Что делать, если телефон разряжается ночью

Все смартфоны разряжаются, и это — абсолютно нормальное явление. Ведь заряд аккумулятора расходуется по мере решения тех или иных задач при помощи гаджета, что вполне объяснимо. Другое дело, когда ночью быстро разряжается телефон, теряя процент за процентом. В это время мы не выполняем никаких операций на мобильном устройстве, а потому потеря энергии кажется чем-то из ряда вон выходящим. Сегодня разберемся, почему телефон садится ночью, и как можно исправить ситуацию.

Сколько заряда теряет телефон ночью

Сам факт того, что смартфон ночью разряжается, тоже представляет из себя нормальное явление. Ведь, по сути, устройство продолжает работать, и оно готово в любой момент включить будильник, принят звонок или показать на экране уведомление. Но какой расход заряда ночью считается нормальным, а какой — нет?

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Если в течение 8 часов вашего сна смартфон теряет 1-5% — это нормальная ситуация, не требующая никакого вмешательства. Конечно, энергопотребление можно совсем свести к минимуму, однако последствий у такого режима экономии энергии будет больше, чем от потери нескольких процентов заряда.

Также вы должны понимать, что со временем ночной расход энергии увеличится, и в какой-то момент привычные ранее 3% превратятся в 6%, а то и больше. Причина — деградация аккумулятора, а единственно верным решением будет либо его замена, либо покупка нового телефона. Все остальное — борьба со следствием, а не с проблемой.

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Если ваши показатели ночной потери энергии легко преодолевают порог 5%, а иногда достигают даже 10-30% за 8 часов, проблема нуждается в решении, которое я и предлагаю найти. Но сначала необходимо определить причину, почему разряжается телефон.

Почему телефон разряжается ночью

Общая причина возникновения проблемы — фоновые процессы. Пока вы спите, телефон находится в режиме ожидания, то есть на нем, в частности, продолжает работать поиск сети, необходимый для принятия вызовов даже на заблокированном экране. Именно он потребляет больше всего энергии ночью. Стандартный показатель расхода заряда мобильной сетью в режиме ожидания 40-70 мАч за 8 часов. Это примерно и есть 1% стандартного аккумулятора на 5000 мАч. Но расход бывает и более выраженным, если там, где вы сейчас находитесь, неустойчивый прием сигнала.

Помимо мобильной сети в фоне продолжают работать и другие беспроводные интерфейсы, будь то Wi-Fi, Bluetooth или GPS, а главное — приложения и синхронизация с интернет-сервисами. Нашей первостепенной задачей является определение фактора, сильнее всего влияющего на разряд аккумулятора ночью. С этой целью предлагаю выполнить незамысловатую диагностику.

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Как узнать расход заряда приложениями

Когда вы в очередной раз проснетесь утром, заметив, что смартфон потерял слишком много энергии, сделайте следующее:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Батарея» или «Питание и производительность». Оцените ночной расход заряда, а также ознакомьтесь со списком процессов, потребляющих больше всего энергии.

В моем случае видна нормальная картина, когда больше всего энергии потратила мобильная сеть (55,95 мАч), а все остальные процессы ей лишь подыгрывали. Расход заряда за ночь составил 2%. Это нормальный показатель, но стоит отметить, что ранее я потратил несколько минут на оптимизацию смартфона, без которой потеря энергии могла составить и 3%, и 5%.

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Если мобильная сеть потребляет 100 мАч и больше, или проблема касается другого процесса, вам обязательно нужно потратить немного времени на изменение настроек. Далее дам несколько советов.

Что делать, если телефон разряжается ночью

Вне зависимости от того, что именно разряжает смартфон ночью, перед отходом ко сну настоятельно рекомендую выгрузить приложения из оперативной памяти. На их работоспособность в режиме ожидания это никак не повлияет, зато энергопотребление в простое заметно снизится. Кроме того, на некоторых смартфонах есть функция автоматической выгрузки приложений после блокировки экрана. Обязательно включите ее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Батарея». Нажмите на кнопку перехода в настройки. Во вкладке «Очищать память» выберите промежуток времени, по истечение которого приложения будут автоматически выгружаться из ОЗУ при блокировке экрана.

На следующий день проверьте, помог ли этот совет снизить энергопотребление, а результатами поделитесь в комментариях или в нашем телеграм-чате.

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Теперь рекомендация для тех, кто заметил, что одно из приложений ночью потребляет подозрительно много энергии. В этой ситуации необходимо открыть его настройки, отключить функцию автозапуска, а во вкладке «Контроль активности» снять галочку с «Не ограничивать» и выбрать значение «Умный режим» или полностью ограничить работу в фоне. Учтите, это неминуемо приведет к проблемам с отображением уведомлений.

Если больше всего энергии потребляет мобильная сеть, но расход заряда составляет не привычные 50 мАч, а 100, 200 или даже 300 мАч, рекомендую переключить предпочтительный тип сети и выбрать ту, которая стабильнее всего работает в вашем регионе (4G или 3G). Тогда телефон не перестанет лишний раз заниматься поиском вышки с более современным стандартом. Не исключено, что проблема связана с SIM-картой или слотом смартфона. Поменяйте карточку в офисе оператора и проверьте, сколько потребляет энергии новая симка.

В заключение дам еще пару рекомендаций общего свойства. Во-первых, не отключайте средства оптимизации своего смартфона (например, оптимизацию MIUI). Во-вторых, если решить проблему не удастся, можно устранить ее следствие двумя самыми простыми способами: включением энергосбережения на ночь, а также активацией режима полета.