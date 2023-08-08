Как включить режим картинка в картинке на Android, и что делать, если он не работает

Все смартфоны, работающие на Android 8 и выше, поддерживают режим картинка в картинке (Picture-in-Picture). Он позволяет смотреть видео в отдельном окошке, попутно пользуясь другим приложением, будь то игра, веб-браузер или мессенджер. Подобный сценарий помогает решать две задачи одновременно, однако работа картинки в картинке на Андроид вызывает массу вопросов. Все ли приложения поддерживают такой режим, как смотреть видео в отдельном окне, и что делать, если ничего не получается.

Как включить картинку в картинке на Андроид

Хотя режим картинка в картинке представляет собой функцию, которая появилась с выходом Android 8, ее наличие или отсутствие зависит от используемого приложения. То есть реализация функции полностью ложится на плечи разработчиков софта.

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Режим картинка в картинке на Андроид является прерогативой приложений с видеоконтентом. Это может быть онлайн-кинотеатр, медиаплеер и даже веб-браузер. А принцип включения картинки в картинке обычно отличается в зависимости от приложения. Чаще всего, чтобы запустить просмотр видео в окне, достаточно скрыть программу, нажав кнопку «Домой» или сделав свайп от нижней части экрана вверх. Так PiP запускается в Яндекс Браузере.

Но режим картинки в картинке на Андроид бывает реализован иначе. К примеру, в приложении Кинопоиска необходимо нажать специальную кнопку в окне плеера.

Как правило, больше никаких действий не требуется. Достаточно либо скрыть приложение, либо нажать специальную кнопку, чтобы на Андроид открыть видео в окне. Но некоторые программы требуют предварительной настройки, и сейчас мы рассмотрим пару таких примеров.

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Картинка в картинке через Яндекс Браузер

Чтобы включить картинку в картинке в Яндекс Браузере, в настройках приложения необходимо активировать дополнительные опции:

После запуска браузера нажмите на иконку профиля. Перейдите в настройки приложения. Активируйте опции «Показывать видео поверх других приложений» и «Показывать видео при уходе с вкладки».

Если этого не сделать, режим картинка в картинке в браузере работать не будет. Так что всегда проверяйте настройки приложения и не думайте, будто создатели программы приготовили все заранее.

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Как сделать картинку в картинке через Ютуб

В YouTube картинка в картинке не требует предварительной настройки, и пользователю достаточно скрыть приложение. Однако функция доступна только обладателям платной подписки Premium, которую официально нельзя оформить из России.

Чтобы смотреть Ютуб в фоне, можно воспользоваться костылями, оформив подписку Premium через иностранный аккаунт. Но легче установить ReVanced Extended — альтернативный клиент YouTube с бесплатной функцией картинки в картинки, про который мы рассказывали в отдельном материале. Также можно смотреть Ютуб в отдельном окне через браузер.

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Режим картинка в картинке — как пользоваться

В зависимости от приложения отличается не только способ включения картинки в картинке на телефоне, но и варианты управления видео в окне. Так, окошко Яндекс Браузера можно передвигать, а Кинопоиск помимо прочего позволяет изменить его размер щипком.

Кликнув по окну, вы можете поставить воспроизведение на паузу, открыть видео в полноэкранном режиме или отключить картинку в картинке, нажав на крестик. Это базовый набор функций, которые поддерживает каждое приложение с режимом PiP.

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Почему не работает режим картинка в картинке

Несмотря на то, что в большинстве случаев режим картинки в картинке легко настроить, иногда он не работает. Чаще всего проблема связана с отсутствием нужных разрешений. Для исправления ошибки их нужно выдать принудительно:

Откройте настройки смартфона. Найдите раздел «Картинка в картинке». Убедитесь, что нужной программе разрешена работа в этом режиме. Найдите раздел «Поверх других приложений» и выдайте разрешение проблемной программе.

Но не забывайте, что на смартфоне картинка в картинке поддерживается далеко не всеми приложениями. Возможно, ваша программа либо не обладает такой функцией, либо предлагает доступ к ней за дополнительную плату, как в случае с YouTube.