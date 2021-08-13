Зачем нужны суббренды смартфонов

В последние годы покупатели запутались в разных брендах. Китайских компаний и без того слишком много, так еще они умудряются создавать суббренды — дочерние компании, которые отличаются от главного производители. Тем интереснее, зачем китайским производителям нужны дополнительные подразделения, если есть и без того широкие линейки своих устройств, рассчитанных на разных потребителей. Часто суббренды становятся настолько успешными, что получают полную свободу действий и независимость от основной компании. Давайте разберемся, чем устройства суббрендов отличаются от гаджетов основной компании, как бренды борются за покупателей, и бывают ли неудачные примеры появления суббрендов?

Что такое суббренд

Суббренд — это новый товар, который продвигается под уже существующей маркой. Как правило, он рассчитан на бюджетный сегмент, а на самом старте его цена привлекательна для покупателей. Такие компании создают, чтобы охватить больше потребителей. Зачастую они выполняют не только для этих целей, но и в будущем начинают конкурировать с товарами материнской компании. Одним из первых суббрендов была марка Nubia от ZTE. Опыт стал настолько успешным, что в будущем компания сосредоточилась на развитии именно этих смартфонов. Немного выбивается из тренда Vertu — мало кто помнит, что эта компания принадлежала Nokia. Телефоны также были направлены на весьма состоятельную аудиторию и являлись нишевыми устройствами, доступными не для всех.

Суббренды Xiaomi

В самом начале своего существования телефоны от Xiaomi стоили весьма недорого. В принципе, бюджетные линейки есть и сейчас. Но компания создала три суббренда, которые в итоге стали независимыми компаниями, которые сложно ассоциировать с Xiaomi. Многие покупатели до сих пор находятся в ступоре, мол, что же выбрать: Redmi или Poco? Оба смартфона хороши и отличаются хорошей производительностью. Тот же Poco давно является основным брендом, который принято называть «убийцей флагманов». А, например, третий «брат» Black Shark не участвует во внутренних «войнах», так как направлен на совершенно другую категорию пользователей. Геймеры по достоинству оценили этот смартфон за его отличную начинку, позволяющую играть даже в самые тяжелые игры.

Какие суббренды есть у OPPO

Забавно, но компания OPPO самая является суббрендом наряду с OnePlus, Realme и Vivo. Основной компанией является BBK Electronics. Благодаря тому, что материнская компания дала много свободы своим «дочкам», мы наблюдаем разнообразие устройств, не похожих друг на друга не только своими смартфонами (насколько это, конечно, возможно), но и философией. Среди этих родственников также есть игровой смартфон IQOO, который конкурирует с RogPhone и Black Shark.

Чем отличается Honor от Huawei

Honor — это суббренд Huawei, который полностью принадлежит материнской компании. Основная философия этих смартфонов заключалась в том, что его можно было приобрести только в интернете. Бренд ориентировали на молодых потребителей, поэтому он активно продвигается в социальных сетях. Кстати, под брендом Honor выпускаются еще и ноутбуки. Основное отличие между двумя марками в железе, которое установлено в устройствах — об этом мы уже писали в нашем канале в Яндекс.Дзен. В остальном их сложно отличить, особенно внешне.

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Зачем нужны суббренды

Рынок смартфонов перенасыщен самыми разными устройствами. Если года 3-4 назад он активно развивался, то сейчас активно стагнирует. Суббренды позволяют не только заработать, но и немного расшевелить рынок. В этой истории интереснее всего то, что основная компания разграничивает свои бренды, чтобы между ними не возникало ассоциаций. Суббренд позволяет не только охватить рынок, но и реализовать нестандартные планы и взгляды на устройства или перейти в другой ценовой сегмент без участия основного бренда. Это помогает внести что-то новое в индустрию, выделиться на рынке и протестировать новые продукты, функции и цены.

Почему проваливаются суббренды

Не всегда такой подход дает положительный результат. Но для компаний это отличный опыт, который помогает развиваться в дальнейшем. Например, Lenovo, которая владеет брендом Motorola, до сих пор не получила никакой выгоды от этих устройств. В отличие от Nokia, какого-то более-менее успешного возрождения бренда не получилось. В принципе, в 2021 году сложно представить образ потребителя, выбирающего смартфоны Motorola. Марка до сих пор живет благодаря тому, что возрождает старые телефоны, придавая им новое обличие. Сложно назвать такой подход успешным, но, тем не менее, Motorola часто мелькает в информационном пространстве, что уже можно считать успехом. Как относитесь к современным смартфонам Motorola? Расскажите о своих впечатлениях в нашем Telegram-чате.

Почему нет суббрендов у Samsung и Apple

Такая модель подходит активно развивающимся компаниям, которые набирают базу потребителей за счет соотношения приемлемой цены и достойной начинки. Представляете, если бы у Apple был суббренд? Такого никогда не будет. Такие топы не нуждаются в этом, ведь у них другой подход к делам и потребителям, они не пострадают, если смартфон окажется не самым успешным. По той же причине Apple может спокойно перестать выпускать iPhone ежегодно. У Samsung такой возможности нет, зато есть удачный пример того, как компания оправилась после взрывоопасного Galaxy Note 7.

Суббренды — это очень круто. Они не только приводят в движение рынок, но и дают нам свободу выбора, которой не всегда хватает. На данный момент этот подход можно назвать успешным, а что будет дальше — покажет время.