После появления мессенджера MAX и слухов о его опасности, сотни тысяч людей озаботились конфиденциальностью своих данных. В частности, они стали внимательнее относиться к играм и программам, которые устанавливают. Тем не менее, многие продолжают теряться в догадках, хотя на Android уже несколько лет есть инструмент, показывающий, какие приложения обращались к камере, микрофону, геолокации и другим чувствительным данным. Разбираемся, где эта панель прячется, что она реально показывает и как с её помощью за пару минут отозвать разрешения у приложений, которым они не нужны.

Что такое панель конфиденциальности Android

Разрешения приложений можно посмотреть и в обычных настройках, но там это разбросано по отдельным меню. Панель конфиденциальности Android (Панель управления разрешениями) собирает всё в одном месте и показывает, какие приложения чаще всего обращаются к данным, в виде наглядной диаграммы.

Главное преимущество этого раздела в том, что он не просто перечисляет разрешения, а показывает, как часто приложение обращается к ним и в какое время. Для каждого обращения есть временная метка, поэтому видно, лезло ли приложение к микрофону или геолокации, пока вы им не пользовались.

Где найти панель конфиденциальности Android

Точный путь зависит от марки телефона, но самый простой способ — ввести «Панель конфиденциальности» или «Конфиденциальность» в поиске по настройкам и выбрать нужный пункт. Но всегда можно пройти вручную:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Защита и конфиденциальность». Откройте вкладку «Панель управления разрешениями».

У смартфонов Samsung на One UI панель выглядит немного иначе, чем у других брендов. На устройствах Galaxy нужно зайти в «Настройки» и открыть раздел «Безопасность и конфиденциальность» — оттуда вы попадёте к тем же данным о разрешениях.

Проверка приложений на слежку

На практике большинство приложений в списке геолокации оказываются ожидаемыми: погода, карты, игры и сервисы, где геопозиция действительно нужна. Но именно панель помогает заметить исключения, до которых обычно не доходишь руками.

Я обнаружил Telegram, AliExpress, VK и даже Wildberries. При этом мессенджер MAX, который как раз потерял метку шпионского, в списке не отображается. То есть он не следит. Если же вы заметите что-то подозрительное, прямо в панели есть кнопка «Управление разрешением», через которую доступ конкретному приложению можно отозвать в пару касаний.

Как защитить Android

Панель удобно сочетать с другими встроенными инструментами. Если приложение часто обращается к данным, стоит заодно заглянуть в расход батареи — частые фоновые обновления не всегда означают проблему, иногда они почти не расходуют заряд.

Если вы переживаете из-за лишних разрешений и возможных вредоносных программ, запустите проверку Google Play Protect. Она находится в разделе «Безопасность и конфиденциальность» в пункте про защиту приложений, либо ищется по слову «Play Protect» в настройках.

Разрешения Android — нужно ли проверять

Панель управления разрешениями Android — это не разовая чистка, а способ раз в пару недель быстро проверять, кто и зачем лезет к вашим данным. Даже у внимательного пользователя со временем накапливаются разрешения, которые он не собирался выдавать, и именно такие случаи панель помогает находить без долгого копания в настройках.

Никаких сторонних приложений, подписок и VPN для этого не нужно — всё уже встроено в систему. Откройте панель сегодня, отзовите доступ у пары приложений, которым он явно не нужен, и считайте, что базовую гигиену приватности вы навели.