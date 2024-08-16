Что будет, если очистить кэш или удалить данные приложения на Android

В различных инструкциях, связанных с оптимизацией Android, довольно часто можно встретить рекомендации, предлагающие очистить кэш приложений. Нас уверяют, будто такие действия помогут ускорить мобильное устройство. Но так ли оно на самом деле, и вообще, что будет, если удалить кэш в телефоне? Сегодня ответим на этот вопрос, а также разберемся, чем кэш приложения отличается от его данных.

Что такое кэш в телефоне

Кэш — это временные файлы приложений, которые сохраняются в памяти устройства для ускорения загрузки. К таковым относятся эскизы фотографий в галерее или, например, обложки альбомов в приложении вашего стримингового сервиса.

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Кэш позволяет не тратить время на их загрузку, что приводит к лучшей отзывчивости приложения. Вместе с тем временные данные занимают много места на телефоне, а в момент, когда свободной памяти станет слишком мало, устройство начнет работать медленнее и, скорее всего, будет лагать.

Что будет, если очистить кэш приложения

Если очистить кэш приложения, освободится память на телефоне. Ее количество зависит от особенностей каждой отдельно взятой программы. Одни хранят много временных данных, а другие — совсем чуть-чуть. Самыми прожорливыми в этом смысле являются браузеры и мессенджеры. В случае с ними объем кэша приложений может достигать нескольких десятков гигабайтов, что, согласитесь, очень много.

Вместе с тем удаление временных данных приведет к краткосрочному замедлению устройства. Вы ведь знаете, как тормозит новый телефон в процессе настройки? То же самое на первых порах будет происходить с отдельно взятой программой, ведь ей в любом случае придется заново подгрузить миниатюры и прочий контент.

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Однако ничего критичного после очистки кэша на Андроид не произойдет. Аккаунты и сохраненные проекты продолжат оставаться на своих местах, так что вы ничего не потеряете. В отличие от данных приложения, о которых стоит поговорить отдельно.

Что будет, если удалить данные приложения

Данные приложения — это его изменяемые параметры. В отличие от временных, постоянные данные включают в себя не только кэш, но и аккаунты, формы автозаполнения и настройки. Если их удалить, вы получите чистое приложение, будто только-только установили его на телефон.

Данные приложения в телефоне не влияют на скорость загрузки, но именно их удаление и приводит к тому, чего опасаются пользователи. Мало того, что придется заново проходить авторизацию, так еще вы потеряете заметки и сохраненные проекты, если, допустим, речь идет о видеоредакторе. То есть произойдет то же самое, что и при повторной установке приложения после его удаления. Однако не стоит бояться потери файлов, сохраненных на телефоне. Фото, видео, аудио и документы останутся на месте, так как они не относятся к отдельно взятому приложению.

Нужно ли чистить кэш в телефоне

Очистка кэша приложений нужна только в том случае, если вы хотите освободить место на телефоне. Напомним, что рекомендуется иметь по меньшей мере 15-20 ГБ свободного пространства или 20-30% от общего объема накопителя. В остальном удаление временных данных не приводит к положительным изменениям, касающихся скорости работы устройства.

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Что касается удаления данных приложения, то их очистка может ускорить телефон или решить проблему с лагами, так как нередко после установки апдейтов файлы софта конфликтуют друг с другом. Но не забывайте, что очистка данных приводит к выходу из учетной записи и удалению сохраненной внутри программы информации.

Как правильно очистить кэш приложения

Очистить кэш приложения можно через настройки телефона, выполнив несколько простых шагов:

Откройте раздел «Приложения». Выберите интересующую программу. Нажмите кнопку «Очистить», а затем — «Очистить кэш».

Также очистить кэш на Андроид помогают специальные приложения, о которых мы рассказывали в отдельном материале. Они позволяют удалить временные файлы одним нажатием сразу во всех программах.

Лучшие программы для очистки Android-смартфона от мусора

Обратите внимание, что кэш некоторых программ (в частности, мессенджеров и браузеров) сохраняются в данных приложения. Яркий пример — Telegram.

Если вы не хотите удалять все данные, очисткой кэша приложения нужно заниматься через саму программу:

Запустите Telegram. Откройте его настройки. Перейдите в раздел «Данные и память», а затем — «Использование памяти». Нажмите кнопку «Очистить кэш».

Алгоритм действий может отличаться в зависимости от приложения, чей кэш вы хотите удалить. Поэтому будьте внимательны и не не воспринимайте указанную выше инструкцию как универсальную.