 ноября, но добавить планшет в корзину стоит уже сейчас. И на это есть несколько причин.

Купить Blackview Tab 18

Первые 500 покупателей смогут приобрести планшет по еще более низкой цене (~ 19 150 рублей), а первая сотня получит в подарок умные часы Blackview R1. Кроме того, до 17 ноября в дополнение к Blackview Tab 18 можно взять фирменный стилус S Pen Gen 2 за символические 99 центов или 93 рубля по текущему курсу. Для этого на странице товара нужно выбрать комплект «0.99 Stylus Pen». Так что сразу кладите Blackview Tab 18 в корзину и жмите на кнопку покупки 11 ноября.