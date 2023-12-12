5 случаев, когда вас спасет установка APK на Android

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Герман Вологжанин

Подавляющее большинство владельцев смартфонов устанавливает приложения через Google Play, игнорируя свободу, которую предоставляет операционная система Android. В отличие от пользователей iOS, фанатам зеленого робота доступна ручная загрузка и установка программ. Но для чего она нужна и когда может пригодиться? Ответим на этот вопрос, рассмотрев 5 причин, почему необходимо установить APK, отказывшись от Google Play.

5 случаев, когда вас спасет установка APK на Android. 5 примеров, как APK может спасти владельца смартфона. Фото.

5 примеров, как APK может спасти владельца смартфона

Приложение недоступно в вашем регионе

Разработчики софта нередко ограничивают распространение своих игр и программ. Так, если вы попытаетесь скачать Brawl Stars через Google Play, то увидите сообщение, что приложение недоступно в вашей стране.

Приложение недоступно в вашем регионе. Если вы встречали такую ошибку, то держите в голове установку APK. Фото.

Если вы встречали такую ошибку, то держите в голове установку APK

Как выйти из сложившейся ситуации? Можно создать иностранный аккаунт Google, чтобы получить доступ к скрытым приложениям. Но установить APK на телефон намного проще, ведь распространение этих файлов в интернете никто не ограничивает.

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Приложения нет в Google Play

Приложения в Google Play не только скрываются, но и удаляются. То есть некоторые важные программы нельзя скачать даже с иностранным аккаунтом. В частности, это касается приложений российских подсанкционных банков.

Приложения нет в Google Play. Некоторых приложений просто нет в Google Play. Фото.

Некоторых приложений просто нет в Google Play

Выход из ситуации только один – установка APK на Android. Да, есть альтернатива в лице других магазинов приложений для телефона, но их тоже придется устанавливать вручную.

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Как откатить версию приложения

Также в Google Play вы можете столкнуться с ошибкой, когда на экране появляется надпись, что приложение больше не совместимо с вашим устройством. Значит, смартфон не поддерживает программу, и нужно купить новую модель. Можно ли выйти из сложившейся ситуации без дополнительных трат? Да, но для этого придется установить старую версию приложения. Как? Конечно же, через APK!

Как откатить версию приложения. Еще одна распространенная ошибка в Google Play. Фото.

Еще одна распространенная ошибка в Google Play

Google Play не позволяет откатить версию приложения, однако вы можете найти одну из старых сборок на сайте APKPure:

  1. Откройте страницу интересующей программы.
  2. Нажмите кнопку «Все версии».
  3. Выберите одну из старых сборок и скачайте ее.
Как откатить версию приложения. Ищите старые версии приложений в каталогах APK. Фото.

Ищите старые версии приложений в каталогах APK

Кстати, откат версии поможет не только в ситуации, когда приложение недоступно на вашем устройстве. Помимо прочего установка старой сборки помогает устранить неполадки, появившиеся после недавнего обновления.

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Что такое бета-версия приложения

Разработчики тестируют новые функции приложений в их бета-версиях, где они появляются раньше всего. Вы можете скачать такую сборку через Google Play, однако велик риск, что все места в программе тестирования уже заняты. И тогда на помощь вновь придет установка АПК на Андроид.

Что такое бета-версия приложения. Google Play не всегда позволяет принять участие в программе тестирования. Фото.

Google Play не всегда позволяет принять участие в программе тестирования

На APKPure и подобных ему сайтах выкладывают бета-версии приложений, которые можно загрузить без предварительной регистрации. Скачивайте и пользуйтесь новыми функциями WhatsApp и других программ раньше других.

Моды для приложений на телефон

Разработчики-любители создают различные модификации приложений. К примеру, программа ReVanced позволяет смотреть YouTube в фоновом режиме и скачивать видео на телефон без оформления платной подписки. Но таких приложений нет в Google Play, а потому дополненный софт вам придется загружать в виде файла APK.

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Модификации есть не только у YouTube, но и у множества других программ. Мы периодически рассказываем о них, и вы можете встретить подобные приложения в нашем тексте про изменение голоса в WhatsApp, а также в материале о скачивании видео на телефон.

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