Самые недооцененные телефоны 2022 года. Вы могли их пропустить

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Артем Сутягин 0

Известные бренды смартфонов, такие как Apple, Samsung и Google, по большей части не представили эволюционные обновления в 2022 году. Тем не менее, серии Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 и Google Pixel 7 по-прежнему многим нравятся. Хотя они привлекли внимание большинства заголовков, это были не единственные смартфоны, о которых стоит говорить в 2022 году. Многие из устройств, которые засуживают свою порцию внимания, получили его недостаточно, а некоторые и вовсе остались незамеченными. Но их точно не стоит недооценивать и стоит их вспомнить, подводя итоги года.

Самые недооцененные телефоны 2022 года. Вы могли их пропустить. 2022 год оставил нам несколько смартфонов, на которые надо взглянуть более пристально. Фото.

2022 год оставил нам несколько смартфонов, на которые надо взглянуть более пристально.

Asus Zenfone 9 — компактный телефон

Asus кажется постоянной фигурой в подобных списках и попадает она в них заслуженно. Вот и в этом году Zenfone 9 попал в топ недооцененных телефонов. Zenfone 9 стал логичным продолжателем своего предшественника, предлагая компактный дизайн, 5,9-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, защиту от воды и пыли IP68 и порт 3,5 мм. Добавьте такие улучшения, как Snapdragon 8 Plus Gen 1, батарею емкостью 4300 мАч и основной модуль камеры на 50 Мп со стабилизацией и получите телефон, который уже почти хочется купить.

Asus Zenfone 9 — компактный телефон. Asus Zenfone 9. Фото.

Asus Zenfone 9

Тем не менее, есть несколько вещей, которые можно улучшить. Во-первых, отсутствие длительного периода обновлений — это позор в 2022 году. Здесь также нет беспроводной зарядки или телеобъектива. Тем не менее, при запуске модель была отличным вариантом, если вам нужен флагман, который удобно положить в карман.

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Nothing Phone 1 — прозрачный телефон

Помните, как долго мы ждали первый телефон Nothing? Затем он вышел, и мы несколько недель его обсуждали. Но потом получилось так, что модель перестала привлекать внимание, хотя, наверное, это один из самых необычных телефонов года и он заслуживает того, чтобы сейчас еще раз его вспомнить.

Nothing Phone 1 стоит выше среднего, его стартовая цена составляет 469 евро (примерно 34 000 рублей по курсу), но в России цена несколько выше и постоянно меняется в зависимости от спроса и предложения.

Nothing Phone 1 — прозрачный телефон. Nothing Phone 1. Фото.

Nothing Phone 1

Он предлагает необычный дизайн (в комплекте с подсветкой Glyph на задней панели), относительно мощный чипсет Snapdragon 778G Plus, 6,55-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц и батарею емкостью 4500 мАч с проводной мощностью зарядки 33 Вт и беспроводной — на 15 Вт.

Многие из тех, кто попробовали его, раскритиковали его сверхширокоугольную камеру на 50 Мп, простое программное обеспечение и посредственную автономность. Но на него все же стоит взглянуть, если вам нужен качественный, необычный и не самый дорогой телефон, который привлечет внимание.

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Realme GT 2 Pro — недорогой игровой телефон

Realme хорошо известна своими бюджетными телефонами, но компания постепенно добивается успехов и в сфере флагманов. В этом году им стал GT 2 Pro, но в конечном итоге он потерялся в ворохе других моделей, которые вышли во второй половине года.

Флагман Realme предлагает ожидаемые высококлассные функции, такие как Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч и проводная зарядка на 65 Вт. Но он также выделяется благодаря изящной задней крышке из биополимера, а также плоской OLED-панели QHD+ с частотой 120 Гц. В телефоне есть 50 Мп основная камера, 50 Мп сверхширокоугольная камера (угол обзора 150 градусов) и непонятно зачем нужная 3 Мп камера-микроскоп.

Realme GT 2 Pro — недорогой игровой телефон. Realme GT 2 Pro. Фото.

Realme GT 2 Pro

Однако GT 2 Pro не является идеальным телефоном, поскольку ему не хватает беспроводной зарядки, IP-рейтинга и телеобъектива. В любом случае, это было хорошее предложение при цене, которая чуть не дотягивала до флагманов. А на AliExpress его и вовсе можно было купить за небольшие деньги. О нем даже писали в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”, когда его предлагали со скидками. Там вообще можно найти много всего интересного с этой площадки.

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Samsung Galaxy Z Flip 4 — удобный складной телефон

Да, Galaxy Z Flip 4, по общему мнению, является самым популярным складным телефоном в 2022 году. Но есть огромная разница между популярным складным телефоном и популярным смартфоном в целом, так как эта ниша еще не стала хоть сколько-то массовой. Поэтому Z Flip 4 по-прежнему оставался незамеченным.

Это удивительно, потому что Z Flip 4 — самая близкая к обычным телефонам складная модель, в первую очередь, по цене. Она максимально близко подошла к массовому сегменту. Тем более, он развивается из поколения в поколение. Относительно предыдущей модели, он получил батарею емкостью 3700 мАч и более быструю проводную зарядку.

Samsung Galaxy Z Flip 4 — удобный складной телефон. Samsung Galaxy Z Flip 4. Фото.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Тем не менее, у покупки Flip 4 есть несколько недостатков, таких как отсутствие телеобъектива, ограниченный внешний дисплей и складки на внутреннем экране. Но Flip 4 больше похож на настоящую альтернативу Galaxy S22, а не просто на непонятный концепт.

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Sony Xperia 1 IV — смартфон для фанатов Сони

В первой половине 2022 года к Sony Xperia 1 IV было приковано множество взглядов, но огромный ценник в 1600 долларов больно бил по восприятию смартфона. К счастью, японский гигант также выпустил Xperia 5 IV в 2022 году.

Второй флагман Sony в этом году делает несколько уступок, чтобы достичь ценовой отметки в 1000 долларов. Он проигрывает 4K-дисплею Xperia 1 IV, телеобъективу с переменным фокусным расстоянием и 12 ГБ оперативной памяти. Вместо этого у вас есть разрешение FHD+, 2,5-кратный телеобъектив и 8 ГБ оперативки.

Sony Xperia 1 IV — смартфон для фанатов Сони. Sony Xperia 1 IV. Фото.

Sony Xperia 1 IV

Тем не менее, есть еще достаточно плюсов, чтобы обратить на него внимание. Это более удобный дизайн, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, батарея емкостью 5000 мАч, поддержка беспроводной зарядки и класс защиты IP65/68. Тройная 12 Мп задняя камера (с поддержкой 4K/120 кадров в секунду по всем направлениям) обеспечивает хороший уровень гибкости, и вы также получаете здесь уникальное приложение Sony Pro Camera.

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Vivo Х80 Pro — хороший китайский телефон

Vivo постепенно зарабатывала себе имя благодаря своим камерам для смартфонов, и X80 Pro, безусловно, принес свои плоды. Компания представила относительно гибкую систему с четырьмя задними камерами (50 Мп основная камера GN1, 48 Мп сверхширокоугольная камера, 12 Мп телеобъектив с 2-кратным увеличением и 8 Мп перископический объектив с 5-кратным увеличением), а также антибликовое покрытие Zeiss.

Vivo Х80 Pro — хороший китайский телефон. Vivo Х80 Pro. Фото.

Vivo Х80 Pro

Остальная часть телефона также соответствует высокому классу. Он оснащен Snapdragon 8 Gen 1, батареей емкостью 4700 мАч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт, рейтингом IP68 и 6,78-дюймовой OLED-панелью QHD+. Вы даже получаете лучший на рынке датчик отпечатков пальцев в экране.

Тем не менее, флагман Vivo 2022 года уступает по нескольким параметрам, а именно: по количеству лишнего ПО, бестолковому зуму и высокой цене.

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