5 крутых и очень полезных функций браузеров на Android, которые обязательно стоит попробовать

Каждый из нас пользуется браузером на смартфоне. Ведь именно через это приложение мы получаем возможность посещать любимые сайты от новостных и развлекательных ресурсов до видеохостингов и социальных сетей. Но помимо решения основной задачи современные браузеры на Андроид предлагают огромное количество дополнительных функций, о существовании которых многие пользователи даже не подозревают. Сегодня поговорим о самых важных опциях, доступных практически во всех программах для выхода в интернет.

Переводчик в браузере

Браузеры на телефоне не только предоставляют доступ к информации, но и стирают языковые границы. Ведь практически в каждом из них есть встроенный переводчик. Он бывает реализован как посредством собственных разработок, так и за счет встраивания в приложение популярных средств перевода наподобие Google Translator.

Чтобы перевести страницу в браузере, необходимо нажать на «три точки» («три полоски»), а затем — «Перевести». Также в настройках своего приложения вы можете включить автоматический перевод сайтов, чтобы лишний раз не открывать меню.

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Как смотреть видео в фоновом режиме

Сегодня все полноценные браузеры поддерживают функцию «Картинка в картинке». Он позволяет смотреть видео в фоновом режиме, пользуясь параллельно другим приложением. Для этого достаточно включить воспроизведение ролика на весь экран, после чего остается только вернуться на рабочий стол. Видео появится в небольшом окошке, которое будет отображаться поверх других программ.

Функция доступна всем владельцам смартфонов на Android 8 и выше. Если у вас современная версия операционной системы, но не работает видео в фоновом режиме, прочитайте наш отдельный текст про режим «Картинка в картинке». В нем подробно описаны варианты решения проблемы.

Расширения для браузеров на Андроид

Расширение для браузера — очень полезная штука, которой многие из нас пользуются на компьютере, расширяя тем самым функциональность программы для выхода в интернет. С недавнего времени она стала доступна и владельцам мобильных устройств. Хотя браузеры с расширениями на Андроид продолжают оставаться редкостью, их уже можно встретить в Яндекс Браузере, Mozilla Firefox, Samsung Internet Browser и других веб-обозревателях.

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Чтобы добавить расширение на Андроид, понадобится:

Запустить браузер. Открыть его настройки. Перейти в раздел «Расширения» или «Дополнения». Активировать переключатель или нажать кнопку «+» напротив нужного расширения.

Очевидно, количество дополнений со временем будет расти, и постепенно расширения начнут появляться в новых и новых браузерах, что поможет вам скачать видео с YouTube, отключить рекламу или, к примеру, выполнить поиск по картинке с телефона.

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Как добавить сайт на рабочий стол

Не каждый веб-ресурс готов похвастать наличием собственного приложения. Однако браузеры на Андроид позволяют решить проблему через добавление сайта на рабочий стол. С помощью этой функции на главной экране вашего смартфона появится иконка, нажав на которую вы сможете моментально открыть нужный ресурс. А вот, собственно, как сделать ярлык сайта на рабочем столе:

Перейдите на главную страницу интересующего сайта в своем браузере. Откройте меню веб-обозревателя, нажав на «три точки» или «три полоски». Среди предложенных действий выберите «Добавить ярлык», «Добавить на телефоне» или «Добавить на главный экран» в зависимости от используемого браузера.

Приложение может попросить вас присвоить иконке имя, а также разрешить создание ярлыков. Если все сделано верно, сайт моментально окажется на рабочем столе и будет моментально запускаться в выбранном браузере одним касанием.

Для чего нужны браузеры с синхронизацией

Пользуясь популярным браузером на Андроид, у которого есть программа для других операционных систем (например, Windows), вы можете воспользоваться синхронизацией данных. Это полезная опция, позволяющая начать работу на одном устройстве, а продолжить — на другом. При помощи синхронизации вам не придется заново вводить пароль для входа на сайт при смене смартфона на ПК и наоборот. Также на втором устройстве появятся другие данные, будь то история поиска, вкладки и закладки.

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Чтобы включить синхронизацию в браузере, необходимо:

Запустить веб-обозреватель. Открыть его настройки. Перейти в раздел «Синхронизация» или «Учетная запись». Войти в свой аккаунт. Если профиля нет — создать новый.

Подобную процедуру нужно повторить на всех используемых устройствах. При этом помните, что синхронизация данных работает только внутри одного браузера. То есть перенести информацию из условного Chrome в Opera не получится.