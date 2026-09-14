Samsung официально рассматривает повышение цен на линейку Galaxy S26 уже с 1 октября 2026 года. Об этом сообщает южнокорейское издание Hans Economy. Причина неожиданная: Apple подняла цены на старые iPhone после выхода новых моделей — и Samsung решила воспользоваться моментом, хотя другие смартфоны компании уже подорожали. На AliExpress Galaxy S26 сейчас стоит от 54 тысяч рублей, Galaxy S26 Ultra — от 74 тысяч. Через две недели эти цифры могут вырасти. Разбираю ситуацию и объясняю, почему стоит брать прямо сейчас.

Samsung повысит цену Galaxy S26 уже 1 октября

Samsung повысит цену Galaxy S26 уже 1 октября

Что именно планирует Samsung и когда

По данным Hans Economy, Samsung рассматривает повышение цен на все три модели серии Galaxy S26 — S26, S26+ и S26 Ultra. Рост составит от 9 400 рублей по текущему курсу.

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Новые цены в Корее выглядят так:

  • Galaxy S26: 1 254 000 → 1 403 600 вон (около 88 тысяч рублей);
  • Galaxy S26+: 1 452 000 → 1 601 600 вон (около 100 тысяч рублей);
  • Galaxy S26 Ultra: 1 797 400 → 1 947 000 вон (около 122 тысяч рублей).

Пока официально речь о корейском рынке. Но Samsung традиционно синхронизирует ценовую политику глобально — если корейские цены вырастут, российские площадки последуют с небольшим отставанием. Ждать осталось меньше двух недель. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Почему Samsung решила поднять цены именно сейчас

История с повышением цен началась не с Samsung, а с Apple. После презентации iPhone 18 Pro и iPhone Duo, о которой рассказывали коллеги с AppleInsider.ru, Apple не снизила цены на прошлогодние модели как обычно — она их подняла. Кризис на рынке памяти, рост себестоимости, общая инфляция в электронике — всё это дало Apple повод переписать ценники в сторону увеличения.

Рост цен на Samsung после презентации Apple

Рост цен на Samsung после презентации Apple

Samsung, глядя на это, решила действовать аналогично. Логика простая: если Apple может поднимать цены на флагманы без видимого падения продаж — почему нельзя Samsung? Дистрибьюторы и розничные продавцы, впрочем, обеспокоены: в условиях замедленной экономики повышение цен на флагманы может ещё сильнее охладить и без того непростой рынок. Потребители и так предпочитают пользоваться старыми смартфонами дольше чем раньше. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Текущие цены на Galaxy S26 на AliExpress — и почему это выгодно

Прямо сейчас на AliExpress Galaxy S26 и S26 Ultra доступны по ценам, которые после 1 октября, скорее всего, вырастут:

  • Galaxy S26 — от 54 000 рублей. Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 6.2 дюйма 120 Гц, тройная камера с перископом 3x, IP68, батарея 4900 мАч с зарядкой 45 Вт. Компактный флагман без лишних сантиметров.
  • Galaxy S26 Ultra — от 74 000 рублей. Тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, AMOLED 6.9 дюйма, камера 200 МП с перископом 5x, встроенный стилус S Pen, батарея 5000 мАч. Максимальная версия с максимальными возможностями.

После повышения цены на AliExpress вырастут примерно на 5-10% — это ещё 3 000-7 000 рублей сверху в зависимости от модели и курса. Покупка сейчас — это экономия, которая лежит буквально на поверхности.

Стоит ли брать Galaxy S26 или S26 Ultra прямо сейчас

Galaxy S26 за 54 тысячи на AliExpress

Galaxy S26 за 54 тысячи на AliExpress

Galaxy S26 за 54 тысячи — разумная покупка, если хотите компактный флагман Samsung с настоящим 5G, IP68 и современным процессором. На фоне POCO F9 Ultra за 55-59 тысяч, о котором писал коллега Иван Кузнецов, Galaxy S26 проигрывает по батарее и зуму, но выигрывает компактностью, One UI и стабильностью обновлений. Если экосистема Samsung важна — берите сейчас.

Купить Galaxy S26

Galaxy S26 Ultra за 74 тысячи — это уже другой разговор. 200 МП камера, перископ 5x, S Pen — набор который в других смартфонах за эту цену найти сложно. Для тех, кому нужен камерофон с производительностью топового уровня и стилусом — Galaxy S26 Ultra закрывает все задачи.

Купить Galaxy S26 Ultra

Повышение цен с 1 октября — реальный дедлайн. Осталось меньше двух недель, чтобы взять Galaxy S26 или S26 Ultra по текущим ценам. Потом будет дороже — и без гарантий, что ненадолго. Актуальные ссылки на покупку публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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