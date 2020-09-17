Обзор Honor Pad V6 — еще один планшет на Android

Планшеты на Android не пользуются такой популярностью, как смартфоны — это ни для кого не секрет.Правда, несмотря на это пользователи все равно ими интересуются. Доказательством такого интереса является то, что производители продолжают выпускать данный тип устройств с завидным постоянством. Одним из таких производителей является компания Honor с ее новым планшетом Honor Pad V6. Устройство вышло в не самый хороший период для компании, но все равно заслуживает свою порцию внимания, хоть и не без некоторых ”но”. Как и у любого другого гаджета, у этого есть свои минусы. В этой статье попробуем разобраться в положительных и отрицательных сторонах новинки. А заодно поймем, нужны ли ему дополнительные аксессуары, вроде клавиатуры и стилуса.

Обзор планшета Honor Pad V6

Когда достаешь планшет из коробки, сразу понимаешь, что он достаточно увесистый. Я не скажу, что он тяжелый, но он именно увесистый. Его вес составляет 475 грамм. В целом это не так много, но при небольших габаритах гаджета приводит к тому, что он ощущается именно так, как я сказал.

Корпус Honor Pad V6 имеет приятную текстуру, хотя я нигде не встречал описание материала, из которого сделана задняя стенка, но почти сразу понимаешь, что она пластиковая. Это логично, так как применение стекла в такой конструкции показалось бы странным решением. Хотя, тактильно иногда кажется, что он сделан именно из матового стекла. Сами понимаете, что такое решение будет приводить к появлению царапин, но планшеты обычно меньше подвержены повреждениям, чем смартфоны. Тем более, что можно пользоваться чехлом. В том числе и оригинальным, о котором я расскажу чуть ниже.

Корпус устройства вытянутый и в этом есть как плюсы, так и минусы. Его очень удобно держать одной рукой, особенно в вертикальном положении. Многие со мной спорят, что планшет надо держать только горизонтально, но мне часто удобнее держать его именно вертикально. Особенно, когда пользуешься им одной рукой. При таком использовании его можно не только поддерживать сбоку, но даже обхватить пальцами одной руки с двух сторон. Правда, для этого нужна достаточно большая рука. Девушке или ребенку сделать это будет сложновато.

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Еще из плюсов вытянутого экрана можно отметить удобную работу с двумя приложениями одновременно. А из минусов то, что некоторые меню отображаются некорректно. Например, в настройках левая часть меню сильно обрезана.

Что мне очень не понравилось в Honor Pad V6, так это отсутствие у него разъема для наушников. Я всегда выступал за его удаление с корпуса смартфона, но на планшете и ноутбуке он должен быть. Внутри таких устройств достаточно места, чтобы разместить разъем.

Экран Honor Pad V6

Диагональ экрана нового планшета Honor составляет 10,4 дюйма, его разрешение 2000 на 1200 точек, а показатель покрытия передней панели составляет 84 процента. При этом рамки могут показаться немного толстыми, но зато они полностью симметричны и фронтальная камера спрятана так, что ее не видно. Сама линза, конечно заметна, но ни с какой стороны ничего не выпирает. В общем, смотрится все очень красиво и аккуратно, не понравилось мне только то, что на передней панели для чего-то сделан светодиодный индикатор. С одной стороны, он полезен, но не не для планшета, а для смартфона.

Качество экрана мне очень понравилось. За его основу взята IPS матрица, применение которой в планшетах мне кажется наиболее оправданной. Картинка получается мягкой, но при этом сочной, а углы просмотра достигают почти 180 градусов. Как не поверни планшет, цвет экрана или его яркость почти не меняются.

Производительность планшета Honor

Планшет работает на фирменном процессоре Kirin 985. Это 7-нм чип, в основе которого лежат 8 ядер, самое производительное из которых имеет частоту 2,58 ГГц. Даже если вы собираетесь использовать устройство для игр, такой производительности вам точно должно хватить.

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Вариантов памяти не так много. Оперативной будет только 6 ГБ без возможности выбора, а встроенной только 128 ГБ, также без выбора. Правда, поддерживаются карты памяти MicroSD до 512 ГБ, но это так себе решение. В планшете за 30 000 рублей можно было бы использовать встроенный модуль памяти на 256 ГБ. Тем более, что часто такие устройства используются именно для хранения большого количества контента (фильмы, сериалы, игры, музыка, фотографии и тому подобное).

Honor Pad V6 имеет поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. А вот SIM-карта не поддерживается. Это я считаю большим минусом. Когда ее нет в самой дешевой версии, как в случае с iPad, это я еще могу понять, но в этом случае дайте мне модель, которая будет стоить на несколько тысяч рублей дороже, но даст возможность доступа в сеть в любой момент, например, в дороге.

Автономность планшета на достаточно высоком уровне. Субъективно мне показалось, что она даже чуть выше, чем у некоторых других моделей. Батарея новинки имеет емкость 7 250 мАч, а зарядка пусть и не самая быстрая, но на 22,5 Вт. Этого достаточно для такого устройства.

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Камера Honor Pad V6

Про камеру отдельно сказать нечего, так как она выдает достаточно средние снимки. Ждать от нее чего-то, что нам дают флагманские смартфоны, точно не стоит. Тем более планшеты никогда не были главным инструментом фотографа, а камера в них была больше номинальной. Я, например, пользуюсь планшетами около 10 лет с момента выхода первого iPad. За это время я перебрал около пяти только своих устройств и больше десятка тестовых, но фотографировал (если не считать фотографии для обзоров) буквально несколько раз. Смартфон все равно справится с этим лучше.

Именно поэтому мне кажется, что не стоило делать камеру, отдавая дань моде. Можно было установить более простой модуль, который так сильно не выпирает. Из-за выпирания пользоваться планшетом без чехла не так удобно. Особенно, когда он лежит на столе.

Оригиналы фотографий можно скачать по этой ссылке.

Встроенная камера имеет максимальное разрешение 13 Мп, а ультраширокий модуль и вовсе 8 Мп. Зато видео можно снимать в 4K с частотой 30 кадров в секунду. Правда, эта функция тоже является скорее номинальной. Куда лучше пользоваться съемкой с разрешением FullHD и частотой 60 кадров в секунду. Такой режим тоже есть.

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Может ли планшет заменить ноутбук

Остается только рассказать про два аксессуара, которые являются дополнением Honor Pad V6, но не входят в его комплект. Я имею в виду клавиатуру и стилус.

Клавиатура для планшета Honor

Сейчас производители стараются выпускать клавиатуры для планшетов таким образом, чтобы они непросто были инструментом ввода, а дополняли гаджет, превращая его во что-то типа небольшого ноутбука. Лично мне такая замена не очень нравится из-за того, что ноутбуком проще пользоваться с мышкой или трекпадом. Печатать, а потом тыкать пальцем в экран совершенно неудобно. Конечно, можно взять мышку с собой, но это то еще развлечение.

В оригинальной клавиатуре для Honor Pad V6 нет трекпада, как например в Magic Keyboard для iPad Pro (пусть она и стоит, как весь Honor Pad V6 целиком). Значит, это просто средство печати большого количества текста, и полноценный ноутбук из этого не получится. Несмотря на это, печатать на клавиатуре удобно. Особенно мне нравится, что клавиши имеют свободных ход и их надо именно нажимать, а не продавливать.

Крепится чехол к корпусу на защелках, а чтобы он работал, его надо зарядить. Делается это через небольшой разъем USB Type-С сбоку. Думаю не надо объяснять, что это не очень удобно. А еще неудобно то, что место сгиба чехла очень мягкое и крышка немного двигается. Хотя к этому я, возможно, придираюсь.

Стилус для Honor Pad V6

Когда-то стилус был необходимостью, а теперь он является просто дополнительным аксессуаром. Первые КПК без него почти не работали, а современные планшеты и смартфоны с ним получают немало новых функций.

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Стилус для Honor Pad V6 является максимально противоречивым. С одной стороны, он отлично лежит в руке и им действительно удобно пользоваться, а с другой — для его работы надо постоянно таскать с собой дополнительный аксессуар в видео зарядного устройства. Он может как стилус для iPad или Galaxy Tab заряжаться от корпуса смартфона. Для зарядки стилуса Honor нужно пользоваться отдельным магнитным зарядным креплением, которое проводом подключается к разъему USB Type-C. Выглядит это, если честно, так себе.

Зато с точки зрения работоспособности претензий к нему нет никаких. Он отлично скользит по поверхности экрана, быстро и отзывчиво работает с касаниями, рисуемая линия от него почти не отстает, а сам стилус распознает 4096 уровней интенсивности нажатия. Рисовать с ним действительно удобно.

А еще в комплекте с ним идут сразу 4 сменных насадки. Или что-то не так с их износом, или производитель посто решил, что пользователи будут очень много рисовать на планшете.

Стоит ли покупать Honor Pad V6

Подводя итог, можно сказать, что как планшет Honor Pad V6 неплох. Он работает быстро, выглядит хорошо и имеет прочный корпус, который не гнется под нагрузкой и при скручивании. Среди его проблем можно отметить отсутствие разъема для наушников, невозможность установить карту памяти и относительно небольшой объем встроенной памяти. Ну и сюда еще стоит добавить особенность большинства планшетов на Android. Они просто сделаны, как большой телефон, без оптимизации. Если в телефоне это смотрится хорошо и даже круто, то на большом экране надо было как-то проработать детали. Например, сделать что-нибудь с клавиатурой, сохранив преемственность, но сделав ее более адаптированной к такому устройству. Хотя, возможно, это дело вкуса, вы со мной не согласитесь и пойдете писать об этом в наш Telegram-чат.

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Еще одной проблемой гаджета является его цена. На фоне остальных продуктов ее нельзя назвать запредельной, но надо понимать, что в этой ценовой категории достаточно большая конкуренция. На руку этому устройству играет в первую очередь то, что к нему в дают много подарков при покупке. Это однозначно должно стать сильной стороной гаджета в конкуренции с оппонентами.