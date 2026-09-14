Samsung официально рассматривает повышение цен на линейку Galaxy S26 уже с 1 октября 2026 года. Об этом сообщает южнокорейское издание Hans Economy. Причина неожиданная: Apple подняла цены на старые iPhone после выхода новых моделей — и Samsung решила воспользоваться моментом, хотя другие смартфоны компании уже подорожали. На AliExpress Galaxy S26 сейчас стоит от 54 тысяч рублей, Galaxy S26 Ultra — от 74 тысяч. Через две недели эти цифры могут вырасти. Разбираю ситуацию и объясняю, почему стоит брать прямо сейчас.

Что именно планирует Samsung и когда

По данным Hans Economy, Samsung рассматривает повышение цен на все три модели серии Galaxy S26 — S26, S26+ и S26 Ultra. Рост составит от 9 400 рублей по текущему курсу.

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Новые цены в Корее выглядят так:

Galaxy S26: 1 254 000 → 1 403 600 вон (около 88 тысяч рублей);

(около 88 тысяч рублей); Galaxy S26+: 1 452 000 → 1 601 600 вон (около 100 тысяч рублей);

(около 100 тысяч рублей); Galaxy S26 Ultra: 1 797 400 → 1 947 000 вон (около 122 тысяч рублей).

Пока официально речь о корейском рынке. Но Samsung традиционно синхронизирует ценовую политику глобально — если корейские цены вырастут, российские площадки последуют с небольшим отставанием. Ждать осталось меньше двух недель. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Почему Samsung решила поднять цены именно сейчас

История с повышением цен началась не с Samsung, а с Apple. После презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo, о которой рассказывали коллеги с AppleInsider.ru, Apple не снизила цены на прошлогодние модели как обычно — она их подняла. Кризис на рынке памяти, рост себестоимости, общая инфляция в электронике — всё это дало Apple повод переписать ценники в сторону увеличения.

Samsung, глядя на это, решила действовать аналогично. Логика простая: если Apple может поднимать цены на флагманы без видимого падения продаж — почему нельзя Samsung? Дистрибьюторы и розничные продавцы, впрочем, обеспокоены: в условиях замедленной экономики повышение цен на флагманы может ещё сильнее охладить и без того непростой рынок. Потребители и так предпочитают пользоваться старыми смартфонами дольше чем раньше. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Текущие цены на Galaxy S26 на AliExpress — и почему это выгодно

Прямо сейчас на AliExpress Galaxy S26 и S26 Ultra доступны по ценам, которые после 1 октября, скорее всего, вырастут:

Galaxy S26 — от 54 000 рублей. Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 6.2 дюйма 120 Гц, тройная камера с перископом 3x, IP68, батарея 4900 мАч с зарядкой 45 Вт. Компактный флагман без лишних сантиметров.

Galaxy S26 Ultra — от 74 000 рублей. Тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 6.9 дюйма, камера 200 МП с перископом 5x, встроенный стилус S Pen, батарея 5000 мАч. Максимальная версия с максимальными возможностями.

После повышения цены на AliExpress вырастут примерно на 5-10% — это ещё 3 000-7 000 рублей сверху в зависимости от модели и курса. Покупка сейчас — это экономия, которая лежит буквально на поверхности.

Стоит ли брать Galaxy S26 или S26 Ultra прямо сейчас

Galaxy S26 за 54 тысячи — разумная покупка, если хотите компактный флагман Samsung с настоящим 5G, IP68 и современным процессором. На фоне POCO F9 Ultra за 55-59 тысяч, о котором писал коллега Иван Кузнецов, Galaxy S26 проигрывает по батарее и зуму, но выигрывает компактностью, One UI и стабильностью обновлений. Если экосистема Samsung важна — берите сейчас.

Купить Galaxy S26

Galaxy S26 Ultra за 74 тысячи — это уже другой разговор. 200 МП камера, перископ 5x, S Pen — набор который в других смартфонах за эту цену найти сложно. Для тех, кому нужен камерофон с производительностью топового уровня и стилусом — Galaxy S26 Ultra закрывает все задачи.

Купить Galaxy S26 Ultra

Повышение цен с 1 октября — реальный дедлайн. Осталось меньше двух недель, чтобы взять Galaxy S26 или S26 Ultra по текущим ценам. Потом будет дороже — и без гарантий, что ненадолго. Актуальные ссылки на покупку публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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