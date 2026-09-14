После запуска 5G в России 11 сентября первый вопрос, который мне задают — а можно ли войти в эпоху 5G за минимальные деньги? Отвечаю: можно. REDMI Note 14 5G на AliExpress во время текущей распродажи стоит от 12 793 рублей — и при этом оказывается лучше более новых REDMI Note 15 5G и REDMI Note 17 5G по ряду ключевых параметров. Подробнее о том, какие смартфоны поддерживают 5G в России, читайте в нашем отдельном материале. Здесь разбираю, почему именно Note 14 5G стоит вашего внимания.

Где купить и сколько стоит

На AliExpress во время распродажи REDMI Note 14 5G доступен по следующим ценам:

Для сравнения: REDMI Note 15 5G с похожими характеристиками стоит заметно больше, REDMI Note 17 5G — ещё дороже. При этом Note 14 5G по ряду параметров объективно лучше обоих — об этом подробнее ниже.

Купить REDMI Note 14 5G

Важный момент: смартфон продаётся в глобальной версии — это принципиально для совместимости с российскими сетями.

Поддержка 5G — и почему она здесь настоящая

REDMI Note 14 5G поддерживает следующие 5G-диапазоны:

n1;

n2;

n3;

n5;

n7;

n8;

n12;

n20;

n26;

n28;

n38;

n40;

n41;

n48;

n66;

n77;

n78.

Для наших реалий это отличная новость. Как мы уже писали про запуск 5G в России, операторы используют переиспользованные LTE-частоты. МТС — 2100 МГц (n1), МегаФон — 2100 и 2600 МГц (n1 и n7), Билайн — 2600 МГц (n7), а T2 — 2300 МГц (n40). Все эти диапазоны у глобального REDMI Note 14 5G есть: по частотам он подходит для этих сетей всех четырёх операторов.

Ограничение — диапазон n79, которого у смартфона нет. Он нужен, например, для отдельной сети МТС «Супер 5G» на 4,9 ГГц. К ней этот Redmi не подключится. Для обычного 5G на перечисленных выше частотах отсутствие n79 не мешает; подключение также зависит от покрытия, настроек и прошивки телефона.

Более того, в списке есть и n77/n78, которые используются в ряде европейских и азиатских 5G-сетей. Это запас на будущее, если решите поехать за границу.

Почему Note 14 5G лучше более новых моделей — конкретные факты

Это звучит парадоксально, но факты говорят сами за себя:

Камера с OIS . REDMI Note 14 5G оснащён основной камерой 108 МП с оптической стабилизацией. REDMI Note 15 5G и REDMI Note 17 5G — без OIS. Оптическая стабилизация реально влияет на качество ночных снимков и видеосъёмки.

. REDMI Note 14 5G оснащён основной камерой 108 МП с оптической стабилизацией. REDMI Note 15 5G и REDMI Note 17 5G — без OIS. Оптическая стабилизация реально влияет на качество ночных снимков и видеосъёмки. Ультраширик . У REDMI Note 14 5G тройная камера: 108 МП основная + 8 МП ультраширик + 2 МП макро. REDMI Note 17 5G — одна камера 50 МП без ультраширика вообще. Снять широкий пейзаж или тесное помещение целиком у Note 17 5G не получится.

. У REDMI Note 14 5G тройная камера: 108 МП основная + 8 МП ультраширик + 2 МП макро. REDMI Note 17 5G — одна камера 50 МП без ультраширика вообще. Снять широкий пейзаж или тесное помещение целиком у Note 17 5G не получится. Разъём 3.5 мм . У Note 14 5G он есть. У Note 15 5G и Note 17 5G — нет. Если пользуетесь обычными проводными наушниками, это принципиальная разница.

. У Note 14 5G он есть. У Note 15 5G и Note 17 5G — нет. Если пользуетесь обычными проводными наушниками, это принципиальная разница. Яркость экрана. AMOLED 6.67 дюйма с пиковой яркостью 2100 нит — выше, чем у REDMI Note 17 5G с его 1800 нит. На солнце Note 14 5G читается лучше более нового собрата.

Наконец, старый смартфон поддерживает Bluetooth 5.3 против 5.1 у Note 15 и Note 17 — незначительно, но приятно.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Чем он уступает более новым моделям

Честность требует назвать и минусы:

Процессор . Dimensity 7025-Ultra на 6 нм — старше, чем Snapdragon 6 Gen 3 на 4 нм у Note 15 5G и Snapdragon 4 Gen 4 у Note 17 5G. По производительности Note 14 5G немного слабее, хотя для повседневных задач разницы не заметишь;

. Dimensity 7025-Ultra на 6 нм — старше, чем Snapdragon 6 Gen 3 на 4 нм у Note 15 5G и Snapdragon 4 Gen 4 у Note 17 5G. По производительности Note 14 5G немного слабее, хотя для повседневных задач разницы не заметишь; Батарея . 5110 мАч против 5520 мАч у Note 15 5G и 7700 мАч у Note 17 5G — здесь Note 14 5G проигрывает заметно. Особенно на фоне Note 17 5G с его двухдневной автономностью;

. 5110 мАч против 5520 мАч у Note 15 5G и 7700 мАч у Note 17 5G — здесь Note 14 5G проигрывает заметно. Особенно на фоне Note 17 5G с его двухдневной автономностью; Водозащита . IP64 против IP66 у Note 15 5G — разница небольшая, но есть;

. IP64 против IP66 у Note 15 5G — разница небольшая, но есть; Нет 4K видео — только 1080p. Note 15 5G снимает в 4K.

Главным образом REDMI Note 14 5G уступает современным моделям по ёмкости аккумулятора, однако его полного заряда всё равно хватит на полноценный день активного использования.

Кому стоит купить REDMI Note 14 5G — и зачем

REDMI Note 14 5G выглядит выгодно сразу по двум причинам — и обе не связаны между собой. Первая — поддержка 5G за 13 тысяч рублей. Если в вашем районе уже есть покрытие на перечисленных выше частотах, у этого Redmi есть нужные диапазоны. Все остальные 5G-смартфоны в этой цене либо не существуют, либо имеют худшие характеристики. Подробнее о том, где работает 5G и как его включить, мы рассказали отдельно.

Купить REDMI Note 14 5G

Вторая — смартфон хорош сам по себе, даже без 5G. AMOLED 120 Гц, основная камера 108 МП с OIS, ультраширик, разъём 3.5 мм, NFC, сканер отпечатка в экране, стереодинамики с Dolby Atmos, зарядник в комплекте — за 13 тысяч рублей это сильный набор без очевидных провалов.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Не берите, если батарея — главный приоритет: 5110 мАч даёт один день, не больше. И если нужна съёмка видео в 4K — тоже не ваш вариант. В остальных случаях REDMI Note 14 5G закрывает большинство задач обычного пользователя за минимальные деньги и делает это лучше, чем более новые и более дорогие собратья по линейке. Актуальные новости о смартфонах REDMI публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158, erid: Kra2449mN