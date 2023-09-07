Как добавить поддержку MagSafe на Android-смартфон и подключить к нему магнитную зарядку

В октябре 2020 года компания Apple показала новый способ зарядки телефона MagSafe (аналогичным образом называется разъем питания на некоторых MacBook). Суть технологии сводится к тому, что катушку беспроводной зарядки опоясывает металлическое кольцо, которое помогает ЗУ крепко держаться на спинке устройства при помощи встроенного магнита. Производителям Android-смартфонов идея по душе не пришлась, и ничего подобного с тех пор представлено не было. Однако у каждого из вас есть способ добавить поддержку MagSafe для своего Xiaomi, Samsung или, например, OnePlus.

Можно ли заряжать Android-смартфон через MagSafe

Если коротко: да. Вы действительно можете подключить MagSafe к Android, если он поддерживает беспроводную зарядку, ведь ЗУ Apple использует общепринятый протокол Qi. То есть можно смело брать такие аксессуары, как:

Магнитная зарядка

Повербанк с магнитом

Однако есть пара нюансов. Первый и, возможно, главный — отсутствие металлического кольца внутри самого смартфона. Считанное количество моделей готово похвастать столь необходимым элементом, без которого MagSafe попросту не держится и работает как самая обычная беспроводная зарядка для Андроид.

Второй недостаток вытекает из первого. Поскольку для Android-смартфонов не придумано альтернатив технологии Apple, производители аксессуаров MagSafe используют беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, которая совместима с iPhone. В комбинации с устройством Samsung, Xiaomi или любого другого бренда она выдаст в лучшем случае 7,5 Вт. Телефон будет долго заряжаться, и ничего вы с этим не сделаете.

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Но если со вторым недостатком желающему заряжать смартфон через MagSafe придется мириться, первый можно побороть. Наша главная задача — каким-то образом добавить металлическое кольцо, необходимое для крепления беспроводной зарядки. Существует 2 способа, позволяющих это сделать.

Металлическое кольцо на смартфон

Самый дешевый и популярный вариант — покупка магнитного кольца на смартфон. Оно имеет клейкую основу, благодаря чему отлично держится как на чехле, так и на корпусе устройства. А в продаже есть и дешевые аксессуары, и кольца от проверенных брендов.

Дешевое магнитное кольцо

Магнитное кольцо от Baseus

Покупка кольца — полдела. Куда важнее правильно его установить. Сначала нужно понять, в какой части корпуса располагается катушка беспроводной зарядки. Здесь вам поможет описание смартфона на сайте производителя или видео его разборки на YouTube. Теперь, опираясь на полученную информацию, необходимо наклеить кольцо таким образом, чтобы оно опоясывало катушку.

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Чехол с металлическим кольцом для телефона

Согласитесь, покупка отдельного металлического кольца — не самый рациональный вариант. Вам придется потратить немало времени, прежде чем удастся найти правильное место для установки аксессуара. Намного удобнее взять чехол с магнитом для зарядки.

Чехол с магнитом для Xiaomi

Чехол обладает встроенным металлическим кольцом, которое изначально установлено в правильном месте. Однако подобных аксессуаров очень мало. Мне удалось найти чехол с магнитой зарядкой для Xiaomi. Возможно, вам удастся обнаружить в продаже бампер для смартфона другой марки, но придется постараться.

Внешняя батарея для смартфона

Производители Android-смартфонов неслучайно отказываются от прямой поддержки MagSafe и, как правило, не оснащают свои устройства металлической вставкой на спинке. Судите сами: технология Apple, по сути, превращает беспроводную зарядку в проводную. Зачем подключать к спинке ЗУ на магните, от которого тянется провод, если с тем же успехом можно воспользоваться обычным USB-кабелем? Неужели только для освобождения разъема?

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Другое дело, если речь идет о повербанке с беспроводной зарядкой. Довольно удобно, когда внешний аккумулятор надежно крепится к спинке, а в руках не болтаются провода. Но и на этот случай для владельцев Android-устройств придумана отличная альтернатива в лице внешней батареи для телефона, которая подключается напрямую к разъему без использования кабеля. Даже поддержка беспроводной зарядки в таком случае не требуется

Купить внешний аккумулятор

Да, USB-порт смартфона теперь занят, однако мощность (18 Вт) и скорость зарядки выше, чем по MagSafe, а сам повербанк держится намного надежнее беспроводного аналога с магнитом. Так нужно ли тогда уподобляться технологии Apple?