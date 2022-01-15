Что нужно знать при переходе с Android на iOS

Мы живем в мире, где есть две основные OC: iOS и Android. Третьего, к сожалению, не дано (Harmony OS, без обид). Часть пользователей не решается что-либо менять и пользуется только смартфонами с одной операционной системой, другие не боятся экспериментировать. Это происходит по той причине, что хочется узнать что-то новое и получить пользовательский опыт или из-за того, что одна ОС поднадоела. В принципе, за это глупо осуждать пользователей: лучше поделиться опытом и рассказать, какие изменения их поджидают, например, при переходе с Android на iOS — а их достаточно. Сегодня поговорим о том, что нужно знать, когда впервые меняете любимый Android-смартфон на iPhone.

Приложения в App Store

Как ни крути, но магазин приложений Apple содержит намного меньше приложений, чем Google Play. Если раньше вы могли скачивать приложения на все случаи жизни, то теперь можете столкнуться с их нехваткой: Apple размещает в App Store не все подряд из-за политики безопасности. Приложения разработчиков проходят тщательную проверку перед релизом.

Именно по этой причине iPhone намного безопаснее Android-смартфонов. Иногда из-за строгих правил пользователи iPhone получают приложения позже, чем на Android. С другой стороны, многие программы часто появляются раньше на iOS: например, Instagram и Clubhouse первоначально были доступны лишь владельцам устройств на iOS.

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Экосистема Apple

При переходе с Android на iPhone потребуется создать Apple ID — это учетная запись для устройств Apple, которая позволит одновременно синхронизировать между собой сразу несколько устройств. Например, iMac, iPad и iPhone. Вы сможете перемещать файлы, синхронизировать функции, например, контакты, заметки, а с помощью хранилища iCloud можно создавать резервные копии своих устройств.

С помощью iCloud вам будут приходить сообщения iMessage на все устройства, на которых вы использовали эту учетную запись. Кроме того, почти все аксессуары яблочной компании идеально работают лишь с iPhone — некоторые используют их с Android или Windows, но это немного не то. В тех же AirPods прекрасно выстроено взаимодействие с другими устройствами: например, наушники быстро переключаются только между устройствами от Apple.

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Время автономной работы Айфонов

Если вас пугает то, что в бюджетном iPhone SE емкость аккумулятора составляет всего лишь 1821 мА*ч, то вам придется много узнать о времени автономной работы iPhone. Процессоры в яблочных смартфонах вкупе с iOS — эталон энергоэффективности. Емкость аккумуляторов даже во флагманских iPhone заведомо ниже, чем во флагманах Android, но работают они намного дольше.

Так iPhone 13 Pro Max проработал на 3 часа дольше Samsung Galaxy S21 Ultra именно за счет грамотного распределения ресурсов (напомню, это 4352 мА*ч против 5000 мА*ч). Так что, если собрались покупать iPhone, то не пугайтесь, что его батарея обладает меньшей емкостью, чем у вашего нынешнего смартфона на Android.

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Разъем для зарядки Айфон

Type-C — всему голова. Этот разъем есть, наверное, во всех современных гаджетах, но теперь в вашем смартфоне будет Lightning. Плохо ли это? Возможно: коннектор уже прилично устарел, у него низкая скорость передачи данных, а еще оригинальный кабель будет стоить бешеных денег. Заряжать iPhone аксессуарами сторонних производителей, конечно же, не рекомендуется. Но есть и плюсы: например, коннектор намного надежнее MicroUSB и Type-C.

Он не расшатывается с годами, его легко чистить, а еще в нем находится специальный чип, который регулирует зарядку iPhone, не давая ему перегреться. Также он оберегает смартфон от скачков напряжения в сети. Кстати, сам кабель достаточно надежный: он прослужит вам не один год, если будете хотя бы мало-мальски аккуратно к нему относиться.

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Как настроить новый Айфон

Пожалуй, самое главное отличие iOS от Android — это отсутствие детальной кастомизации. Если в Android-смартфоне вы могли подкручивать даже самые мелкие детали, ныряя глубоко в настройки, то в iOS такого не будет. Собственно, в этом и ее прелесть: iPhone по умолчанию настроен так, что в нем и менять-то ничего не нужно и не хочется.

За последние годы iOS стала более открытой, но по количеству настроек системы она по-прежнему уступает Android. Некоторые iPhone с устаревшей iOS поддаются джейлбрейку, но колхозить смартфон захочет не каждый. Да и в самом процессе смысла больше нет, ведь все функции давно есть в официальных апдейтах системы.

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