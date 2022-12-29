Что будет с Ватсапом 1 января 2023 года и правда ли, что он перестанет работать

Несмотря на то, что Телеграм — определенно самый лучший мессенджер прямо сейчас, у WhatsApp по-прежнему остается большая аудитория пользователей. Не верите? Просто загляните в смартфон любого из своих знакомых — вы со стопроцентной вероятностью увидите там зеленый значок. Однако уже в 2023 году пользоваться народным мессенджером станет сложнее: СМИ вовсю пестрят заголовками, что Ватсап перестанет работать на смартфонах. Что это на самом деле: очередной вброс или WhatsApp заблокируют в России в 2023 году? Предлагаю разобраться в том, что происходит.

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Почему не будет работать Ватсап

На днях онлайн-издания заявили о том, что Ватсап перестанет работать у миллионов пользователей. Правда, коснется это всех, а не только россиян, поэтому можно выдохнуть: WhatsApp не заблокируют в России в 2023 году. Во всяком случае, пока. Все намного проще: традиционно разработчики прекращают поддержку старых смартфонов, не поддерживающих Android 4.1 и iOS 12 — это указано на официальном сайте WhatsApp. По сути, ничего нового мы не узнали: обе операционки указаны в качестве в качестве минимально допустимых уже не первый месяц.

Прекращение поддержки — нормальная практика: минимальные системные требования время от времени меняются, поэтому Ватсап не сможет работать на старых устройствах. Даже такое простое приложение может работать некорректно на ранних версиях операционных систем, так как со времен той же iOS 11 многое изменилось, включая интерфейс.

Кроме того, это попросту небезопасно, так как устройства со старыми ОС сложнее защитить ваши данные. Само собой, разработчикам также просто невыгодно оптимизировать мессенджер для устаревших гаджетов, коих осталось не так много по всему миру, поэтому поддержка Ватсапа на старых телефонах прекратится.

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На каких смартфонах отключат Ватсап

Прекращение поддержки Ватсап означает не просто отсутствие обновлений, а полную остановку работы приложения. Не получится ни авторизоваться в существующем аккаунте, ни создать новый. Тут придется либо перейти в другой мессенджер, либо купить новый смартфон, благо можно найти хороший даже до 10 000 рублей!

Уже известно, на каких телефонах не будет работать Ватсап. Среди моделей вы можете встретить некогда популярные устройства.

iPhone 5

iPhone 5c

Huawei Ascend D

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

LG Optimus F7.

На самом деле, срок поддержки WhatsApp на старых устройствах впечатляет: тот же iPhone 5 появился 10 лет назад, а последняя версия операционки, которую он получил — iOS 10.3.4 — вышла аж в 2019 году. Получается, Ватсап работал на телефоне даже дольше, чем его поддерживала Apple! Кроме того, под нож попали самые разные модели: и флагманы вроде Galaxy S2, и бюджетные модели — iPhone 5c. Тем не менее, смартфон Samsung можно без проблем обновить до Android 4.1.2 и пользоваться Ватсапом дальше.

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Как пользоваться Ватсап без телефона

Если по какой-то причине вы не планируете покупать новый смартфон, но хотите, чтобы Ватсап продолжил работать, просто используйте его на компьютере: для этого вам понадобится WhatsApp Web или WhatsApp Desktop. Смартфон вам понадобится здесь только для сканирования QR-кода при входе в аккаунт.

Ватсап Веб — онлайн-версия мессенджера, которая работает автономно прямо в браузере. Вы можете пользоваться практически всеми функциями, что и в мобильной версии.

Ватсап Десктоп — приложение для компьютера, которое точь-в-точь повторяет Ватсап Веб. Однако недавно его обновили, поэтому оно стало сильно глючить и подвисать. Лично я рекомендую вам пользоваться первым вариантом.

Важно и то, что нужно скачать Ватсап на компьютер и начать им пользоваться до 1 января 2023 года: в противном случае, у вас не получится отсканировать код со смартфона и войти в свой аккаунт в Ватсапе.

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Так что, ничего плохого не произошло: WhatsApp не станет платным в 2023 году и не перестанет работать, а всего лишь прекращает поддержку старых смартфонов. С одной стороны, это несправедливо, но с другой — понять разработчиков тоже можно. Вы знаете кого-нибудь, кто пользуется в 2022 году Samsung Galaxy S2 или iPhone 5? Поэтому не стоит воспринимать эту новость в негативном ключе: лучше присмотритесь к самым недооцененным смартфонам 2022 года — среди них есть действительно достойные варианты, которые многим по непонятным причинам не пришлись по душе.