Galaxy Watch 6 — это топ. Я ненавижу Samsung, но эти смарт-часы куплю не раздумывая

На летней презентации Galaxy Unpacked 2023, состоявшейся 26 июля, компания Samsung показала сразу несколько новинок. О складных смартфонах Z Fold 5 и Z Flip 5 мы уже рассказали, отметив их впечатляющий ценник. А теперь пришло время поговорить о часах Galaxy Watch 6, которые привлекают внимание своей умеренной стоимостью и тем, что именно гаджет-аксессуар Samsung является главным конкурентом Apple Watch с точки зрения функциональных возможностей.

Что нового в Galaxy Watch 6

Умные часы — это не та категория устройств, где каждый год происходят революционные изменения. Даже смартфоны на их фоне кажутся девайсами с более заметным прогрессом. И хотя часы Galaxy Watch 6 не получили инновационных фишек, они значительно изменились по сравнению с предыдущим поколением.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Так, на 0,1 дюйма увеличилась диагональ экрана, а дисплейные рамки стали тоньше. По заявлениям Samsung, полезная площадь стала больше на 20%. Также корейцы прокачали автономность, оснастив умные часы увеличенным аккумулятором. С функцией Always On Display аксессуар проживет 30 часов, а без — все 40.

Основное внимание на презентации Galaxy Unpacked 2023 уделили функции анализа сна. Впрочем, в этом отношении смарт-часы Galaxy Watch 6 не предлагают ничего нового. Они отслеживают фазы сна, а на утро готовят для пользователя отчет относительно его качества с различными советами (например, уменьшить потребление кофе). Все, что мы видели раньше, только с более точными измерениями и более развернутым анализом.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Сам по себе сон с умными часами не изменился, однако разработчики добавили несколько новых анимаций и циферблатов. Также Samsung сделали апгрейд ИК-датчика, научив его в том числе измерять температуру окружающих предметов. А еще изменили тип крепления ремешка. Вместо шпильки теперь используются застежки с кнопками.

Характеристики Galaxy Watch 6

Умные часы Galaxy Watch 6 представлены в двух версиях, которые отличаются своими размерами. С точки зрения функциональности и автономности между ними нет никакой разницы, но взглянуть на характеристики тоже будет не лишним.

Характеристики Galaxy Watch 6 (40 мм) Galaxy Watch 6 (44 мм) Экран 1,3 дюйма, AMOLED (432х432), 60 Гц 1,5 дюйма, AMOLED (480х480), 60 Гц Процессор Exynos W930 (1,4 ГГц) Exynos W930 (1,4 ГГц) Память 2/16 Гб 2/16 Гб Операционная система Wear OS 4 Wear OS 4 Аккумулятор 300 мАч 425 мАч Цвет ремешка Графит, белое золото Графит, серебро Размеры 38,8×40,4×9,0 мм 42,8×44,4×9,0 мм Вес 28,7 г 33,3 г

Смарт-часы Samsung защищены от влаги и пыли по стандарту IP68, поддерживают погружение в воду на глубину до 50 метров, а также обладают противоударным корпусом (MIL-STD-810H). Помимо банальных функций Galaxy Watch 6 способны предложить измерение давления и температуры тела, составление ЭКГ, а также вызов неотложки при падении владельца.

Читайте также: как Ассистент Google ломает Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 6 Classic — смарт-часы с безелем

Кроме базовой модели на презентации показали часы Galaxy Watch 6 Classic (43 мм и 47 мм). В отличие от обычной модели, они обладают поворотным механизмом (безелем), который используется для навигации и управления циферблатом.

В остальном — это обычные Galaxy Watch 6, но в более брутальном корпусе. Габариты устройства составляют 42,5×42,5×10,9 мм и 46,5×46,5×10,9 мм в зависимости от версии, а вес — 52 и 59 граммов соответственно.

Стоит ли ждать Galaxy Watch 6 Pro

За несколько месяцев до презентации в сеть утекали рендеры часов Galaxy Watch 6 Pro, однако они так и не были показаны. Дело в том, что «прошка» появилась только в пятом поколении аксессуара. А выбор в пользу приставки «Pro» был связан с отказом от безеля, который является отличительной чертой Classic-версии.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Таким образом, не стоит ждать дату выхода Galaxy Watch 6 Pro. Вместо нее вам предложили классические часы, способные порадовать не только поворотным механизмом, но и увеличенным экранам с кучей изменений, скрывающихся внутри операционной системы гаджета.

Сколько стоят умные часы Samsung

В большинстве стран мира дата выхода Galaxy Watch 6 назначена на 11 августа, а до этого момента можно оформить предзаказ. То же самое касается и России, однако в нашей стране сроки старта продаж могут быть скорректированы из-за параллельного импорта гаджетов.

Цена Galaxy Watch 6 в США стартует с отметки $299 (~ 27 000 ₽), а Watch 6 Classic — $399 (~ 36 000 ₽). Как ни странно, в России стоимость часов оказалась еще более гуманной. В зависимости от понравившейся версии вы сможете купить Galaxy Watch 6 за:

Watch 6 (40 мм) — 25 990 ₽;

Watch 6 (44 мм) — 28 490 ₽;

Watch 6 Classic (43 мм) — 34 990 ₽;

Watch 6 Classic (43 мм) — 36 990 ₽.

Хотя технические характеристики часов не претерпели существенных изменений, Galaxy Watch 6 кажутся очень интересной новинкой. Ведь Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro стоят примерно столько же, сколько просят за их идейных наследников, которые и сейчас остаются классными смарт-часами.