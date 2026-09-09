Мы уже писали о самых опасных вирусах для Android в 2026 году. Но суть проблемы в том, что вредоносная программа не показывает себя. Она работает в фоне, собирает личные данные, добирается до аккаунтов и денег, а заодно нагружает процессор и сеть, пока владелец ничего не замечает. Поэтому ловить её приходится по косвенным симптомам, и сегодня мы объясним, какие из них заслуживают внимания.

Признаки заражения, которые видно без антивируса

Гендиректор Secure-T Харитон Никишкин в комментарии изданию Hi-Tech Mail рассказал, что первый звонок обычно приходит от батареи: телефон стал разряжаться заметно быстрее и греется даже тогда, когда им не пользуются. Так ведёт себя фоновый процесс, который не спит вместе с экраном.

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Впрочем, причины сильного нагрева смартфона и быстрой разрядки могут быть иными, о чём мы говорили в отдельном материале. Поэтому важно рассмотреть и другие симптомы заражения:

резкий рост расхода мобильного трафика без изменения ваших привычек — так выглядит отправка данных на серверы злоумышленников;

всплывающая реклама вне браузера, например поверх рабочего стола или других приложений;

приложения, которые вы не устанавливали;

внезапные зависания и самопроизвольное закрытие программ;

входы в аккаунты с незнакомых устройств или из незнакомых мест;

сообщения, которых вы не отправляли;

списания денег, которых вы не совершали;

странности со связью — звонки или СМС на короткие номера, отправленные без вашего участия.

Ни один из пунктов не требует специального софта: батарею, трафик и список приложений показывает сама система, а чужие входы и списания видны в уведомлениях почты, банка и соцсетей.

Штатные настройки Android заменяют сканер

Начать проверку проще всего с раздела о батарее в настройках телефона: там видно, какие приложения съели больше всего заряда за день. Если в верхних строчках оказалось что-то незнакомое или программа, которую вы давно не открывали, это повод присмотреться. Названия пунктов у Samsung, Xiaomi и других производителей немного различаются, но сам раздел есть в любой оболочке.

Тем же способом проверяется трафик: в настройках сети или мобильных данных есть статистика расхода по приложениям. Резкий скачок у программы, которой нечего передавать в интернет, — тот самый признак, о котором говорит эксперт.

Третий обязательный пункт — полный список установленных приложений в настройках, а не только иконки на рабочем столе: вредоносы часто прячут ярлык. Если всё же хочется машинной проверки, в самом Google Play есть встроенная функция Google Play Защита, которая сканирует установленные приложения — читайте про неё отдельно. Ставить отдельный антивирус для этого не нужно. Никишкин в качестве одного из шагов упоминает проверку надёжным антивирусом, но диагностику по перечисленным выше признакам она не заменяет, а лишь дополняет.

Первые шаги при подозрении: сначала отрезать интернет

Эксперт предлагает конкретную последовательность, и порядок здесь важен. Пока телефон в сети, вирус продолжает отправлять данные и принимать команды, поэтому первое действие — лишить его связи.

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Порядок действий, который советует Никишкин:

Отключить интернет и включить авиарежим. Открыть полный список приложений в настройках и удалить всё незнакомое. Запустить проверку антивирусом, которому доверяете (или встроенной проверкой Google Play). Сменить пароли от почты, банков и соцсетей — обязательно с другого устройства. Включить двухфакторную аутентификацию там, где она ещё не работает. Обновить операционную систему и все приложения.

Последний пункт легко недооценить. Обновления закрывают дыры, через которые вредонос мог попасть на телефон, и без них после чистки история рискует повториться.

Сброс до заводских настроек как последний вариант

Бывает, что вирус не удаляется: приложение не находится в списке, возвращается после удаления или блокирует настройки. В этом случае, по словам эксперта, надёжнее всего сбросить смартфон до заводских настроек. Это стирает всё содержимое памяти вместе с заразой. Перед сбросом обязательно сделайте резервную копию важных данных: фотографий, контактов, переписок. Далее действуйте по инструкции:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Управление системой», а затем — «Сбросить». Подтвердите удаление всех данных.

Сброс — это неприятно, но не повод сразу бежать за новым устройством. Впрочем, если аппарат и так давно просился на замену, можно посмотреть самые крутые модели по версии экспертов — и начать на новом телефоне с чистого листа.

Ошибка, которая сводит чистку на нет

Самый частый промах — менять пароли на том же телефоне, который вы подозреваете в заражении. Если вирус перехватывает ввод или читает экран, новый пароль тут же окажется у злоумышленников. Именно поэтому эксперт настаивает: пароли меняются с другого устройства, а двухфакторная аутентификация включается сразу, чтобы одного украденного пароля стало недостаточно.

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Вторая ошибка — тянуть с проверкой. Быстрая разрядка и нагрев кажутся мелочью, а неизвестное списание уже нет. Пять минут в настройках батареи и трафика стоят дешевле, чем разбор полётов с банком.