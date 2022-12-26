Самые недооцененные телефоны 2022 года. Вы могли их пропустить

Известные бренды смартфонов, такие как Apple, Samsung и Google, по большей части не представили эволюционные обновления в 2022 году. Тем не менее, серии Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 и Google Pixel 7 по-прежнему многим нравятся. Хотя они привлекли внимание большинства заголовков, это были не единственные смартфоны, о которых стоит говорить в 2022 году. Многие из устройств, которые засуживают свою порцию внимания, получили его недостаточно, а некоторые и вовсе остались незамеченными. Но их точно не стоит недооценивать и стоит их вспомнить, подводя итоги года.

Asus Zenfone 9 — компактный телефон

Asus кажется постоянной фигурой в подобных списках и попадает она в них заслуженно. Вот и в этом году Zenfone 9 попал в топ недооцененных телефонов. Zenfone 9 стал логичным продолжателем своего предшественника, предлагая компактный дизайн, 5,9-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, защиту от воды и пыли IP68 и порт 3,5 мм. Добавьте такие улучшения, как Snapdragon 8 Plus Gen 1, батарею емкостью 4300 мАч и основной модуль камеры на 50 Мп со стабилизацией и получите телефон, который уже почти хочется купить.

Тем не менее, есть несколько вещей, которые можно улучшить. Во-первых, отсутствие длительного периода обновлений — это позор в 2022 году. Здесь также нет беспроводной зарядки или телеобъектива. Тем не менее, при запуске модель была отличным вариантом, если вам нужен флагман, который удобно положить в карман.

Лучшие телефоны для тех, кто уверен, что размер — не главное.

Nothing Phone 1 — прозрачный телефон

Помните, как долго мы ждали первый телефон Nothing? Затем он вышел, и мы несколько недель его обсуждали. Но потом получилось так, что модель перестала привлекать внимание, хотя, наверное, это один из самых необычных телефонов года и он заслуживает того, чтобы сейчас еще раз его вспомнить.

Nothing Phone 1 стоит выше среднего, его стартовая цена составляет 469 евро (примерно 34 000 рублей по курсу), но в России цена несколько выше и постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения.

Он предлагает необычный дизайн (в комплекте с подсветкой Glyph на задней панели), относительно мощный чипсет Snapdragon 778G Plus, 6,55-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц и батарею емкостью 4500 мАч с проводной мощностью зарядки 33 Вт и беспроводной — на 15 Вт.

Многие из тех, кто попробовали его, раскритиковали его сверхширокоугольную камеру на 50 Мп, простое программное обеспечение и посредственную автономность. Но на него все же стоит взглянуть, если вам нужен качественный, необычный и не самый дорогой телефон, который привлечет внимание.

Почему все хвалят Nothing Phone 1? Разбираемся, стоит ли его покупать.

Realme GT 2 Pro — недорогой игровой телефон

Realme хорошо известна своими бюджетными телефонами, но компания постепенно добивается успехов и в сфере флагманов. В этом году им стал GT 2 Pro, но в конечном итоге он потерялся в ворохе других моделей, которые вышли во второй половине года.

Флагман Realme предлагает ожидаемые высококлассные функции, такие как Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч и проводная зарядка на 65 Вт. Но он также выделяется благодаря изящной задней крышке из биополимера, а также плоской OLED-панели QHD+ с частотой 120 Гц. В телефоне есть 50 Мп основная камера, 50 Мп сверхширокоугольная камера (угол обзора 150 градусов) и непонятно зачем нужная 3 Мп камера-микроскоп.

Однако GT 2 Pro не является идеальным телефоном, поскольку ему не хватает беспроводной зарядки, IP-рейтинга и телеобъектива. В любом случае, это было хорошее предложение при цене, которая чуть не дотягивала до флагманов. А на AliExpress его и вовсе можно было купить за небольшие деньги. О нем даже писали в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”, когда его предлагали со скидками. Там вообще можно найти много всего интересного с этой площадки.

Лучшие игровые смартфоны, мощнее которых только PlayStation 5.

Samsung Galaxy Z Flip 4 — удобный складной телефон

Да, Galaxy Z Flip 4, по общему мнению, является самым популярным складным телефоном в 2022 году. Но есть огромная разница между популярным складным телефоном и популярным смартфоном в целом, так как эта ниша еще не стала хоть сколько-то массовой. Поэтому Z Flip 4 по-прежнему оставался незамеченным.

Это удивительно, потому что Z Flip 4 — самая близкая к обычным телефонам складная модель, в первую очередь, по цене. Она максимально близко подошла к массовому сегменту. Тем более, он развивается из поколения в поколение. Относительно предыдущей модели, он получил батарею емкостью 3700 мАч и более быструю проводную зарядку.

Тем не менее, у покупки Flip 4 есть несколько недостатков, таких как отсутствие телеобъектива, ограниченный внешний дисплей и складки на внутреннем экране. Но Flip 4 больше похож на настоящую альтернативу Galaxy S22, а не просто на непонятный концепт.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Sony Xperia 1 IV — смартфон для фанатов Сони

В первой половине 2022 года к Sony Xperia 1 IV было приковано множество взглядов, но огромный ценник в 1600 долларов больно бил по восприятию смартфона. К счастью, японский гигант также выпустил Xperia 5 IV в 2022 году.

Второй флагман Sony в этом году делает несколько уступок, чтобы достичь ценовой отметки в 1000 долларов. Он проигрывает 4K-дисплею Xperia 1 IV, телеобъективу с переменным фокусным расстоянием и 12 ГБ оперативной памяти. Вместо этого у вас есть разрешение FHD+, 2,5-кратный телеобъектив и 8 ГБ оперативки.

Тем не менее, есть еще достаточно плюсов, чтобы обратить на него внимание. Это более удобный дизайн, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, батарея емкостью 5000 мАч, поддержка беспроводной зарядки и класс защиты IP65/68. Тройная 12 Мп задняя камера (с поддержкой 4K/120 кадров в секунду по всем направлениям) обеспечивает хороший уровень гибкости, и вы также получаете здесь уникальное приложение Sony Pro Camera.

Смартфоны будут снимать лучше «зеркалок» в 2024 году. Так считают в Sony.

Vivo Х80 Pro — хороший китайский телефон

Vivo постепенно зарабатывала себе имя благодаря своим камерам для смартфонов, и X80 Pro, безусловно, принес свои плоды. Компания представила относительно гибкую систему с четырьмя задними камерами (50 Мп основная камера GN1, 48 Мп сверхширокоугольная камера, 12 Мп телеобъектив с 2-кратным увеличением и 8 Мп перископический объектив с 5-кратным увеличением), а также антибликовое покрытие Zeiss.

Остальная часть телефона также соответствует высокому классу. Он оснащен Snapdragon 8 Gen 1, батареей емкостью 4700 мАч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт, рейтингом IP68 и 6,78-дюймовой OLED-панелью QHD+. Вы даже получаете лучший на рынке датчик отпечатков пальцев в экране.

Тем не менее, флагман Vivo 2022 года уступает по нескольким параметрам, а именно: по количеству лишнего ПО, бестолковому зуму и высокой цене.