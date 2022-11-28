Для чего нужен барометр в телефоне

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Иван Герасимов 0

Разработчики смартфонов за последние годы добавили в свои устройства настолько много различных функций и датчиков, что пользователи элементарно не замечают их существования. Большей частью из них мы пользуемся ежедневно, а некоторыми, казалось бы, очень редко: вот, например, для чего нужен барометр в смартфоне — для чего он может пригодиться? Оказывается, датчик давления очень полезен, поэтому его берут на вооружение даже производители смарт-часов. Предлагаю разобраться, как он работает, в каких смартфонах есть и для чего нужен.

Для чего нужен барометр в телефоне. Разбираемся, зачем смартфону нужен барометр и как им пользоваться. Фото.

Разбираемся, зачем смартфону нужен барометр и как им пользоваться

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Зачем нужен датчик давления в телефоне

Многие модули смартфона объединяют в себе сразу несколько деталей. Например, процессор смартфона, так называемая «система-на-чипе», включает в себя не только CPU, но и графический процессор с модулем связи. То же самое и с барометром — датчик давления является частью модуля GPS и позволяет точнее определять местоположение пользователя, высоту, на которой находится устройство. За счет него во встроенном приложении по наблюдению за здоровьем отображается, сколько этажей вы прошли за день.

Зачем нужен датчик давления в телефоне. Как видите, данные барометра со смартфона довольно точны по сравнению с профессиональным прибором. Фото.

Как видите, данные барометра со смартфона довольно точны по сравнению с профессиональным прибором

Кроме того, барометр нужен в походах и путешествиях, ведь карты навигации выдают не только расстояние, но и высоту местности, на которой находится пользователь. Благодаря барометру точнее отображается прогноз погоды в телефоне, в том числе, скачки давления — это полезно для метеозависимых людей, чтобы принять нужные лекарства. Но есть и необычные способы применения барометра в телефоне — например, с его помощью рыбаки определяют поведение рыбы и, исходя из показаний, выбирают необходимые снасти и локацию.

Естественно, в смартфон не поместится обычный барометр, поэтому в нем используются MEMS-датчики, представляющую из себя коробочку с вакуумом, которая в зависимости от внешнего атмосферного давления изгибается внутрь или наружу. Кроме определения погоды и работы с GPS, барометр в смартфоне может использоваться и для работы функций, связанных с силой нажатия на экран — например, при рисовании.

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Барометр в смарт-часах

Намного полезнее барометр в смарт-часах, так как в наручном устройстве он взаимодействует с другими датчиками для контроля самочувствия. В основном, его используют для определения высоты: то есть, барометр — еще и альтиметр, который сразу переводит давление в высоту. Но некоторые пользователи жалуются на то, что часы сбоят: весь день находишься в одном месте, а устройство показывает разную высоту.

Барометр в смарт-часах. Современные смарт-часы тоже имеют барометр. Фото.

Современные смарт-часы тоже имеют барометр

На самом деле, просто меняется давление воздуха, исходя из которого смарт-часы выдают показания. Иногда необходимо откалибровать барометр, чтобы устройство понимало, какое атмосферное давление считать нормальным и принимать за 0 метров высоты. В конечном итоге, все эти данные синхронизируются в приложение для фитнеса, давая полный отчет.

К слову, раньше барометр был диковинкой для современных гаджетов, но сейчас он есть в большинстве смарт-часов и смартфонов, включая iPhone: в магазине приложений даже можно найти утилиты, позволяющие проверить корпус на герметичность. Для этого нужно нажать на корпус смартфона: если показатели изменятся на 1-2 единицы, то смартфон не герметичен. После этого давление спадает, а показатели приходят в норму — отличный лайфхак при проверке Б/У смартфона!

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Как узнать, есть ли барометр в телефоне

Как узнать, есть ли барометр в телефоне. Барометр есть практически в любом смартфоне. Проверить это легко. Фото.

Барометр есть практически в любом смартфоне. Проверить это легко

Как уже говорилось выше, практически все современные смартфоны имеют датчик давления. Тем не менее, его наличие, показатели и другую полезную информацию вы всегда можете проверить сами. Для этого можно использовать бесплатное приложение AIDA64.

  • Скачайте утилиту по ссылке.
  • Откройте ее и выберите раздел «Sensor Information».
  • Прокрутите список вниз до пункта Altimeter — он обозначен в виде горы.
  • Теперь попробуйте поднять смартфон или опустить — вы увидите, что показания высоты и давления меняются. Значит, датчик есть и он работает!

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Кстати, барометр в телефоне не всегда используется для определения погоды. Многие приложения берут показания из открытых данных, поэтому в разных участках города они могут серьезно отличаться от реальных. Впрочем, если вам нужны отдельные приложения с барометром, можно использовать альтернативы из Google Play — в них можно просматривать график изменения давления, менять единицы измерения и отслеживать высоту.

Барометр в смартфоне — полезная штука, которая позволяет анализировать давление, точнее определять местоположение и даже проверять телефон на наличие защиты отводы. Однако для того, чтобы использовать его по прямому назначению, приходится скачивать сторонние приложения для измерения атмосферного давления.

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