Чем отличаются Google TV и Android TV

За несколько месяцев с Android TV я настолько сильно влюбился в эту операционную систему, что даже задумался о приобретении второго такого телевизора. Учитывая то, что от устройства я был в полном восторге, появилась идея приобрести точно такой же. Вот только на сайте магазина электроники я нашел модель с Google TV на борту. Почитав отзывы, оказалось, что это и вправду два абсолютно одинаковых телевизора, а продавец время от времени тасует цены на них, продавая то один, то другой со скидкой. Разобрался сам и делюсь с вами, в чем разница между Google TV и Android TV, почему телевизор с Google TV дешевле и стоит ли его покупать.

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Что такое Гугл ТВ

Google TV — это операционная система компании для смарт-телевизоров и ТВ-приставок. Она аналогична прошивкам для Android-смартфонов — по сути это оболочка для Android TV. Правда, в отличие от какой-нибудь One UI от Samsung, распространяться Google TV будет среди всех производителей, которые используют и Android TV.

В 2014 году Android TV заменил Google TV и успешно работала все эти годы, но не так давно появился Chromecast, в котором как раз была установлена эта оболочка. Если раньше операционная система Google TV была платформой для управления смарт-телевизором, то теперь она является лишь надстройкой. Причем, весьма неплохой: интерфейс главного экрана очень напоминает стартовую страницу Google Play для Android TV. По сути, теперь вам не придется по отдельности искать фильм определенного жанра в каждом стриминговом сервисе: достаточно написать или произнести «хочу комедию» и система отобразит на экране все подходящие фильмы. Это заметно экономит время пользователю.

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Разница между Google TV и Android TV

Самое большое внешнее отличие Google TV — это главный экран. Интерфейс операционной системы основан на рекомендациях сериалов и фильмов из тех сервисов, на которые вы подписаны. А для поиска используется алгоритм из самого поисковика. Вы можете добавить понравившиеся фильмы и сериалы в отдельный список (Список наблюдения) из поиска на смартфоне, после чего они будут доступны на главном экране вашего телевизора.

В Гугл ТВ более понятный интерфейс, чем в том же Android TV, который, откровенно говоря, перегружен различными плитками и значками, а также более простая настройка через приложение Google Home на смартфоне. Кроме того, Google TV основан на Android 10, а Android TV — на Android 9, за счет чего в системе имеются небольшие отличия при использовании.

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Преимущества Андроид ТВ

Для многих пользователей Google TV по-прежнему остается не самой убедительной платформой. По сути, все эти рекомендации — простое навязывание подписок и рекламы со стороны Google. Android TV хоть и громоздкая система, но по-прежнему одна из самых удачных платформ для Smart TV. Также в Android TV можно установить приложения, которые доступны в Google Play для смартфонов.

Да и сама система превращает телевизор в компьютер при использовании дополнительных аксессуаров, а с Google TV телевизор так и остается персонализированным развлекательным центром, не более того. Слегка ограничивается ваш пользовательский опыт, но если вам достаточно того, что телевизор просто является средством просмотра контента, то не стоит переживать за Google TV — этой ОС вам будет с лихвой достаточно.

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Что лучше: Android TV или Google TV

Многие производители, выпускающие телевизоры, могут создавать одно и то же устройство на двух разных платформах. Иногда цены на них отличаются: лично я заметил, что телевизор с Android TV в одном и то же магазине на данный момент немного дороже, чем точно такой же с Google TV. Значит ли это, что Google TV хуже Android TV и поэтому его предлагают по более низкой цене?

Конечно, нет. Это два идентичных устройства, просто с разными оболочками. Продавцы частенько тасуют цены местами на свое усмотрение, поэтому речи о том, что одна из платформ хуже не идет. Спустя какое-то время можно заметить, что телевизор с Android TV будет дешевле, так что переживать не стоит.

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По сути, отличия в двух ОС минимальны, но каждая ориентирована на своего потребителя. Если телевизор должны быть проще и в классическом понимании Smart TV, то стоит выбрать Google TV. Если хотите покопаться в настройках и использовать его не только для просмотра контента, то выбирайте Android TV.