Galaxy Watch 6 — это топ. Я ненавижу Samsung, но эти смарт-часы куплю не раздумывая

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Герман Вологжанин
26.07.2023,

На летней презентации Galaxy Unpacked 2023, состоявшейся 26 июля, компания Samsung показала сразу несколько новинок. О складных смартфонах Z Fold 5 и Z Flip 5 мы уже рассказали, отметив их впечатляющий ценник. А теперь пришло время поговорить о часах Galaxy Watch 6, которые привлекают внимание своей умеренной стоимостью и тем, что именно гаджет-аксессуар Samsung является главным конкурентом Apple Watch с точки зрения функциональных возможностей.

Galaxy Watch 6 — это топ. Я ненавижу Samsung, но эти смарт-часы куплю не раздумывая. Слева — Galaxy Watch 6, справа — Watch 6 Classic. Фото.

Слева — Galaxy Watch 6, справа — Watch 6 Classic

Что нового в Galaxy Watch 6

Умные часы — это не та категория устройств, где каждый год происходят революционные изменения. Даже смартфоны на их фоне кажутся девайсами с более заметным прогрессом. И хотя часы Galaxy Watch 6 не получили инновационных фишек, они значительно изменились по сравнению с предыдущим поколением.

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Так, на 0,1 дюйма увеличилась диагональ экрана, а дисплейные рамки стали тоньше. По заявлениям Samsung, полезная площадь стала больше на 20%. Также корейцы прокачали автономность, оснастив умные часы увеличенным аккумулятором. С функцией Always On Display аксессуар проживет 30 часов, а без — все 40.

Что нового в Galaxy Watch 6. Galaxy Watch 6 с их упором на качество сна. Фото.

Galaxy Watch 6 с их упором на качество сна

Основное внимание на презентации Galaxy Unpacked 2023 уделили функции анализа сна. Впрочем, в этом отношении смарт-часы Galaxy Watch 6 не предлагают ничего нового. Они отслеживают фазы сна, а на утро готовят для пользователя отчет относительно его качества с различными советами (например, уменьшить потребление кофе). Все, что мы видели раньше, только с более точными измерениями и более развернутым анализом.

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Сам по себе сон с умными часами не изменился, однако разработчики добавили несколько новых анимаций и циферблатов. Также Samsung сделали апгрейд ИК-датчика, научив его в том числе измерять температуру окружающих предметов. А еще изменили тип крепления ремешка. Вместо шпильки теперь используются застежки с кнопками.

Характеристики Galaxy Watch 6

Характеристики Galaxy Watch 6. Часы не претерпели серьезных изменений, но стали лучше. Фото.

Часы не претерпели серьезных изменений, но стали лучше

Умные часы Galaxy Watch 6 представлены в двух версиях, которые отличаются своими размерами. С точки зрения функциональности и автономности между ними нет никакой разницы, но взглянуть на характеристики тоже будет не лишним.

ХарактеристикиGalaxy Watch 6 (40 мм)Galaxy Watch 6 (44 мм)
Экран1,3 дюйма, AMOLED (432х432), 60 Гц1,5 дюйма, AMOLED (480х480), 60 Гц
ПроцессорExynos W930 (1,4 ГГц)Exynos W930 (1,4 ГГц)
Память2/16 Гб2/16 Гб
Операционная системаWear OS 4Wear OS 4
Аккумулятор300 мАч425 мАч
Цвет ремешкаГрафит, белое золотоГрафит, серебро
Размеры38,8×40,4×9,0 мм42,8×44,4×9,0 мм
Вес28,7 г33,3 г

Смарт-часы Samsung защищены от влаги и пыли по стандарту IP68, поддерживают погружение в воду на глубину до 50 метров, а также обладают противоударным корпусом (MIL-STD-810H). Помимо банальных функций Galaxy Watch 6 способны предложить измерение давления и температуры тела, составление ЭКГ, а также вызов неотложки при падении владельца.

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Galaxy Watch 6 Classic — смарт-часы с безелем

Кроме базовой модели на презентации показали часы Galaxy Watch 6 Classic (43 мм и 47 мм). В отличие от обычной модели, они обладают поворотным механизмом (безелем), который используется для навигации и управления циферблатом.

Galaxy Watch 6 Classic — смарт-часы с безелем. Galaxy Watch Classic возвращаются! Фото.

Galaxy Watch Classic возвращаются!

В остальном — это обычные Galaxy Watch 6, но в более брутальном корпусе. Габариты устройства составляют 42,5×42,5×10,9 мм и 46,5×46,5×10,9 мм в зависимости от версии, а вес — 52 и 59 граммов соответственно.

Стоит ли ждать Galaxy Watch 6 Pro

За несколько месяцев до презентации в сеть утекали рендеры часов Galaxy Watch 6 Pro, однако они так и не были показаны. Дело в том, что «прошка» появилась только в пятом поколении аксессуара. А выбор в пользу приставки «Pro» был связан с отказом от безеля, который является отличительной чертой Classic-версии.

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Таким образом, не стоит ждать дату выхода Galaxy Watch 6 Pro. Вместо нее вам предложили классические часы, способные порадовать не только поворотным механизмом, но и увеличенным экранам с кучей изменений, скрывающихся внутри операционной системы гаджета.

Сколько стоят умные часы Samsung

В большинстве стран мира дата выхода Galaxy Watch 6 назначена на 11 августа, а до этого момента можно оформить предзаказ. То же самое касается и России, однако в нашей стране сроки старта продаж могут быть скорректированы из-за параллельного импорта гаджетов.

Сколько стоят умные часы Samsung. Довольно демократичная цена, учитывая стоимость других новинок Samsung. Фото.

Довольно демократичная цена, учитывая стоимость других новинок Samsung

Цена Galaxy Watch 6 в США стартует с отметки $299 (~ 27 000 ₽), а Watch 6 Classic — $399 (~ 36 000 ₽). Как ни странно, в России стоимость часов оказалась еще более гуманной. В зависимости от понравившейся версии вы сможете купить Galaxy Watch 6 за:

  • Watch 6 (40 мм) — 25 990 ₽;
  • Watch 6 (44 мм) — 28 490 ₽;
  • Watch 6 Classic (43 мм) — 34 990 ₽;
  • Watch 6 Classic (43 мм) — 36 990 ₽.

Хотя технические характеристики часов не претерпели существенных изменений, Galaxy Watch 6 кажутся очень интересной новинкой. Ведь Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro стоят примерно столько же, сколько просят за их идейных наследников, которые и сейчас остаются классными смарт-часами.

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