Чем можно отмыть силиконовый чехол телефона: 7 лучших средств, которые есть в каждом доме

Почти все владельцы смартфонов носят свои устройства в силиконовых чехлах, которые защищают их от падений. И получается довольно забавная история, когда человек намного чаще держит в руках бампер, а не сам аппарат. Из-за особенностей силикона и частого контакта с нашей кожей прозрачный чехол желтеет, а непрозрачный загрязняется настолько, что его становится просто неприятно держать. Конечно, можно купить новый бампер, благо стоимость аксессуара невелика. Но как быть, если не хочется избавляться от привычной силиконовой накладки? Сейчас расскажем, как отмыть чехол для телефона, и что для этого понадобится.

Моющее средство для чехла

Первое, чем можно отмыть чехол телефона — мыло или средство для мытья посуды. Эти жидкости помогут избавиться от жира, но только в случае правильного подхода к процессу чистки.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Желательно развести моющее средство в небольшой миске с очень теплой, но не горячей водой, которая даст порам силикона раскрыться, и добраться туда мылу. Чехлу будет недостаточно просто отлежаться в уютной ванночке. В процессе импровизированного купания его нужно чистить при помощи жесткой стороны губки для мытья посуды.

Как отбелить чехол зубной пастой

Еще одно распространенное средство для чистки чехла — зубная паста. Несложно догадаться, что для ее применения нужно использовать щетку. Но будьте осторожны: грубые щетинки могут испортить бампер.

В остальном процесс чистки силиконового чехла почти не отличается от мыла или средства для мытья посуды. Нужно набрать очень теплую воду в небольшую миску, буквально на минуту положить туда бампер для раскрытия пор, и начать отмывать поверхность при помощи пасты и щетки.

Можно ли чистить чехол уксусом

Если у вас дома стоит баночка пищевого уксуса (желательно 9%), она тоже будет полезна в процессе чистки чехла для телефона. В отличие от двух предыдущих средств, уксус не требует нагрева и уж тем более с ним рук. Просто положите грязный чехол в раствор и оставьте его на час-два.

По окончании уксусных процедур достаньте бампер и промойте его под теплой проточной водой. Так вы сможете очистить силиконовый чехол от въевшихся пятен, а параллельно с этим проведете дезинфекцию.

Читайте также: где лучше покупать чехол для телефона

Как очистить чехол содой

Также можно попробовать отмыть чехол содой, которая наверняка завалялась у вас на кухне. Для этого сполосните бампер, а затем — положите его в ванночку с теплой водой и нанесите на поверхность пищевой порошок. Разотрите соду, но делайте это при помощи губки, а не щетки, чтобы не навредить чехлу.

Для усиления эффекта есть смысл мыть чехол уксусом и содой сразу. В таком случае нужно приготовить раствор, добавив в пищевую жидкость, едва скрывающую бампер, пару столовых ложек порошка. Дайте соде раствориться, а чехлу — отлежаться. Через час-полтора достаньте бампер и хорошенько промойте его, дабы избавиться от едкого запаха уксуса.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Можно ли отбелить чехол перекисью

Чистить чехол перекисью водорода тоже вполне логично. Ведь эта жидкость не только справляется с выведением въевшихся пятен, но и выполняет дезинфицирующую функцию. Только учтите, что перекись нужно разбавить с водой в пропорции 1:1.

После приготовления раствора поместите в него бампер и дайте ему полежать буквально 15-30 минут. В отличие от уксуса, перекись быстрее справляется со своей задачей, а потому является даже более предпочтительным средством для чистки силиконового чехла.

Как отмыть чехол спиртом

Еще лучше для дезинфекции силиконового чехла подходит спирт или антисептик без лишних примесей на его основе. Также жидкость неплохо справляется с чисткой поверхности от загрязнений.

Читайте также: 5 аксессуаров, которые пригодятся вашему смартфону зимой

Для дезинфекции достаточно будет смочить ватный диск спиртом и протереть им поверхность, а вот для полноценного мытья силиконового чехла требуется принятие ванны из антисептика.

Очистка чехла лимонной кислотой

Одним из лучших средств для отбеливания чехла от желтизны является лимонная кислота. Она расправляет поры силикона и быстро справляется с загрязнениями (хватает буквально 15-20 минут). Вам достаточно развести порошок с кислотой в очень теплой воде и положить в раствор бампер.

Если дома нет лимонной кислоты, можно обойтись свежевыжатым соком лимона. Либо нанесите его на ватный диск и протрите им бампер, либо отмойте чехол смартфона в ванночке.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Чем нельзя чистить чехол телефона

Наравне с эффективными средствами для чистки чехла смартфона есть и те, к помощи которых лучше не прибегать, а именно:

хлорка;

ацетон;

средства для чистки сантехники.

Это слишком агрессивные жидкости, приносящие больше вреда, чем пользы, обесцвечивая бампер или делая его мутным. Наконец, не забывайте о профилактике загрязнений, ежедневно протирая чехол влажной салфеткой.