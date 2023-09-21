5 признаков, что ваш смартфон скоро сломается

Как бы нам этого ни хотелось, но смартфон не способен жить вечно. Рано или поздно он все равно сломается и перестанет быть вашим помощником. Это может произойти совершенно случайно после падения, удара об стену или контакта с водой. Однако смартфоны ломаются и без физического воздействия, когда выходят из строя их внутренние компоненты. Чтобы однажды не оказаться у разбитого корыта и успеть вовремя купить новое устройство, важно познакомиться с признаками, которые говорят о том, что жизнь вашего Андроида подходит к концу.

Почему тормозит смартфон

Тот факт, что телефон тормозит, еще не свидетельствует о его скорой кончине. Ведь дешевые устройства изначально работают медленно, а причиной лагов может быть работа большого количества приложений в фоне. Поэтому перед тем, как делать скоропалительные выводы, сначала узнайте, почему тормозит смартфон, и воспользуйтесь нашими советами.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Ничего не помогло? Тогда стоит напомнить, что постоянные лаги бывают следствием износа компонентов материнской платы смартфона (чипсет, оперативная или постоянная память). Тормоза продолжат усиливаться, и в какой-то момент ваше устройство выключится и больше никогда не придет в сознание.

Телефон сам перезагружается

О том, почему телефон сам перезагружается, подробно рассказывалось в отдельном материале. Если вкратце, то главной причиной возникновения проблемы является конфликт программного обеспечения. Можно попробовать устранить неполадки, просто выполнив сброс Андроид до заводских настроек, но и это, скорее всего, не спасет устройство.

Как и в случае с лагами, постоянная перезагрузка в конечном итоге приведет к полному выводу смартфона из строя. Так что стоит заранее позаботиться о покупке новой модели. А определиться с выбором помогут наши подборки:

Учтите, что описанная выше проблема чаще всего свойственна дешевым моделям. Поэтому есть смысл немного переплатить и выбрать смартфон подороже. Денег потратите больше, но с постоянной перезагрузкой Андроид столкнетесь едва ли.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Экран не реагирует на прикосновения

Практически никто из обладателей новинок не жалуется, что на телефоне глючит тачскрин. Как правило, это начинает происходить через несколько лет после начала эксплуатации, и проблема дает о себе знать по-разному. У кого-то вместо одного действия выполняется другое, кто-то замечает случайные нажатия, а у некоторых людей и вовсе не реагирует экран телефона.

Все это свидетельствует о неисправности тачскрина, которую можно устранить только полной заменой дисплейного модуля. Но не легче ли просто купить новый смартфон? Ведь проблема будет прогрессировать, и в какой-то момент устройство окончательно превратится в кирпич.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Вылетают приложения на Андроид

Приложения вылетают на телефоне по разным причинам. Проблема бывает следствием неисправности самой программы или же операционной системы Android. Как и в случае с постоянными перезагрузками, неполадки можно попытаться устранить сбросом до заводских настроек. Но вряд ли это поможет, если смартфону уже несколько лет.

Скорее всего, в вашем случае виноват износ компонентов материнской платы устройства. Либо процессору сложно справиться с поставленной задачей, либо внутренний накопитель исчерпал лимит циклов перезаписи. Помочь в таком случае мы, увы, не можем.

Читайте также: 5 признаков, что вам пора купить новый смартфон

Не открываются файлы на телефоне

Большое количество циклов перезаписи данных на накопителе также приводит к тому, что перестают открываться файлы на телефоне. При этом неполадки могут проявляться иначе. Например, в виде артефактов на фото или в невозможности досмотреть сохраненное видео до конца.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, постарайтесь как можно скорее создать резервную копию на Андроид, и сразу же подобрать себе новый смартфон. Вылечить испорченные файлы вряд ли получится, а вот спасти оставшиеся данные вы еще можете.