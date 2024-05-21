Что делать, если один наушник играет тише другого

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Герман Вологжанин

Мы надеваем наушники, когда хотим заглушить ими звуки окружающего пространства, чтобы послушать музыку или посмотреть видео в полном уединении. Но кое-что может помешать этой идиллии. Например, ситуация, когда один наушник играет тише другого, из-за чего нам никак не удается сосредоточиться на звуковой дорожке. Давайте разберемся, почему возникает проблема и как ее решить.

Что делать, если один наушник играет тише другого. Ничего приятного от разной громкости нет. Фото.

Ничего приятного от разной громкости нет

Почему один наушник тише другого

Разная громкость наушников действительно является серьезной проблемой, которая возникает по целому ряду причин:

  • загрязнение одного из наушников;
  • неисправность мембраны;
  • засорение разъема для наушников (на проводных моделях);
  • программный сбой (на беспроводных моделях);
  • неправильный баланс звука в наушниках.

Кроме того, нарушение баланса звука бывает связано с особенностями человеческого слуха. Если одно ухо слышит хуже другого, то глупо ждать равномерного звучания от наушников. Наконец, многое зависит от контента. Некоторые аудиодорожки имеют разное распределение звука в левом и правом каналах, из-за чего нам кажется, будто отличается громкость наушников.

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Если суммировать все причины, почему один наушник тише другого, то мы придем к выводу, что далеко не во всех случаях проблему можно устранить. Но попытаться все равно стоит.

Что делать, если один наушник тише

Что делать, если один наушник тише. Не забывайте чистить наушники. Фото.

Не забывайте чистить наушники

Вне зависимости от того, почему разная громкость в наушниках, в первую очередь вы должны очистить свою гарнитуру от загрязнений. О том, как это сделать, рассказывали коллеги с AppleInsider.ru. Прочитайте их инструкцию — она вам обязательно пригодится.

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Если вы пользуетесь проводной гарнитурой, то переподключите ее, предварительно очистив разъем для наушников. Также протрите сам штекер и убедитесь, что он не имеет следов физического воздействия. Владельцам проводных моделей тоже есть смысл переподключить наушники к телефону, а сделать это нужно следующим образом:

  1. Наденьте наушники, чтобы они были подключены к смартфону.
  2. Откройте настройки устройства и перейдите в раздел «Bluetooth».
  3. Выберите свою гарнитуру.
  4. Нажмите кнопку «Отключить».
Что делать, если один наушник тише. Иногда проблему удается решить банальным переподключением наушников. Фото.

Иногда проблему удается решить банальным переподключением наушников

Еще один вариант решения проблемы на беспроводной гарнитуре — сброс настроек наушников. Как правило, для этого нужно положить оба динамика в кейс и на несколько секунд задержать кнопку, расположенную на корпусе. Более подробную инструкцию ищите на сайте производителя или в руководстве пользователя из комплекта поставки.

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Ничего не помогло, и у вас все равно звук в одном наушнике тише? Не отчаивайтесь! Ведь есть универсальный способ решения проблемы, который если и не исправит ее причины, то по крайней мере нивелирует разницу в громкости.

Как настроить баланс звука на Андроид

Возможно, на вашем телефоне один наушник тише другого из-за неправильных настроек баланса звука. Поэтому обязательно проверьте их:

  1. Подключите наушники к телефону.
  2. Откройте настройки Андроид.
  3. Воспользовавшись поиском, найдите параметр «Баланс звука».
  4. Включите музыку и активируйте опцию «Монофонический звук», чтобы проверить, не связана ли проблема с особенностями аудиодорожки.
  5. Отключите монофонический звук и отрегулируйте баланс звука на телефоне таким образом, чтобы звучание стало равномерным.
Как настроить баланс звука на Андроид. Отрегулируйте баланс звука на свое усмотрение, но перед этим проверьте наушники в монофоническом режиме. Фото.

Отрегулируйте баланс звука на свое усмотрение, но перед этим проверьте наушники в монофоническом режиме

Как вы поняли, план действий прост: если баланс звука в настройках смещен в сторону одного из каналов, передвиньте ползунок к середине, а если в параметрах все отображается корректно, сместите баланс в сторону наушника, который играет тише.

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Помните, что баланс звука в наушниках можно отрегулировать не только через настройки смартфона. Иногда аналогичный параметр скрывается в приложении для Bluetooth-гарнитуры, а также в плеере. Возможно, именно там ползунок был установлен в неправильном положении.

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