Всё, что вы хотели знать про SberPay, но стеснялись спросить

Фактическое отключение Apple Pay и Google Pay в России привело к невероятному скачку популярности российских бесконтактных сервисов. Но, если у пользователей iOS возможности заменить штатный платёжный инструмент не было и нет, то на Android дела с этим обстоят намного лучше. Мало того, что у владельцев смартфонов Samsung ещё остался Samsung Pay, который работает с картами Мир, так ведь ещё есть SberPay и Mir Pay, которые являются исключительно российскими разработками, независящими от зарубежных корпораций. Про Mir Pay мы уже подробно рассуждали. Теперь настало время SberPay.

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SberPay — это бесконтактный платёжный сервис Сбербанка, запущенный ещё летом 2020 года. Мне удалось одному из первых испытать его, о чём было рассказано в отдельной статье — обязательно почитайте, если интересно. Я отметил ряд положительных аспектов российской разработки, но отказаться от Google Pay в пользу продукта Сбера так и не смог. Сегодня времена изменились. Но, прежде чем переходить на SberPay, нужно разобраться в некоторых ключевых аспектах.

Приложение SberPay — где скачать

Как театр начинается с вешалки, так и платёжный сервис начинается с приложения, которое, как правило, нужно принудительно скачать, если только оно не встроено в систему по умолчанию. Но только не в случае со SberPay. Для удобства пользователей Сбер не стал делать отдельное приложение Сбер Пэя, а просто включил его в банковский клиент Сбербанк Онлайн. Поэтому подключение SberPay на Android выполняется только через него.

Запустите приложение Сбербанк Онлайн на Android;

В строке поиска сверху введите «Подключить SberPay»;

Выберите карту, с которой хотите осуществлять платежи;

Добавьте её в SberPay и подтвердите действие;

Затем перейдите в «Настройки» — «Другие подключения» — NFC;

Установите SberPay платёжным средством по умолчанию.

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Если у вас не получается добавить карту в SberPay или сервис просто не показывает вашу карту, скорее всего, она просто несовместима с ним. Дело в том, что после ухода MasterCard и Visa из России, их карты перестали работать не только с Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, но и с российскими сервисами бесконтактной оплате. Поэтому теперь привязать к SberPay можно только карту платёжной системы Мир. Карты других ПС, включая UnionPay и Maestro, не поддерживаются из-за того, что сервис просто не может их токенизировать.

SberPay и карты другого банка

Поскольку Сбер Пэй — это платёжный сервис Сбербанка, то и карты, которые к нему можно привязать, могут быть выпущены только Сбером. Соответственно, «пластик» других банков не поддерживается, вне зависимости от платёжной системы. Это не очень удобно, потому что многие привыкли пользоваться картами Тинькофф банка, Альфа-банка, Райффайзенбанка и многих других, а потому лишаются возможности взаимодействовать со SberPay.

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Тем не менее, есть шанс, что в обозримом будущем Сбер начнёт подключать к SberPay карты сторонних банков. На самом деле официально этого никто не обещал, но на сайте sberbank.ru в разделе с описанием Сбер Пэй сказано, что сервис пока не поддерживает другие банки. Это может означать, что Сбер как минимум рассматривает возможность их подключения к SberPay, а как максимум уже ведёт работу над этим для популяризации своего платёжного сервиса.

Как работает SberPay

SberPay работает точно так же, как и Google Pay — по NFC. Однако у него также есть функция онлайн-оплаты. Это очень ценная фишка, которой, например, нет у Mir Pay, благодаря чему по SberPay можно платить во многих интернет-магазинах даже с Айфона. Я рассказывал об этом в отдельной статье — обязательно почитайте.

Но, если мы говорим о бесконтактной оплате напрямую, то тут всё абсолютно обыденно:

Активируете экран с подключенным SberPay кнопкой питания;

Подносите смартфон к терминалу на кассе — он распознаёт его;

Прикладываете палец к сканеру отпечатков для подтверждения;

Дожидаетесь звукового сигнала подтверждения успешной оплаты.

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SberPay, как и Google Pay, токенизирует карты. То есть подменяет реальный номер вашей банковской карты виртуальным. Он используется как своего рода прокладка между смартфоном и терминалом, не позволяя продавцу получить конкретные данные о плательщике. Это повышает уровень безопасности бесконтактных платежей, выводя их на один уровень с международным.

QR-код для оплаты Сбербанк

Для SberPay не требуется подключение к интернету. По крайней мере, как минимум для 10 платежей. Потом сервису нужно будет обновить токены — виртуальные копии вашей карты, которые позволяют проводить платёж. То есть время от времени смартфон к интернету всё-таки придётся подключать. Однако непосредственно в момент оплаты доступ к сети ни аппарату, ни самому сервису не нужен.

Но нужен NFC. Он должен быть обязательно включён, потому что именно через этот модуль смартфон обменивается с терминалом платёжной информацией. А что делать, если интернета нет? На самом деле есть два варианта. Воспользоваться СБП — что это такое и как это заменяет Google Pay, можно почитать тут — не вариант. Значит, нужно создать QR-код для оплаты, который будет считывать продавец.

Запустите SberPay у себя на Android-смартфоне;

Выберите карту, которой хотите расплачиваться;

В открывшемся окне выберите вкладку «Настройки»;

Здесь нажмите «Оплата QR-кодом» — «Офлайн QR-код»;

Включите его и выберите максимальную сумму транзакции.

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Этот QR-код нужно показать продавцу в магазине и, если торговая сеть поддерживает приём платежей по QR, он отсканирует его и спишет необходимую сумму. По умолчанию Сбер устанавливает максимальный платёж на отметке в 1000 рублей, но вы можете увеличить его до 10 000 рублей. Это нужно в целях безопасности, потому что подтверждения платежа с вашей стороны в данном случае не требуется.