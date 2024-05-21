Что делать, если один наушник играет тише другого

Мы надеваем наушники, когда хотим заглушить ими звуки окружающего пространства, чтобы послушать музыку или посмотреть видео в полном уединении. Но кое-что может помешать этой идиллии. Например, ситуация, когда один наушник играет тише другого, из-за чего нам никак не удается сосредоточиться на звуковой дорожке. Давайте разберемся, почему возникает проблема и как ее решить.

Почему один наушник тише другого

Разная громкость наушников действительно является серьезной проблемой, которая возникает по целому ряду причин:

загрязнение одного из наушников;

неисправность мембраны;

засорение разъема для наушников (на проводных моделях);

программный сбой (на беспроводных моделях);

неправильный баланс звука в наушниках.

Кроме того, нарушение баланса звука бывает связано с особенностями человеческого слуха. Если одно ухо слышит хуже другого, то глупо ждать равномерного звучания от наушников. Наконец, многое зависит от контента. Некоторые аудиодорожки имеют разное распределение звука в левом и правом каналах, из-за чего нам кажется, будто отличается громкость наушников.

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Если суммировать все причины, почему один наушник тише другого, то мы придем к выводу, что далеко не во всех случаях проблему можно устранить. Но попытаться все равно стоит.

Что делать, если один наушник тише

Вне зависимости от того, почему разная громкость в наушниках, в первую очередь вы должны очистить свою гарнитуру от загрязнений. О том, как это сделать, рассказывали коллеги с AppleInsider.ru. Прочитайте их инструкцию — она вам обязательно пригодится.

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Если вы пользуетесь проводной гарнитурой, то переподключите ее, предварительно очистив разъем для наушников. Также протрите сам штекер и убедитесь, что он не имеет следов физического воздействия. Владельцам проводных моделей тоже есть смысл переподключить наушники к телефону, а сделать это нужно следующим образом:

Наденьте наушники, чтобы они были подключены к смартфону. Откройте настройки устройства и перейдите в раздел «Bluetooth». Выберите свою гарнитуру. Нажмите кнопку «Отключить».

Еще один вариант решения проблемы на беспроводной гарнитуре — сброс настроек наушников. Как правило, для этого нужно положить оба динамика в кейс и на несколько секунд задержать кнопку, расположенную на корпусе. Более подробную инструкцию ищите на сайте производителя или в руководстве пользователя из комплекта поставки.

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Ничего не помогло, и у вас все равно звук в одном наушнике тише? Не отчаивайтесь! Ведь есть универсальный способ решения проблемы, который если и не исправит ее причины, то по крайней мере нивелирует разницу в громкости.

Как настроить баланс звука на Андроид

Возможно, на вашем телефоне один наушник тише другого из-за неправильных настроек баланса звука. Поэтому обязательно проверьте их:

Подключите наушники к телефону. Откройте настройки Андроид. Воспользовавшись поиском, найдите параметр «Баланс звука». Включите музыку и активируйте опцию «Монофонический звук», чтобы проверить, не связана ли проблема с особенностями аудиодорожки. Отключите монофонический звук и отрегулируйте баланс звука на телефоне таким образом, чтобы звучание стало равномерным.

Как вы поняли, план действий прост: если баланс звука в настройках смещен в сторону одного из каналов, передвиньте ползунок к середине, а если в параметрах все отображается корректно, сместите баланс в сторону наушника, который играет тише.

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Помните, что баланс звука в наушниках можно отрегулировать не только через настройки смартфона. Иногда аналогичный параметр скрывается в приложении для Bluetooth-гарнитуры, а также в плеере. Возможно, именно там ползунок был установлен в неправильном положении.